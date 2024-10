Comienza el juicio por el crimen de Samuel Luiz: el principal acusado alega embriaguez para pedir su absolución

El principal acusado del crimen de Samuel Luiz, Diego Montaña, alegará embriaguez y que estaba alterado cuando inició la agresión, según ha informado este miércoles su abogado, Luis Salgado y ha podido saber EFE. El letrado ha detallado que su defendido, el día del asesinato, estaba "en estado de embriaguez" y había discutido con su novia -Catherine Silva, también acusada-, por lo que estaba alterado.

Sin embargo, los hechos "no tienen justificación" porque fue él quien "inició la agresión", aunque ha afirmado que "su participación quedó ahí" y no continuó. Por tanto, entiende que los hechos "no son constitutivos de un delito de asesinato", por lo que pedirá la libre absolución, mientras que la Fiscalía solicita 25 años de cárcel.

En el proceso que se ha iniciado en la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña contra cinco adultos para el caso de la muerte de Samuel Luiz el 3 de julio de 2021, la Fiscalía pide penas de entre 22 y 27 años de prisión. Además, reclama el pago de 263.284,27 euros para los padres y la hermana de la víctima -cantidad que procede de la sentencia de los dos menores ya condenados- y otros 40.000 euros para el padre por la incapacidad, al margen de lo que determine el Servicio Gallego de Salud como gastos de aquella noche, además de 859 euros -solo Kaio Amaral Silva- por el robo del móvil.

"Te voy a matar, maricón", tres años después arranca el juicio por el asesinato de Samuel Luiz Ver más

A la hora de sentencias penas, la Fiscalía ve como agravante la motivación por la orientación sexual de la víctima, además del asesinato con enseñamiento, en los casos de Diego Montaña y Catherine Silva.

En cuanto al resto de acusados, David Freire, abogado de Alejandro Freire Yumba -para quien piden 22 años de prisión-, ha aclarado que no tiene ninguna novedad, por lo que también insistirá en solicitar la absolución. De igual manera, José Ramón Sierra, a cargo de la defensa de Kaio Amaral Silva -también encausado por el robo del móvil de la víctima, por lo que piden 27 años de cárcel-, demandará su absolución, y ha dicho que llega "con ánimo" a esta primera jornada.

Manuel Ferreiro, quien representa a Alejandro Míguez -para el que piden 22 años de prisión-, el último detenido y el único varón en libertad, se ha ratificado en que solicitará que sea absuelto. Su defendido entró a primera hora de la mañana al edificio de la Audiencia Provincial, por lo que ha evitado la presencia mediática, al igual que Catherine Silva -para la que piden 25 años de cárcel- y su letrado, Luciano Prado.