Mazón se agarra a una llamada a las 18:28 en la que no se abordó la dana para intentar probar su gestión

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se ha escudado este domingo en una llamada realizada a las 18:28 del 29 de octubre, día en el que se desencadenó la dana, con el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, para defender su gestión y demostrar que no estaba incomunicado durante la emergencia. Sin embargo, el propio regidor de la localidad ha desmentido a Mazón, asegurando que en la llamada no se le informó de "nada que tuviera que ver" con la dana.

Según el presidente de la Generalitat, la acusación de que estuvo incomunicado durante cinco horas el día en que se produjeron las inundaciones es "mentira" y es "uno de los mayores bulos de todo este tiempo", ha expresado, para insistir en que habló con el alcalde de Cullera para preguntarle cómo estaba la situación y le comentó que estaba lloviendo y que no esperaban grandes problemas, y con "otros más".

La versión de Mayor

Sin embargo, Mayor ha respondido a Mazón contradiciendo sus palabras y asegurando que en la llamada que ambos mantuvieron no se habló de la emergencia por la dana y que el president "continúa mintiendo del mismo modo, mezclando verdades y mentiras". Además, ha insistido en que ningún protocolo dice que en alerta roja "te puedas marchar cinco horas a comer a un restaurante".

Mayor, del PSPV-PSOE, ha respondido a Mazón en un hilo en su cuenta de X donde ha señalado que "la verdad" es que el president sí le llamó, como hizo público ese mismo día en el pleno municipal, y que él nunca dijo que Mazón estuviera incomunicado porque "con alguien ya sabemos que se estaba comunicando".

"Yo he dicho y diré siempre que ningún protocolo dice que en alerta roja te puedas marchar cinco horas a comer a un restaurante. La llamada no fue para informarme de nada que tuviera que ver con la emergencia", ha asegurado Jordi Mayor.

Según su relato en esa red social, él pensó que Mazón le estaba llamando desde el CECOPI, pero hoy "sabemos que fue una llamada más propia de alguien que acaba de salir de una comida de 5 horas. Ahí lo dejo", concluye.

Mazón acusa al Gobierno central

Mazón, que ha hecho estas declaraciones antes de asistir a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) en el Centro de Coordinación de Emergencias de L'Eliana, ha pedido al Ejecutivo parar "los bulos y mentiras" sobre su actuación y ha asegurado que el Gobierno "está cayendo en una contradicción tras otra" a través de "sus entidades".

A su vez, se ha preguntado por qué si el Gobierno tenía información a través de Aemet de que la presa de Forata podía romperse "no tomó el mando" de las emergencias. "Si es cierto que el Gobierno a través de Aemet pensaba o tenía información de que (la rotura de) la presa era inminente a esa hora a las 5:30 -de la tarde-, ¿por qué no tomó el mando?, ¿por qué no obligó a que se mandara ese ES-Alert? ¿por qué, si estaba en el CECOPI?", ha cuestionado.

Mazón ha manifestado que quien tiene que responder ante esto es el Gobierno central que, según ha dicho, está cayendo "en una contradicción tras otra a través de sus entidades" y ha pedido: "Ya está bien de engañar a la gente, porque lo que ha pasado es muy grave como para estar cambiando de relato con la UME sí o con la UME no, o si el presidente estaba incomunicado".