Más poder para ellos, menos voz para ellas: las Cortes siguen siendo cosa de hombres

Este miércoles se celebra la apertura solemne de la XV legislatura. Desde el inicio del periodo democrático, en el que las mujeres únicamente representaban poco más del 5% de la Cámara Baja—en la legislatura constituyente ellas solo ocuparon 21 de los 350 asientos— hasta la actualidad, donde son el 44% del total, se han sucedido múltiples avances impulsados por el movimiento feminista. Sin embargo, aunque la presencia de mujeres ya no es testimonial hay roles que siguen más que vigentes, como sucede con el reparto de poder y de la palabra en los grandes debates.

Esta semana las dos formaciones con mayor presencia en las Cortes, el PP y el PSOE, han apartado a sus referencias femeninas de las portavocías —Cuca Gamarra por Miguel Tellado en el Congreso por parte de los populares y Juan Espadas por Eva Granados en el Senado en el caso de los socialistas—ante una legislatura que se prevé bronca. Mientras que Tellado se enfrentará a Patxi López (PSOE) en la Cámara Baja, Juan Espadas hará lo propio con Alicia García, recién nombrada por la formación conservadora para sustituir a Javier Arenas en el Senado. Sin embargo, Arenas no se irá del todo y será el secretario general del grupo.

El Congreso será el escenario de las grandes batallas y, por ese motivo, Alberto Núñez Feijóo ha escogido a un hombre de su entera confianza para ejercer como azote de la izquierda. Tellado, conocido durante su etapa en Galicia como "el bulldog de Feijóo", pondrá a prueba su fama en los próximos días. Su perfil contrasta con el de la hasta ahora portavoz, Cuca Gamarra, que si bien ha protagonizado intervenciones duras, no ha entrado en el cuerpo a cuerpo con Patxi López, como sí está previsto que haga Tellado. El portavoz socialista tampoco es de los que se muerde la lengua y resulta llamativo que en ambos casos tanto PP como PSOE hayan optado por perfiles masculinos para dar ese perfil más combativo.

Lo cierto es que no es casual que sean ellos quienes acaparen los focos y el poder. Según un análisis de más de 38.000 intervenciones realizado por Demócrata la pasada legislatura, de cada tres discursos en el Pleno, dos fueron realizados por hombres. Mientras que en otros ámbitos más invisibilizados como las comisiones parlamentarias el reparto de tareas fue igualado, en el Hemiciclo fueron ellos los protagonistas de las intervenciones más relevantes. Al igual que sucede en el ámbito doméstico, en el Congreso la distribución de la actividad legislativa es desigual y son las mujeres las que acaban perdiendo.

Los tres ejemplos de esta legislatura: la investidura de Feijóo, la de Sánchez y el pleno monográfico sobre las lenguas

Desde que se constituyeron las Cortes Generales el pasado 17 de agosto la actividad en ambas Cámaras ha sido escasa, a la espera de que se invistiera a uno de los candidatos. Sin embargo, sí que se han celebrado algunos Plenos que han acaparado toda la expectación mediática. Además de la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo y la exitosa de Pedro Sánchez, en septiembre se aprobó la reforma del reglamento del Congreso para introducir las lenguas cooficiales. infoLibre ha realizado un repaso de esas intervenciones y en todas ellas los hombres intervinieron prácticamente el doble de veces que las mujeres.

En el caso del pleno monográfico, que se celebró el pasado 19 de septiembre, tomaron la palabra siete hombres por cuatro mujeres. Concretamente, intervinieron el diputado socialista José Ramón Gómez Besteiro, el republicano Gabriel Rufián, el nacionalista Joseba Agirretxea, el único representante de UPN, Alberto Catalán, el secretario primero de la Mesa del Congreso y miembro de Sumar, Gerardo Pisarello, el diputado popular Borja Sémper y el diputado del BNG, Néstor Rego. Por lo que respecta a la cuota femenina hablaron la portavoz de Sumar, Marta Lois, la de Bildu, Mertxe Aizpurua, la de Vox, Pepa Millán, y la de Junts, Miriam Nogueras.

En la investidura de Feijóo, que se celebró una semana después, la brecha de género volvió a ser similar. En las dos primeras jornadas intervinieron nueve hombres frente a cinco mujeres. Además del propio líder del PP, también tomaron la palabra el socialista y actual ministro de Transportes Óscar Puente, el líder de Vox Santiago Abascal, el portavoz de IU y diputado de Sumar Enrique Santiago, el portavoz del PNV Aitor Esteban, y repitieron Rufián, Rego y Catalán. En el caso femenino se estrenó en el Pleno la portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, además de Lois, Nogueras, Aizpurua y Gamarra. En la última jornada, celebrada el viernes, hablaron siete hombres, incluido el parlamentario de EH Bildu Oskar Matute, por cuatro mujeres.

En el caso de la investidura de Sánchez, y al igual que sucedió con el líder del PP, las mujeres no tomaron la palabra hasta bien entrada la tarde. Fue la vicepresidenta Yolanda Díaz quien lo hizo en representación de Sumar, pero el balance revela las mismas desigualdades que en los casos anteriores: nueve hombres y cuatro mujeres. Además del candidato, intervino Feijóo, Abascal, Patxi López, Rufián, Esteban, Rego, Catalán y el recién nombrado portavoz del PP, Miguel Tellado, que habló desde su escaño. En el caso de ellas, además de Díaz, hablaron Nogueras, Aizpurua y Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria.

La brecha de género en la participación es sistemática y se da en todos los partidos

Estos datos coinciden con las conclusiones del trabajo académico publicado el pasado mes de marzo por los investigadores Marc Sanjaume, Joan Josep Vallbé y Marina Muñoz-Puig bajo el título Can women take the floor in parliament? Evidence from the Spanish lower chamber —en español ¿Pueden las mujeres tomar la palabra en el Parlamento? Evidencias de la Cámara Baja española— en el que abordan precisamente esta desigual distribución de los roles y también se fijan en las diferencias entre la duración de la carrera política de ellos y ellas.

El trabajo está centrado en el periodo 2000-2016 y los autores subrayan que aunque hay una mayor presencia femenina eso "no se traduce automáticamente" en un igual acceso a la tribuna de oradores y otros puestos de alta representatividad. Es más, concluyen que "la brecha de género en la participación es sistemática", por lo que no hay apenas diferencias entre los partidos y que la variable género "siempre tiene un efecto negativo para las diputadas" en todos los modelos analizados.

La investigación, publicada en Women´s Studies International Forum, también destaca que las mujeres logran un acceso pleno y de liderazgo cuando alcanzan la tercera legislatura en la Cámara y después su participación se reduce drásticamente. No lo hacen, sintetizan, "por falta de voluntad o capacidad" En cambio, los hombres van incrementando su actividad y poder hasta llegar a la quinta legislatura, lo que les permite labrarse carreras más longevas.

En cuanto a ejercer el liderazgo dentro de una organización política, los investigadores sostienen que la probabilidad de llegar al cargo es "significativamente menor" entre las parlamentarias y señalan que también se les designan menos tareas orgánicas. Así, señalan que la brecha de género "va mucho más allá" de la representatividad de las mujeres y critican que una participación desigual "puede frustrar" el avance de las mujeres a participar en la vida pública y, por tanto, "debilitar la legitimidad del proceso legislativo".