Montero garantiza que presentará los presupuestos y el PP le acusa de "dar la espantada"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido este miércoles en que el Gobierno presentará los Presupuestos Generales del Estado mientras que el PP le ha acusado de "dar la espantada" al retirar la votación de la senda de déficit para recabar el apoyo de Junts. "Si a un Gobierno le quitas la mayoría parlamentaria, la capacidad, la capacidad para aprobar leyes en esta Cámara (Congreso), la posibilidad de aprobar un presupuesto (...) ¿qué es lo que queda?", ha criticado la popular Cuca Gamarra durante la sesión de control al Gobierno.

Gamarra ha reprochado al Gobierno, junto al también popular Borja Sémper, la retirada de la senda de déficit, en un movimiento que para el PP demuestra que el Ejecutivo no tiene "rumbo ni futuro". "Ustedes son un foco de inestabilidad", ha advertido Sémper, quien ha señalado a los miembros del Gobierno como "expertos en excusas", y le ha reprochado la falta de apoyos parlamentarios para sacar adelante los presupuestos para 2025. "¿Dónde está la mayoría progresista?", ha ironizado Gamarra.

En su respuesta, la ministra de Hacienda ha afirmado que el PP "va en solitario" y no tiene socios ni a nivel nacional ni autonómico. "A ustedes les plantó la ultraderecha de este país", ha subrayado. En su opinión, el PP piensa que llegar a acuerdos con otros "significa ceder al chantaje, porque cree que el diálogo implica que los demás te impongan", por lo que ve a los populares "incapacitados para gobernar".

"¿Ustedes piensan que llegar a un acuerdo con el PNV, con Junts per Catalunya, con Esquerra Republicana o con los otros grupos es ceder a los chantajes? El Partido Popular está solo, no tiene capacidad de gobernar porque no hay ningún grupo que se pueda aliar con ustedes", ha zanjado la ministra.

Intenta aplacar el malestar de Podemos con el Gobierno

A su vez, Montero trata de aplacar el malestar creciente de Podemos con el Gobierno —el último choque por la situación de un grupo de saharauis a la espera de ser deportados— para no perder un apoyo parlamentario, que también es clave. "Ustedes se tienen que sumar a la mayoría parlamentaria, hemos conseguido acuerdos", ha subrayado la vicepresidenta en la sesión de control del Congreso donde la líder de Podemos, Ione Belarra, ha afeado al Ejecutivo que "no haya sido capaz de cuidar a la mayoría de investidura" acumulando por ello "derrota tras derrota".

Una recriminación que ha empezado por criticar que el lunes se le impidiera ejercer su labor de fiscalización al Gobierno al impedirle la entrada en la sala de inadmitidos de Barajas donde, según ha dicho, hay un grupo de 30 saharauis cuya vida corre peligro si vuelven a Marruecos, entre ellos una niña de año y medio. Podemos, cuyos cuatro escaños también son determinantes para armar mayorías en la Cámara, ha cargado contra el Ejecutivo por "traer opositores peligrosos", en alusión a Edmundo González, hablar de deportaciones masivas o "decir que van a gobernar con o sin apoyo parlamentario", ha señalado la líder morada.

Montero ha invitado a Podemos "a permanecer en el diálogo y en el acuerdo", teniendo en cuenta sus exigencias, pero teniendo en cuenta —ha precisado— que el Gobierno y la mayoría parlamentaria que lo sustenta busca "articular políticas públicas que mejoren la vida de la mayoría del país. Y por eso, pese a las discrepancias que ha reconocido que el Ejecutivo tiene con Podemos, "deben entenderse".

Montero se ha mostrado convencida de que se van a entender, recordando las 17 leyes que han sacado adelante, pero no le ha respondido sobre el caso concreto de los saharauis que permanecen en el aeropuerto, aunque se ha comprometido con Belarra a informarse y darle traslado a su grupo.