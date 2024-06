El novio de Ayuso denuncia al Ayuntamiento de Madrid por la filtración de datos sobre las obras de su piso

La pareja de Ayuso, Alberto González Amador, ha registrado una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) contra el Ayuntamiento de Madrid por la supuesta filtración del expediente de las obras de su piso, según ha avanzado El Debate y han confirmado a Europa Press fuentes del entorno de González Amador. Ante esta información, el consistorio ya ha adelantado que colaborará para esclarecer si se ha podido producir una vulneración en la protección de datos, según ha subrayado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en un encuentro con la prensa sobre Mad Cool.

En su escrito, la pareja de Ayuso asegura que "el contenido íntegro del dossier con la información de su inmueble, y al que él todavía no habría tenido acceso en su totalidad pese a ser interesado directo, se filtró a varios periodistas y, al menos, a las filas del PSOE y Mas Madrid, incumpliendo la Ley Orgánica que protege los datos de todos los particulares en España", según este periódico.

Carabante no tiene constancia de la denuncia "pero, por supuesto, el Ayuntamiento de Madrid colaborará en esclarecer si de verdad ha habido alguna vulneración de los derechos, en este caso en relación a la protección de los datos personales de una persona física, de un madrileño normal y anónimo como es Alberto González". "El Ayuntamiento pondrá a disposición del servicio de inspección todos los datos que están necesarios", ha asegurado.

En la misma línea ha ido la vicealcaldesa, Inma Sanz, que ha tenido conocimiento de la denuncia por los medios de comunicación. En el consistorio sí saben de un escrito "que se ha dirigido al propio Ayuntamiento de Madrid en relación a esto". "Y, por lo tanto, lógicamente lo estudiaremos", ha apuntado. "Parece en principio obvio que se ha podido filtrar algún dato de ese expediente y, por lo tanto, lo que vamos a hacer es colaborar con esa investigación que se pueda producir. El ciudadano, como cualquier otro que tiene el derecho, si entiende que se han visto vulnerados sus derechos, puede solicitar esa investigación", ha manifestado Sanz, tras añadir que el Ayuntamiento de Madrid "es el primer interesado en colaborar con esa investigación".

Ayuso no considera que estas filtraciones se hayan producido por "una cuestión política"

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha mostrado su respaldo a la denuncia de su pareja. "Un ciudadano tiene derecho a defenderse si una institución revela datos personales, ante la administración que sea. No se puede estar en permanente indefensión. Datos que además se han filtrado al PSOE, a Más Madrid y a la prensa...", ha señalado Ayuso.

Así, en declaraciones a los periodistas, en la presentación del proyecto Rock A LA PAR, ha invitado a los presentes a imaginar que desde "la Junta de Distrito" del lugar en el que están empadronados se filtrasen sus datos personales "sin ningún tipo de problema". "Como cualquier ciudadano se tiene que defender y pedir amparo a las instituciones, que están para eso, no para lo contrario", ha señalado, al tiempo en el que ha vuelto a pedir la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Repreguntada por esta cuestión, Ayuso ha hecho hincapié en que, en el caso del Ayuntamiento, no considera que haya habido una filtración por "una cuestión política, ni mucho menos", pero "sí administrativa". "Hay unos datos de un particular que están en una Junta de Distrito, en la Administración, y acaban en las manos de los partidos políticos de la oposición. ¿Eso es normal? Eso a todas luces se tiene que investigar y se tiene que ver si ha habido un posible delito de falta de custodia de unos datos de carácter particular. Este ciudadano tiene todo el derecho del mundo a defenderse ante las instituciones, solo faltaba que no pudiera", ha zanjado.

Una "cortina de humo" para la izquierda

Una inspección del Ayuntamiento confirma que se hicieron obras sin permiso en el piso del novio de Ayuso Ver más

Posición muy distinta es la que mantiene la izquierda. Fuentes socialistas han trasladado a Europa Press que el grupo municipal solicitó el expediente por el procedimiento de información pública y, de hecho, han denunciado que se les ha facilitado "censurado" conculcando los derechos de información y participación que les asisten como concejales de la oposición.

Más Madrid ve en esta denuncia ante la Agencia de Protección de Datos la intención de "Ayuso de mandarle un recado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, porque no le gusta que la ley sea igual para todos". Fuentes de la formación han señalado a Europa Press que el problema "no es la filtración de un expediente sino el trato de favor que ha tenido el clan Ayuso por parte del Ayuntamiento de Almeida", hasta el punto de que "la inspección municipal actúo en mayo gracias a la denuncia de esta formación política, un año y medio después de que el propio Ayuntamiento ordenara paralizar unas obras ilegales, que nunca se paralizaron".

Esta denuncia de la pareja de Ayuso "es una cortina de humo, incapaces de tapar el cúmulo de mentiras e irregularidades que salpican a la presidenta" y advierten en Más Madrid que "si con esta clase de maniobras piensan que van a evitar los ojos, los oídos y el altavoz contra los desmanes que el PP quiere hacer a puerta cerrada, no lo van a conseguir". "Más Madrid seguirá combatiendo los abusos de Ayuso y Almeida en primera línea", se han comprometido. También han puesto el foco en el alcalde, quien "ha consentido todo esto y ha mirado hacia otro lado durante un año y medio". "La opacidad y la falta de explicaciones y, por supuesto, de inspecciones hasta nuestra denuncia, es muy grave. Almeida está haciendo un uso instrumental del Ayuntamiento, convirtiéndolo en su coto privado", han zanjado.