Ossorio y Serrano, altos cargos de Ayuso, vuelven a cobrar el bono eléctrico y térmico para personas vulnerables

Las dos grandes figuras del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Enrique Ossorio y Alfonso Serrano, han vuelto a recibir el bono de ayuda para pagar la factura del gas destinado a "paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables" del que disfrutan al menos desde 2021. A ambos se les concedieron hace dos meses 214,57 euros correspondientes al bono social térmico del año 2023, a lo que habría que sumar un descuento mensual en la factura de la luz del 65% por el bono social eléctrico. Tanto Ossorio como Serrano reconocieron el año pasado que eran beneficiarios de estas ayudas porque forman parte de una familia numerosa, y en ningún momento prometieron desligarse de ellas. Sí lo hizo Mónica García, líder de Más Madrid. Su marido también disfrutó de estos bonos a través de su condición de familia numerosa, aunque la pareja se divorció el año pasado.

Tanto el bono social eléctrico como el térmico son los principales escudos sociales habilitados para que las familias con pocos recursos puedan pagar sus recibos, con casi 1,6 millones de beneficiarios en España. La mayoría de requisitos de acceso tienen que ver con la renta del hogar. Por ejemplo, que los ingresos totales de la familia anuales sean inferiores a 1,5 veces el IPREM en 14 pagas, o 12.600 euros al año. Pero también es posible obtenerlo simplemente con el libro de familia numerosa, una condición muy criticada por los expertos en justicia social. Según las declaraciones de los propios políticos, Enrique Ossorio, actual presidente de la Asamblea y antigua mano derecha de Ayuso, recibió el año pasado un salario de 106.223 euros y tiene inversiones por valor de más de 1,4 millones. Por su parte, Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, número dos de la presidenta y senador, cobró el año pasado 67.848 euros como diputado en la Asamblea. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, prometió hace un año establecer un límite de renta de unos 26.000 euros para que solo las familias numerosas de bajos ingresos pudiesen acceder a estas ayudas, pero la reforma sigue pendiente.

Preguntado por este medio, el Partido Popular de Madrid confirma que Ossorio y Serrano siguen beneficiándose de estas ayudas. "Como familia numerosa seguiremos usando todos los descuentos que la ley permita", señalan fuentes del partido, que añaden: "Curioso que la izquierda política siga sin modificar esa legislación y que InfoLibre no haya escrito al respecto sobre la necesidad de la reforma. Después de criticarlo, no se ha tocado una coma". Se refieren, por una parte, a la promesa incumplida de Ribera. Sobre la referencia a infoLibre, este medio publicó el pasado febrero que en 2024 las familias numerosas seguirían recibiendo las dos bonificaciones, pese al compromiso del Gobierno de fijar un tope.

infoLibre publicó en exclusiva en marzo de 2023 que Enrique Ossorio y Alfonso Serrano se beneficiaban de estas ayudas pese a su abultado salario. Ambos se jactaron entonces de recibirlas y confirmaron que seguirían cobrándolas. "Para mí ha sido un gran esfuerzo tener cuatro hijos. Si alguien tiene envidia le invito a ser familia numerosa y verá si le compensa", dijo entonces Ossorio. Isabel Díaz Ayuso defendió a sus allegados tras conocerse la noticia con el argumento de que no son solo ayudas para los más vulnerables. "Se llama [bono] social, pero no es solo para las personas vulnerables. Se entiende que es un gesto del Gobierno hacia las familias numerosas", dijo la presidenta.

Serrano es ahora 'vulnerable', no 'vulnerable severo'

El bono social térmico consiste en un pago anual que lleva alrededor de seis meses de retraso en Madrid, por eso tanto a Ossorio como a Serrano se lo concedieron el pasado 4 de junio y 30 de mayo, respectivamente, según la información a la que ha accedido infoLibre, aunque se desconoce si han recibido el pago en su cuenta corriente. La cuantía asignada a ambos políticos es de 214,57 euros, lo que corresponde al bono para consumidores vulnerables que viven en una zona climática D. La región, como el resto del país, se divide en zonas climáticas en función de su temperatura, y cuanto más fría, mayor es la subvención.

A diferencia del año pasado, Alfonso Serrano está ahora inscrito como consumidor vulnerable, mientras que en 2022 y 2023 cobró la ayuda de vulnerable severo, donde se encuentran los hogares en una situación dramática, con ingresos conjuntos inferiores a 6.300 euros al año, con algunas excepciones. En concreto, Serrano ingresó por el bono térmico 661,85 euros el año pasado, correspondientes a 2022. La incógnita que no resolvió entonces Serrano y que sigue en el aire es cómo accedió a esta categoría de "severo" con un salario de más de 60.000 euros. El PP de Madrid ha declinado explicar esta situación.

Las ayudas hay que pedirlas, no son automáticas

Hay que recalcar que para empezar a cobrar las dos ayudas energéticas hay que solicitarlas. No se conceden de manera automática, por lo que los dos altos cargos del PP las reclamaron de manera proactiva. Para obtener el bono social eléctrico hay que rellenar un formulario y enviarlo a una comercializadora de luz de referencia, las únicas que pueden vender electricidad bajo el amparo del bono social. El bono térmico, sin embargo, sí se concede de manera automática a los clientes que a 31 de diciembre del año anterior disfrutaban del bono eléctrico, aunque si un beneficiario quiere rechazar de forma voluntaria esta subvención al recibo del gas, tiene dos semanas para hacerlo una vez que se le ha adjudicado.

El bono térmico se creó en España en 2018 y corre a cuenta de los presupuestos generales del Estado con un coste para las arcas de 453 millones en 2023, cuantía que se ha prorrogado en 2024. Ese dinero se reparte entre las comunidades autónomas, las encargadas de gestionar el pago una vez que las comercializadoras eléctricas les hayan facilitado los datos de los consumidores acogidos al bono eléctrico, por lo que los funcionarios autonómicos no deciden a quién dar o no esta subvención.

El bono eléctrico, sin embargo, no computa como subvención porque se costea con pequeñas aportaciones que hacen todos los consumidores de luz en sus facturas a través del concepto financiación del bono social, que equivale a menos de un euro al mes. Como esta ayuda al pago de la luz no es una subvención, no es posible saber cuánto dinero se ahorraron gracias a ella Ossorio y Serrano porque no hay una cifra pública, pero es evidente que disfrutaron de este bono porque cobraron el térmico.

El bono eléctrico consiste en un descuento porcentual en la factura. En el caso de los políticos populares, como consumidores vulnerables, disfrutaron de una rebaja mensual del 65% en su recibo —sobre el componente de la energía—, hasta un máximo de consumo de 4.761 kWh al año. El año pasado, Alfonso Serrano, como vulnerable severo, disfrutó de un descuento mensual del 80%. La CNMC estimó el pasado mes de diciembre que el conjunto del bono social eléctrico costaría unos 500 millones de euros en 2024, que se reparten entre todos los actores de la cadena, aunque terminan pagándolo todos los clientes a través de los recibos.