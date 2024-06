El Parlament catalán activa la cuenta atrás de dos meses para encontrar un candidato

El presidente del Parlament catalán, Josep Rull, ha constatado que no hay ningún candidato que tenga suficientes apoyos para someterse a una investidura para presidir la Generalitat, y ha activado la cuenta atrás de dos meses para que se produzca una investidura o, si no es así, que se disuelva la Cámara y se repitan las elecciones, según ha informado Europa Press.

En su intervención este miércoles ante el pleno del Parlament, Rull ha comunicado al pleno la "imposibilidad" de presentar un candidato ante el hemiciclo en el plazo inicial de 10 días tras la constitución del Parlament, después de haber hecho una ronda de consultas con todos los representantes de los partidos políticos.

Ha explicado que sí ha habido dos grupos que "han trasladado su voluntad de explorar las vías" para construir un acuerdo de investidura en los próximos dos meses, por lo que da comienzo este plazo hasta el 26 de agosto para que alguno de estos grupos —PSC y Junts— intente recabar apoyos.

Los diputados de Junts, ERC y la CUP han mostrado desde sus escaños imágenes de Aurora Picornell después de que el presidente del Parlamento Balear, Gabriel Le Senne (Vox), arrancase fotos de esta sindicalista balear durante un debate de una ley.

Además, en el escaño donde debería sentarse el diputado de ERC Ruben Wagensberg se ha colocado una camiseta con el lema Xàtiva renaix de les cendres, que otros diputados independentistas se han puesto en anteriores sesiones constitutivas "como gesto antirrepresivo", han explicado fuentes republicanas.

También se han colocado lazos amarillos en los escaños del expresidente de la Generalitat y candidato de Junts, Carles Puigdemont, y del exconseller Lluís Puig.

PSC

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha asegurado este miércoles que trabajará para recabar el apoyo de ERC y Comuns con el objetivo de ser investido presidente de la Generalitat, alegando que es "la única posibilidad" que permite el resultado de las elecciones. "La única posibilidad es un pacto progresista, la única aritméticamente y políticamente viable a mi entender. Pacto progresista o repetición electoral, no hay más opciones. Así son las cosas, gusten o no", ha sostenido en su intervención en el pleno que activa la cuenta atrás de dos meses para una posible investidura.

Tras constatar haber logrado una mayoría de 42 diputados que son insuficientes para poder gobernar, ha asegurado que le toca liderar y se ha comprometido a buscar el diálogo "anteponiendo los intereses de Catalunya y el bien común". "Quiero un pacto progresista sólido, ambicioso y hecho desde el convencimiento. Un buen pacto progresista acordado entre el PSC, ERC y Comuns", ha subrayado, destacando que éste es el motivo por el que pidió al presidente del Parlament disponer de más tiempo para intentar sumar esta mayoría.

Para Illa, este pacto debe servir para generar prosperidad y distribuirla de forma equitativa, para reafirmar dichos valores en un contexto "en que los discursos de odio, de la derecha radical y la extrema derecha, se desacomplejan y ganan posiciones", para desplegar políticas públicas ambiciosas, para mejorar la financiación y para fortalecer el potencial de la cultura catalana, entre otros objetivos.

Junts

El presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, ha instado al candidato del PSC a no "deslegitimar" la aritmética parlamentaria tras las elecciones del 12 de mayo, y ha defendido que harán todo lo posible para investir a Puigdemont. En su intervención en el pleno este miércoles, ha asegurado que "el 'pressing Junts' no funciona, ni en Madrid ni aquí", y ha insistido en que el resultado de las elecciones hace posible una mayoría independentista que lidere el Govern, según él.

"La realidad es la que es, y vayan con cuidado al deslegitimarla, porque el señor Collboni no ganó las elecciones y es alcalde de Barcelona, con los votos del PP y Comuns, o el señor Pedro Sánchez no ganó las elecciones y es presidente, entre otros, gracias a los votos indispensables de Junts", ha avisado Batet.

Ha preguntado al PSC si deslegitiman los resultados de las elecciones generales o municipales: "¿O cuando es el PSC todo vale, señor Illa? Seamos serios y seamos responsables", ha reclamado Batet, que ha reivindicado que Cataluña tenga un Govern de estricta obediencia catalana, ha dicho textualmente. Ha sostenido que el próximo Govern "debería de permitir desarrollar con la máxima potencialidad el acuerdo de Bruselas" entre Junts y PSOE para la investidura de Sánchez, y ha defendido que evitar unas nuevas elecciones es una responsabilidad compartida.

ERC

El presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, ha llamado este miércoles a Junts y PSC a asumir la responsabilidad de evitar una repetición electoral y a no dar "por descontado" su apoyo a una eventual investidura de uno de sus candidatos. "No den por descontado nuestros votos sencillamente porque ustedes son independentistas como lo somos nosotros", ha dicho a los juntaires durante su intervención en el pleno que celebra el Parlament para activar la cuenta atrás de dos meses para investir un presidente. A su vez, ha hecho un aviso a los socialistas: "No den tampoco por descontados nuestros votos porque ustedes se consideren de izquierdas como lo somos nosotros".

Jové ha tachado de incapacidad e irresponsabilidad el hecho de que ni Junts ni PSC no hayan presentado una candidatura: "Si hoy estamos aquí sin un candidato a la Presidencia es porque les ha faltado valentía y coraje para cambiarlo." El dirigente republicano ha exigido a ambas formaciones la responsabilidad y valentía de "postularse tantas veces como haga falta" y llegar al 26 de agosto -fecha límite para un debate de investidura- con, textualmente, el trabajo hecho y no abocar a los ciudadanos a nuevas elecciones.

PP

El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha acusado al PSC de aplicarles un cordón sanitario, de no querer saber nada de los constitucionalistas catalanes y de seguir "alimentando el procés" independentista. En su intervenció , se ha preguntado para qué sirve votar al PSC y ha concluido que para nada, porque considera que los socialistas han "vuelto a engañar" a sus votantes con la promesa de abrir una nueva etapa en Catalunya.

Fernández ha ironizado diciendo que se ha preguntado insistentemente para qué sirve votar al PSC: "No es sencillo ponerme en este papel. Nunca he votado al PSC y solo bajo los efectos de una virulenta fiebre tropical haría tal horror", y ha añadido que si estuvieran en disposición de decidir si se tienen que repetir o no las elecciones, harían lo contrario de lo que dijese el PSC. "También les prometieron que si se votaban al PSC los separatistas se convertirían en Bambi, mimoso y zalamero. El chiste se explica solo viendo lo que está pasando", ha afirmado el dirigente popular.

Fernández ha recordado que dijo que investiría solo a quien "se comprometiera a acabar con el procés, aquí y en Madrid", y ha subrayado en que lo va a cumplir y no va a cambiar de opinión como asegura que hacen los socialistas.

Vox

El líder de Vox, Ignacio Garriga, ha lamentado el "circo" en el que se ha convertido el Parlament de Cataluña de la mano de PSC, Junts y ERC y ha cargado contra el PP por el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Junts y ERC aparentemente están muy enfadados pero hace escasos días han pactado la Presidencia del Parlament de Cataluña; Junts y el PSC aparecen muy disgustados pero llevan años gobernando en Madrid y legislando semana tras semana", ha criticado en el pleno que celebra la Cámara catalana para activar la cuenta atrás de dos meses para investir un presidente.

También ha reprochado que, según él, PSC y ERC dicen que no se llevan bien pero llevan tres años gobernando y pactando las políticas de Cataluña: "Rufián se ha convertido en el mejor bastón de apoyo del señor Pedro Sánchez."

Por otro lado, Garriga ha asegurado que el PP también escenifica indiferencias, pero ha acusado a los populares de "asaltar y pactar" el CGPJ para, textualmente, dar más alas al peor presidente del Gobierno de la historia. Garriga no tiene ninguna duda de que "más pronto que tarde" se impondrá una mayoría social en las urnas.

Comuns

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha apelado este miércoles a Illa a moverse para lograr una mayoría que le permita ser investido como presidente de la Generalitat, y cree que ello sólo puede ser posible si se configura un tripartito. En el pleno, ha considerado que el resultado de las elecciones sólo permite dibujar un posible acuerdo entre su formación, ERC y PSC o un escenario de repetición electoral, tras lo que ha pedido "no disfrazar la realidad y generar falsas expectativas", en alusión implícita a Junts.

Según Albiach, sobre Illa recae la máxima responsabilidad de intentar sumar esta mayoría para que Cataluña disponga de un Govern, por lo que ha reclamado a los socialistas que se esfuercen, se muevan y tengan una actitud "proactiva". Más allá de las discrepancias que puedan tener, se ha mostrado confiada de que pueden compartir políticas y negociar para lograr un buen acuerdo: "Aquí nadie se puede equivocar. Esto no va de cheques en blanco, de rodillo ni de tacticismos. Va de voluntad negociadora".

A su juicio, Cataluña necesita un Govern estable, con mayorías sólidas y que lleve a cabo políticas por la planificación ecológica y que afronte la crisis educativa, en materia de desigualdad y de vivienda, destacando que ésta última debe ser una prioridad en la próxima legislatura.

Aliança Catalana

La líder de Aliança Catalana, diputada y alcaldesa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, ha reclamado una constitución catalana y una ley de extranjería "potente" para dar apoyo a la investidura de un candidato a la Presidencia de la Generalitat. "Nuestro modesto apoyo tiene precio, un precio alto: la constitución del estado catalán y el control estricto de sus fronteras", ha exigido durante su intervención .

Orriols ha llamado a no dejarse engañar por las apariencias y, pese a tener 2 diputados, ha dejado claro que representan a cerca de 120.000 catalanes: "Pese a las difamaciones, la censura y las sanciones de 10.0001 euros y los cordones sanitarios, ya estamos aquí", ha reivindicado.

También ha asegurado que el grupo ha entrado en la Cámara catalana para preservar la civilización: "Si esto es fascismo o extrema derecha, cojan el diccionario y arranquen la hoja, porque la descripción que hay allí no coincide en absoluto con el extraño concepto que ustedes tienen de fascismo y de extrema derecha", ha añadido.

A su vez, Rull ha avisado de que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la libertad de expresión no ampara el discurso de odio o que incite a la discriminación o violencia y que la Cámara será "escrupulosa" a la hora de advertir a Orriols, textualmente, tantas veces como haga falta.