La 'policía política' espió a decenas de diputados de Unidas Podemos durante el Gobierno de Rajoy

Agentes de la Policía Nacional espiaron durante meses a decenas de diputados de Podemos durante la última etapa de Mariano Rajoy al frente del Gobierno. Eso es lo que se desprende de un informe, adelantado por El País y al que ha tenido acceso infoLibre, sobre el uso de bases de datos policiales en 2015 y 2016 que la Unidad de Asuntos Internos ha remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que el pasado mes de febrero admitió una querella de la formación morada contra el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y otros altos cargos de la Policía Nacional por las supuestas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial sobre personas que formaban parte de Podemos.

El interés de aquel Ministerio del Interior, que entonces liderada Jorge Fernández Díaz, por los parlamentarios de Podemos, una formación que en 2015 irrumpió en el Congreso de los Diputados con 69 asientos, fue algo que pusieron de manifiesto los Whatsapp de Martínez que vieron la luz durante la investigación del caso Kitchen. "¿De aquellos de Podemos que tenían antecedentes... ¿Pudiste confirmar algo?", le preguntaba en enero de 2016 el ex secretario de Estado de Interior a Enrique García Castaño, comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo. "Pues lo pedí y voy a llamar porque no volví a preguntar", responde el policía, que insinúa que, más allá de un nombre, cree que no hay nada sobre el resto. "Cagüenlaputa. Alguno tiene que ser chungo", replica Martínez.

Ocho años después de aquella conversación, el informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía revela numerosas consultas en bases de datos policiales (desde Argos a Sidenpol) sobre al menos 55 diputados de la formación morada entre 2015 y 2016. Consultas sin motivo aparente y fuera del amparo judicial en herramientas que permiten conocer desde antecedentes policiales hasta viajes realizados, alojamientos utilizados o vehículos. Entre los afectados por dicho espionaje se encuentran la actual secretaria general de Podemos, Ione Belarra, el exlíder Pablo Iglesias o la exministra de Igualdad Irene Montero. También el ahora portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, o los actuales ministros de Trabajo y Asuntos Sociales, Yolanda Díaz y Pablo Bustinduy, respectivamente.

"Esta es la guerra sucia política y judicial que el PSOE acaba de legitimar pactando con el PP el Consejo General del Poder Judicial", ha señalado Belarra en un mensaje en la red social X. "Esto no era contra Podemos, era contra la democracia y el avance social que representaba nuestro espacio", ha completado en un segundo mensaje.