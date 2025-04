El PP de Aragón accionó el ventilador del bulo sobre Pilar Alegría al que se ha sumado Feijóo

El Partido Popular lleva desde la semana pasada lanzándose contra la ministra de Educación, Pilar Alegría, acusándola de haber encubierto una supuesta fiesta con prostitutas del entonces titular de Transportes José Luis Ábalos en el parador de Teruel en septiembre de 2020 sin haber contrastado la información, haciendo afirmaciones sin ningún tipo de prueba y sin emprender ninguna acción judicial.

La también portavoz del Gobierno y líder del PSOE de Aragón ha denunciado la campaña machista y de desinformación que está sufriendo en las redes sociales (con insultos constantes como “puta” o “comepollas”), alentada desde los partidos de la derecha, que se agarran a una noticia de OK Diario sobre una hipotética fiesta del ministro en base a supuestas filtraciones de trabajadores del establecimiento hotelero.

A pesar de que la ministra detalló el pasado viernes en una rueda de prensa en Zaragoza su agenda pormenorizada durante los días 15 y 16 de septiembre de 2020, cuando era delegada del Gobierno, el Partido Popular ha hecho caso omiso y sigue insistiendo en que debe dar más explicaciones. Los populares asimismo llevan abonando días la teoría de que la política aragonesa llegó al Gobierno en la remodelación de julio de 2021 por haber “ocultado” esa supuesta fiesta.

El PP abraza a 'OK Diario'

El origen de las acusaciones contra Alegría está en una información de OK Diario publicada el lunes 7 en la que se habla de que supuestamente Ábalos llevó prostitutas al parador de Teruel en septiembre de 2020 y destrozó la suite principal. Desde ese momento el PP hace suya la historia y vincula a la ministra, que durmió esa noche en el establecimiento en su condición de delegada del Gobierno con motivo de una visita a unas obras ferroviarias del tramo Valencia-Teruel. Esa noticia ha sido desmentida por el propio exministro y también por la empresa de Paradores a través de un comunicado.

El fuego contra Alegría lo abrió de manera explícita el miércoles pasado el portavoz del Partido Popular en las Cortes de Aragón, Fernando González Ledesma, que arrancó su rueda de prensa exigiendo “explicaciones” a Alegría y acusándola de poner el Ministerio al servicio de sus intereses orgánicos. Tras exigir su dimisión como ministra, el popular introdujo el tema: “Hace dejación de sus funciones y no aclara lo más importante, lo que todos los aragoneses y en especial los turolenses deben saber, sea un asunto de partido o de Gobierno. Debe aclarar de forma urgente qué pasó la noche del 15 de septiembre en la suite de Teruel en la que presuntuosamente se alojaban Ábalos y sus amigos acompañados por un grupo de prostitutas y qué papel tuvo la Delegación del Gobierno con ella como máxima responsable en la organización del viaje del ministro”.

“¿Fue parte implicada Alegría en tapar el escándalo? ¿Había miembros de la Delegación alojados en el parador? ¿La propia Alegría se alojó en el parador? ¿Escucharon el escándalo? Son muchas las preguntas que necesitan respuestas. Y debe ser la propia Alegría quien conteste”, lanzó entonces el popular. Esa comparecencia de hace una semana seguía abriendo este martes por la tarde la web del PP de Aragón, a pesar de que Alegría ha dado ya explicaciones. En esa intervención, el portavoz popular también dijo sin pruebas: “¿Qué está encubriendo exactamente Alegría?”

Ledesma se ha convertido en el principal vehículo del PP durante estos días contra Alegría en Aragón. El pasado jueves concedió una entrevista también a OK Diario donde afirmó de manera rotunda: “Alegría tapó a Ábalos en el parador de Teruel y ahora es ministra”. Esta teoría es la que ha abonado el Partido Popular desde entonces y a la que se han sumado posteriormente dirigentes nacionales.

El PP de Aragón lleva la desinformación al Congreso

De manera paralela, ese día el PP de Aragón decide abrir campo a nivel nacional. Sus diputados Luis María Beamonte, Ana Alós, Pedro Navarro, Raúl Cuevas, Alberto Herrero, Raquel Clemente y Javier Folch registran una batería de preguntas por escrito al Gobierno sobre el supuesto hecho. Pero el tiro no lo centran en Ábalos, sino en la ministra: “¿Pernoctó la señora Alegría en Teruel? En caso afirmativo, ¿tuvo conocimiento de los presuntos hechos protagonizados por el señor Ábalos? ¿Por qué no informó de lo sucedido ni adoptó medida alguna ante unos comportamientos que, de confirmarse, no solo atentan contra la ejemplaridad exigida a cualquier a cualquier servidor público, sino que comprometen gravemente la imagen del Gobierno? ¿Qué grado de responsabilidad o conocimiento tuvo la señora Alegría sobre lo acontecido aquella noche y qué papel desempeñó en el contexto de estos hechos?”.

El texto fue difundido también en las redes sociales del PP de Aragón dando por hecho que existió esa supuesta fiesta, con este mensaje: “¿Por qué el PSOE de Aragón encubrió el escándalo de Ábalos con prostitutas en el Parador de Teruel?”

La campaña del PP de Aragón, sin ningún tipo de pruebas, continúa el viernes a través de Rocío Dívar, senadora por Zaragoza, quien afirmó en rueda de prensa: “Pilar Alegría está utilizando ser portavoz de Pedro Sánchez como una plataforma particular. Muchos actos pero ninguno de su propia competencia. Su agenda institucional como ministra de Educación está absolutamente vacía. Muchas fotos pero poco trabajo. No puede ser candidata a tiempo completo y ministra a tiempo parcial. Los españoles no tenemos por qué pagarle su propia campaña política. No tenemos interés en saber dónde duerme la señora Alegría, pero sí queremos saber cómo ejerció sus funciones como delegada del Gobierno y como responsable de la organización de esos viajes. Lo que ocurrió la noche del 15 de septiembre lo tenemos todos muy claro. Pero, ¿qué ocurrió al día siguiente? ¿Cómo gestionó esa situación? Evidentemente ocultándolo y tapándolo. ¿Va a asumir responsabilidades? Esto no es un tema de Ábalos, sino que va mucho más allá”.

Convierte el tema en cuestión nacional durante el fin de semana

Ese mismo día Alegría convocó una rueda de prensa en Zaragoza con preguntas de los periodistas para explicar todos los detalles de esos dos días. La entonces delegada del Gobierno acudió a la visita a las obras, para acompañar a Ábalos y otras autoridades como la presidenta entonces de Adif, Isabel Pardo de Vera. Negó tener conocimiento de ningún hecho como el descrito en el texto de OK Diario e informó de que despidió al ministro en el hall del hotel. Luego cenó con algunos miembros de su equipo y del Ministerio y se fue a dormir. Se despertó temprano por la mañana y abonó ella misma la factura de la habitación en el parador de Teruel. Después recibió al ministro en otro acto en la provincia y posteriormente coincidieron en el 125 aniversario del Heraldo de Aragón. El titular de Transportes volvió a Madrid en el Falcon junto a los reyes, que presidieron aquel acto.

La ministra negó los hechos sobre los que la acusan en el Partido Popular y presentó las facturas. Pero, a pesar de la información dada, el PP, sin ninguna prueba, siguió insistiendo en esa desinformación y elevó el bulo a cuestión nacional. Horas después de la rueda de prensa de la ministra, se publicó en OK Diario una entrevista con Ester Muñoz, vicesecretaria nacional de Sanidad y Educación y uno de los rostros que potencia Génova 13, con el titular: “Sánchez paga los silencios, hizo ministra a Pilar Alegría tras lo del Parador de Teruel”.

Ese mismo sábado también salió ante los medios la vicesecretaria de Igualdad del PP, Ana Alós, que es diputada por Zaragoza. La dirigente popular aseveró: “Por fin ha respondido. Pernoctó en el parador de Teruel en el que se corrió la juerga el señor Ábalos. Es el colmo que quiera victimizarse. No es atacada por ser mujer, le exigimos respuestas porque era la delegada del Gobierno de España y estaba a escasos metros de las actuaciones del señor Ábalos. No es creíble que no se enterara de nada. Le pedimos explicaciones sobre qué hizo después de conocer lo que había ocurrido allí. Lo que es indignante para todas las mujeres es que sus compañeros, altos responsables del Gobierno como Ábalos, se corrieran juergas y orgías con mujeres prostituidas junto con sus asesores y pagadas con dinero público. Es lo que tiene que explicar: por qué durante tanto tiempo han callado y ocultado todos estos escándalos”. “A ella callar y guarda silencio en aquel momento le salió muy bien porque a los pocos meses era ministra de Educación y portavoz del Gobierno. Sería que había demostrado dotes para ocultar las verdades y manipular”, lanzó sin pruebas.

El domingo, el PP de Aragón volvió a la carga a través de su cuenta en Twitter en respuesta, en este caso, a Óscar Puente y volviendo a hacer acusaciones sin ninguna prueba: “Estimado ministro, preguntar a los cargos públicos por sus actos y responsabilidades no es miserable. Miserable es lo que hacía Ábalos: prostituir mujeres usando dinero público. Y miserable y repulsivo es lo que hicisteis todos los socialistas: encubrirlo durante años”.

La derecha pone a Pilar Alegría en la diana de una campaña de machismo, desinformación y erosión política Ver más

Ese mismo domingo la ministra Alegría decidió denunciar en un hilo en la red social X la campaña que llevaba días sufriendo con mensajes como “puta” o “comepollas”: “48 horas siendo víctima de un machismo repugnante e intolerable”. La ministra decidió hacerlo público para poner voz a todas las mujeres que lo sufren y ante la impotencia por la situación, además de estudiar acciones legales.

Azcón y Feijóo se suman a sembrar dudas

El presidente de Aragón no se pronunció públicamente hasta este lunes, aunque en redes sí contribuyó a la polémica retuiteando un mensaje del PP de Aragón que enlazaba a una noticia de OK Diario y decía: “¿Qué más acabaremos sabiendo de todo este turbio asunto que ahora niegan con la misma insistencia?”. Ante las cámaras dijo: “¿El señor Ábalos llevó prostitutas al parador de Teruel? ¿Y la señora Alegría lo sabía o no lo sabía? He oído a la portavoz del Gobierno hablar de unos supuestos hechos. Bueno, ella tendrá que confirmar si esos hechos son o no reales. Evidentemente hubo una suite que supuestamente fue destrozada. ¿La señora Alegría lo sabía o no? Y si lo sabía, ¿calló para ocultar lo que en ese momento hizo el ministro? Siempre voy a condenar los insultos, pero es verdad de que lo que hemos sido conocedores que ocurrió en el parador de Teruel requiere unas explicaciones pormenorizadas del Gobierno y de la portavoz”.

Un estilo parecido al que utilizó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien el lunes indicó que “todas las expresiones machistas son condenables”, pero “lo que debería haber hecho la ministra es clarificar desde el principio dónde estuvo y si estuvo en ese parador”, una información aportada ya por Alegría tres días antes.