La derecha pone a Pilar Alegría en la diana de una campaña de machismo, desinformación y erosión política

“Comepollas”, “puta”, “zorra”... La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se ha convertido en el gran objetivo desde este fin de semana de usuarios de ultraderecha de las redes con comentarios machistas mientras los partidos de la derecha alientan la desinformación y las dudas sobre la política socialista sobre una noche en el parador de Teruel.

La ministra está estudiando junto a los servicios jurídicos socialistas la situación y no descarta emprender acciones judiciales por posibles injurias contra ella. La excusa para los insultos en redes y las críticas viene por el supuesto conocimiento de una fiesta en el parador en septiembre de 2020 organizada presuntamente por el exministro de Transportes José Luis Ábalos en la que se contrató a prostitutas, según un texto de OK Diario citando a personal del establecimiento.

Esa información ha sido utilizada por políticos de la ultraderecha y de la derecha para atacar a Pilar Alegría, que durmió esa noche también en el parador con motivo de su agenda como delegada entonces del Gobierno en Aragón. Y se ha vinculado incluso con su ascenso a ministra meses después en la remodelación del Gobierno de julio de 2021. El eurodiputado Alvise Pérez (Se Acabó la Fiesta) ha llegado a escribir en X: “Sé que nadie va a preguntarle si fue usted amante de Ábalos o si durmió aquella noche de prostitutas en el mismo parador que el ministro porque no nos interesa su vida privada. Lo que sí nos interesa saber es si su nombramiento como ministra tiene algo que ver con qué hacía usted en su vida sexual y privada”.

El PP siembra dudas sin pruebas

Desde el Partido Popular también están intentando sembrar dudas sobre el ascenso de Alegría al ministerio poniendo el foco en esa noche en el parador, a pesar de que la titular de Educación detalló lo que pasó en una rueda de prensa el pasado viernes en Zaragoza. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, afirmó este lunes que “todas las expresiones machistas son condenables”, pero “lo que debería hecho la ministra es clarificar desde el principio dónde estuvo y si estuvo en ese parador”.

El PP insiste en abonar la teoría de que Alegría llegó al Gobierno a raíz de esta supuesta fiesta de Ábalos, quien ha dicho que va a emprender acciones legales y ha calificado de “bulo” la noticia. También The Objective ha publicado informaciones en las que relaciona la salida del exministro del Gobierno con comportamientos como el destrozo de una habitación en un parador. La empresa pública de Paradores emitió este lunes un comunicado en el que niega de manera “categórica” que se produjeran destrozos en sus instalaciones como apuntaban algunas informaciones.

La vicesecretaria del PP Ester Muñoz indicó durante el fin de semana: “Pilar Alegría debió de saber lo que ocurrió. Durmió allí ese mismo día. Pocos meses después, Sánchez la hizo ministra. ¡Qué casualidad!”. La ‘número dos’ de los populares, Cuca Gamarra, también lanzó estas críticas con juego de palabras: “Esas fiestas con tanta alegría del ministro Ábalos que ocurrían en Paradores. Y nadie puede decir en el Consejo de Ministros que no sabían nada”. La vicesecretaria de Igualdad del PP, Ana Alós, afirmó también: "Alegría fue premiada por ocultar la orgía de Ábalos".

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, del Partido Popular, también se ha sumado a la campaña contra la que será su rival en las elecciones autonómicas de 2027. El dirigente popular aseveró: “¿El señor Ábalos llevó prostitutas al parador de Teruel? ¿Y la señora Alegría lo sabía o no lo sabía? He oído a la portavoz del Gobierno hablar de unos supuestos hechos. Bueno, ella tendrá que confirmar si esos hechos son o no reales. Evidentemente hubo una suite que supuestamente fue destrozada. ¿La señora Alegría lo sabía o no? Y si lo sabía, ¿calló para ocultar lo que en ese momento hizo el ministro? Siempre voy a condenar los insultos, pero es verdad de que lo que hemos sido conocedores que ocurrió en el parador de Teruel requiere unas explicaciones pormenorizadas del Gobierno y de la portavoz”.

Los detalles de la explicación de la ministra

Estas palabras del PP llegan a pesar de que la ministra de Educación diera una rueda de prensa el pasado viernes donde explicó la secuencia de los hechos y desmintió cualquier tipo de participación en esa supuesta fiesta. La también líder del PSOE de Aragón criticó el interés de algunos por “retorcer de manera absurda” e involucrarla en unos “hechos” que le resultan “completamente ajenos en el caso de que se produjeran”.

La titular de Educación detalló su agenda de los días 15 y 16 de septiembre de 2020 cuando era delegada del Gobierno. Según explicó, el día 15 viajó con un coche oficial de Zaragoza a Teruel para estar a las 21.45 en La Puebla de Valverde para acompañar al entonces ministro de Transportes en un acto sobre la renovación de la vía Teruel-Valencia.

Ábalos, según contó Alegría, llegó aproximadamente sobre las diez de la noche para comenzar la visita donde se observaron los trabajos de cambios de traviesa y de maquinaria. “La explicación técnica de estas obras las realizó la que entonces era presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. Este tipo de obras se hacen en horario nocturno para evitar perjudicar el funcionamiento ordinario del servicio ferroviario. También estaban el entonces presidente de Aragón, Javier Lambán, y otras autoridades”, relató la dirigente socialista.

La ministra de Educación explicó que la visita terminó a las once de la noche y ella, como delegada del Gobierno entonces, acompañó a Ábalos hasta el hotel: “En el hall el ministro se despide. Allí nos quedamos unas personas de la Delegación del Gobierno y otras del equipo del ministro. Decidimos, viendo las horas, cenar algo. Y lo hicimos en el jardín exterior del parador. Además, recuerdo que reservamos varias mesas porque estábamos en pandemia”.

“Cenamos y sobre las doce o doce y algo nos retiramos. Me fui a dormir a mi habitación”, detalló Alegría, quien abonó con su tarjeta de crédito la estancia (posteriormente se lo devolvió la Delegación). Lo mismo hicieron los otros cinco miembros de esta institución presentes (director de gabinete, responsable de comunicación, dos conductores y una policía). A lo que añadió: “El 16 de septiembre me levanté muy pronto, sobre las siete y media, y me fui a desayunar. Cuando terminé, me fui a recepción a abonar mi habitación a las 8.35 de la mañana. Minutos más tarde volví de nuevo al salón de desayunos. En este momento estaba allí el ministro Ábalos, me invitó a sentarme en su mesa. Y estaba invitado también el entonces presidente Lambán. Estuvimos hablando un rato de los temas de Aragón”.

La ministra subrayó a continuación: “Cuando terminamos, sobre las 9.40, cogí el coche de la Delegación y me fui rápido hacia la sede de la Subdelegación del Gobierno de Teruel porque a las diez de la mañana llegaba el ministro y tenía que esperarle como delegada para la presentación del Centro de Competencias Digitales. Además de intervenir Ábalos, lo hiciero Lambán y el entonces presidente de Renfe”. Una vez finalizó este evento, recordó Alegría, “cada uno cogió su vehículo y nos dirigimos a las instalaciones del Heraldo de Aragón en Villanueva de Gállego porque celebraba ese día su 125 aniversario, presidido por los Reyes”. “Terminó sobre las cuatro y media y me despedí del ministro Ábalos en las instalaciones de la rotativa porque él se volvió a Madrid en el Falcon que trajo a Zaragoza a sus majestades”. Según recordó la ministra, esta es la única noche que durmió fuera en su condición de delegada del Gobierno durante un año y medio.

Insultos machistas en redes

Fuentes del entorno de la ministra recalcan que la campaña que está sufriendo Alegría es propia de la “máquina del fango” y recalcan los insultos machistas que se está vertiendo contra ella: “De Lambán no dicen lo mismo. Lo dicen por ser mujer”. Y, además, subrayan que el PP está “acusando sin ninguna prueba”. De hecho, Azcón ha llegado a decir que tiene que ser ella la que demuestre si es falso.

Alegría denuncia una ola de insultos machistas en X: "Nunca me voy a callar" Ver más

La ministra ha denunciado también los insultos machistas en redes para utilizar el “altavoz” ante una situación que sufren muchas mujeres que no son conocidas. Alegría ha recibido el apoyo de todos los miembros del Gobierno, empezando por el propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien en la red social X escribió: “Lo que está sufriendo Pilar es un ejemplo de odio que se propaga amparado en el anonimato de las redes sociales. Lo sufren también a diario muchas mujeres en este país y en todo el mundo. Con Pilar y con todas ellas. Siempre en su equipo”.

Asimismo, en el PSOE señalan que la campaña contra Alegría tiene que ver, especialmente por parte Azcón y su equipo, con que ella acaba de salir elegida secretaria general del PSOE en esa comunidad y es la rival en las próximas elecciones autonómicas representando, a su juicio, una “alternativa real” para acabar con el Gobierno del PP apoyado por Vox.

Fuentes de Ferraz remarcan que el Partido Popular se reboza "como nadie en el fango de las fake news": "Alberto Núñez Feijóo, que todavía no ha respondido a la pregunta de cuántas noches pasó en la casa de su amigo, el narcotraficante Marcial Dorado, se permite el lujo de pedir explicaciones a Pilar Alegría. No es consciente Feijóo de que su talla moral y política está tan por debajo de la de Alegría que solo escucharlo provoca risa. Es un señor ridículo, en un entorno que no domina. La política para adultos que venía a pregonar se ha quedado en política para el barro. Triste trayectoria tras haber generado tantas expectativas".