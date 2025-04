Alegría denuncia una ola de insultos machistas en X: "Nunca me voy a callar"

La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha denunciado este viernes en X ser víctima de un "machismo repugnante e intolerable" por parte de usuarios de redes sociales que le han insultado a lo largo de los últimos dos días. "Llevo 48 horas leyendo mensajes llamándome “puta”, “zorra” o “comepollas”, instándome a ponerme a cuatro patas, diciéndome que soy Ministra por callar y ponerme de rodillas, si me gusta de lado o encima…", señala en la publicación.

Los mensajes llegan después de que, en diversos medios de comunicación, se publicara que, supuestamente, el exministro José Luis Ábalos organizó una fiesta en el Parador de Teruel, provocando destrozos en la estancia. Esos días Alegría acompañaba a Ábalos en unas visitas a unas obras e instalaciones de Renfe, lo cual ha hecho que el PP pidiera explicaciones a la ministra sobre si estuvo esa noche en Teruel y si conocía lo que hizo el exministro. Algo que Alegría hizo en una rueda de prensa donde explicó que sí durmió en el Parador pero que no tenía constancia de nada de lo publicado por los medios.

"Sé que somos muchas las mujeres que diariamente tenemos que soportar esto y no, no se puede admitir ni tolerar, no lo podemos consentir. Llevo años en política, y siempre he hecho mi trabajo con dedicación, seriedad y honestidad", ha seguido la ministra. A su vez, ha asegurado que nunca podrá respetar ni callará "ante los insultos y el odio a raudales que, desgraciadamente, las mujeres seguimos soportando por parte de tantísimos energúmenos".

"Si creen que así nos van a intimidar o a callar, se equivocan. Ya basta: cabeza alta y #NiUnPasoAtrás", ha continuado Alegría en la publicación, repitiendo que "quien quiera buscar lo que no es está perdiendo el tiempo", y señalando que estará donde siempre: "trabajando y cumpliendo mis responsabilidades con seriedad y honestidad".