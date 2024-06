El PP asume en la recta final de campaña que "no está nada decidido" y pide "desempatar" con el PSOE

El Partido Popular escogió la plaza de Callao, en pleno centro de la capital, para su penúltimo mitin de campaña. Los banderines con la cara de Teresa Ribera y el logo del PSOE engalanaban la plaza mientras los curiosos viandantes preguntaban a la Policía —que había acordonado el lugar— a qué venía tanta seguridad. Con la canción 'tu respuesta' como hilo conductor, se pudo ver entre las primeras filas a Pilar del Castillo, candidata a las europeas e investigada por presunta administración desleal, al igual que a distintos cargos del PP madrileño como Alfonso Serrano, que lucía una gorra con la palabra 'fachoesfera' o a expresidentes autonómicos como José Antonio Monago.

Esta vez sí intervino la candidata del PP, Dolos Montserrat, pero de manera breve —el debate de RTVE, justificó— tras estar invisibilizada a lo largo de la campaña. También lo hicieron el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al igual que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que cerró el acto mientras la lluvia arreciaba. "Vamos a resistir la borrasca y la tormenta. Comencemos el cambio bajo la lluvia", aseguró, al tiempo que el público buscaba dónde refugiarse.

El mensaje del PP siempre ha sido plantear la campaña de las europeas como un plebiscito contra Pedro Sánchez, aparcando la política europea y hasta a su candidata, pero ha llegado al final pidiendo "desempatar" con el PSOE, pese a que hace escasas semanas daban por hecho que ganarían con una amplia ventaja. A lo largo de la campaña se han visto obligados a rebajar las expectativas en privado y, finalmente, así lo reconoció el propio Feijóo el miércoles al pedir "no caer en la trampa del empate" con los socialistas. El ajustado resultado del 9J ha sido, precisamente, el hilo conductor de las intervenciones de este jueves.

"Quieren desmotivar y desmovilizar a los españoles hablando de fango y bulo, no podemos esperar a las generales para votar, hagamos que todo empiece el domingo", planteó Montserrat. "Vuestro voto es el fin de Sánchez, es el motivo por el que tenéis que ir a votar el domingo", añadió Martínez-Almeida. "No caigamos en los errores de la ultima campaña, mucha gente pensó que estaba hecho y no fue a votar. No está nada decidido, hay que ir a votar y tener una amplísima mayoría que le demuestre al proyecto de Pedro Sánchez que no todo vale", zanjó, por su parte, Díaz Ayuso.

Feijóo: "Imaginad lo que estaría dispuesto a hacer Sánchez si empatamos el domingo"

Con el lema 'tu respuesta', el PP buscaba que su electorado le mandara un mensaje al socialista después de los cinco días de reflexión que se tomó el presidente del Gobierno a finales de abril por la campaña de acoso contra su mujer, Begoña Gómez. Sin embargo, este jueves fuentes cercanas a Feijóo admitían que la distancia que les separa del PSOE, según sus propias encuestas, es nimia. Lo han llegado a convertir hasta en un 'spot' de campaña, apelando a la movilización de su electorado para no "caer en la trampa" del PSOE.

El líder del PP también aseguró que llevan "siete meses de humillación, de engaños, enfrentamientos y ruidos" y, en esa línea, admitió que los socialistas están más cerca de lo que ellos mismos imaginaban en las encuestas, por lo que Sánchez utilizará ese eventual empate en su beneficio. "Imaginad lo que estaría dispuesto a hacer si empatamos el domingo", planteó. "No habría ni medios, ni justicia, ni oposición", azuzaba.

El hilo conductor de las intervenciones del PP fue también que la ciudadanía debe rechazar la "corrupción" del Gobierno y sus pactos con el independentismo. Es más, Almeida ha cargado también contra los pactos de Sánchez con Junts porque, a su juicio, España "se gobierna desde Waterloo" pese a que el propio líder del PP se abrió esta misma semana a encabezar una moción de censura con Junts y Carles Puigdemont de aliado.