El PP de Feijóo se abre a votar contra el gobierno de Von der Leyen si incluye a Ribera

El PP de Alberto Núñez Feijóo está abierto a votar en contra del conjunto del gobierno de Ursula von der Leyen en la Comisión Europea si incluye entre sus comisarios a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a quien corresponsabilizan de la gestión de la dana, según informa EFE.

El presidente del PP ha recalcado este lunes, ante la Junta Directiva Nacional de su formación, que Ribera no será vicepresidenta de la Comisión Europea con los votos de su partido y fuentes de Génova han explicado el alcance de esta posición. "Seremos consecuentes hasta las últimas consecuencias", recalcan, elevando así la presión para que Ribera no continúe como candidata a vicepresidenta de la Comisión Europea. Haciendo así alusión tanto a la gestión previa a la dana, por la inejecución de inversiones hídricas, como a la respuesta ante la catástrofe, con la ministra ausente y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudiendo al Congreso un mes más tarde de la tragedia. Los populares buscan así que la ministra para la Transición Ecológica no supere el examen para ser comisaria.

Feijóo ha logrado por el momento que el grupo del Partido Popular Europeo, encabezado por el alemán Manfred Weber, exija a Ribera su comparecencia en el Congreso y que se comprometa a dimitir si es encausada por su gestión de las riadas en Valencia. El próximo objetivo es conseguir que la evaluación de Ribera se decida a través de un voto secreto, en urna, y que de esta forma, si no supera este examen, su candidatura decaiga.

Fuentes del PP dejan en el aire la posibilidad de que Ribera no supere la evaluación, pues cuentan con la presión de los socialdemócratas, que pueden dejar caer toda la conformación del gobierno europeo. Las mismas fuentes apuntan a que la presidenta de la Comisión Europea, cuyo gobierno está en vilo ante el veto a Ribera, está informada de la posición de sus colegas europeos.