El PP se hace un lío con su protocolo antiacoso: Gamarra dijo que se aprobó pero Génova no lo confirma

¿Tiene o no el Partido Popular un protocolo antiacoso? Según su número dos, Cuca Gamarra, la formación de Alberto Núñez Feijóo cuenta con él desde hace un año. "Nosotros tenemos un protocolo aprobado, creo recordar, desde hace un año, porque además es consecuencia de la propia ley que el Gobierno de coalición aprobó", aseguró Gamarra en Telecinco el viernes. Sin embargo, a preguntas de infoLibre, desde el PP se remiten únicamente al código ético y de conducta del partido, ratificado y actualizado en 2023 y no facilitan más documentos.

Fuentes de la formación aseguran que "el mayor protocolo está en el código penal porque los delitos no se encubren, se denuncian". Un argumento, el de acudir a la justicia, que también ha dado este martes el propio Feijóo en Esradio. "A mí me preocupa que haya que ir a una red social y no se pueda ir a una comisaría. Oiga, vaya usted a una comisaría para que se activen todos esos mecanismos", ha señalado, mostrando su recelo por esa vía del testimonio anónimo.

El líder del PP ha criticado que "sea más fácil denunciar por Instagram que en una comisaría" pero también ha hecho hincapié en que "nadie pone la mano en el fuego por nadie" dentro de su propio partido. A renglón seguido, reconoció que este lunes tuvo conocimiento de "una referencia a un senador" del PP. Se trata del senador y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, a quien el eurodiputado ultraderechista Alvise Pérez acusó de cometer acoso sexual.

Este periódico ha preguntado al equipo de comunicación del PP si la formación puso en marcha el protocolo antiacoso al que hizo referencia Gamarra el pasado viernes y aseguran que Feijóo "no ha dicho que haya activado ningún protocolo" sino que, ante las acusaciones, fue el PP andaluz el que contactó con Landaluce. Así, evitan confirmar que este protocolo exista.

Por su parte, el portavoz parlamentario del partido, Miguel Tellado, ha afirmado que el PP andaluz "está trabajando en conocer de primera mano los hechos pese a que consta denuncia alguna ni pública ni privada": "Las partes han sido contactadas para conocer esas informaciones y en las próximas horas llegarán las conclusiones", ha explicado. Con todo, el portavoz del PP en el Congreso ha recalcado que "no conocen si se da la veracidad" en las acusaciones de Alvise.

Sobre la investigación que ha abierto el juzgado de Estepona a raíz de una denuncia dirigida por un funcionario del Ayuntamiento contra el alcalde José María García Urbano (PP) por un presunto acoso sexual, Tellado ha afirmado que "desconoce la noticia" porque "no ha podido ni leerla. "Como no me gusta hablar de lo que no conozco, creo que esa pregunta hay que dirigírsela a la oficina de comunicación del partido en Génova", ha zanjado.