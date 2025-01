La privada tiene un 80% más de matronas que hace diez años pero practica un 54% más de cesáreas

En 2025 se cumplirán 40 años desde que los profesionales de la salud de todo el mundo lo tuvieran claro. Y otros tantos desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) oyera sus voces y las hiciera suyas. La tasa "ideal" de cesáreas no debe superar, en ningún caso, el 15% del total de los partos que se asisten. En cualquier lugar del mundo. La explicación está en que es una intervención, digámoslo así, de emergencia. "Cuando está justificada desde el punto de vista médico es eficaz", señala la institución, pero "no están demostrados los beneficios" en aquellos casos en los que "resulta innecesario". Es más, puede tener riesgos a corto y a largo plazo para el bebé y para la madre. Pero aun así España no cumple. Y aunque ha reducido el porcentaje en la última década, está todavía muy lejos de los estándares.

Así se extrae de los datos publicados este lunes por el Ministerio de Sanidad, que indican que en 2022 hubo 79.364 partos por cesárea, un 24,67% del total. Una década antes, en 2013, hubo 105.556, un número que representaba el 25,39% de todos los alumbramientos. Dicho de otro modo: en nueve años ni siquiera se ha reducido un punto el porcentaje de cesáreas que se practican. Y España no es una excepción. Una declaración realizada por la OMS en 2015 ya alertaba de que "las cesáreas son cada vez más frecuentes tanto en países desarrollados como en países en desarrollo". Pero la afirmación tiene, como muchas veces, letra pequeña.

Está también en los datos que publica el Ministerio, que revelan que no es lo mismo dar a luz en un hospital privado que en uno público. Básicamente, en los primeros hay bastantes más posibilidades de que el parto no sea vaginal. Vayamos al detalle. En 2022 se asistieron 261.991 partos en la pública, de los cuales 58.740 fueron por cesárea. En porcentaje, un 22,42%. Muy lejos de lo que dicta la OMS. En la privada, por su parte, fueron 20.624 de un total de 59.769. Es decir, un 34,51%. Mucho más lejos.

Siempre ha ocurrido así. Según un estudio publicado por Adela Recio y José María Arranz, en 1997 los hospitales públicos estaban cerca de cumplir con las recomendaciones de la OMS practicando un 17,8% de cesáreas por parto. Y los privados, ya entonces, estaban lejos: las cesáreas suponían un 27,8% del total de los nacimientos. Así sucesivamente.

La pregunta lógica que surge tras la lectura de los datos es: ¿por qué? La respuesta no es sencilla. Ni mucho menos única. En primer lugar, y según la OMS, el número de cesáreas ha crecido, independientemente de en qué tipo de hospital se practiquen, porque la edad media de las madres es cada vez más elevada. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la edad media a la que las mujeres tenían a su primer hijo en 2022 era de 31,57 años, casi tres más que en 1997, cuando las mujeres tenían a su primer bebé a una edad que ni siquiera llegaba a los 29 (28,70). Además, en 2022 hubo 2.039 madres que tuvieron a su primer bebé con más de 45 años; en 2013 fueron tan sólo 834.

La explicación es puramente médica. Hay mayor riesgo de sufrir complicaciones en un parto de una mujer de edad avanzada y, por tanto, la posibilidad de dar a luz mediante esta intervención es mayor. Nada más. Sin embargo, esto también puede vincularse con el tipo de hospital. O al menos así lo señalaron varios investigadores de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, que establecieron una relación entre la edad avanzada y la probabilidad de que se escoja un centro privado para el parto. No necesariamente por ser más mayor, sino por tener más probabilidad de que el nivel económico lo permita.

La inversión sí es la clave

Sin embargo, esta cuestión no es determinante. Ni mucho menos. Lo que distintos estudios sí han avalado como un factor verdaderamente influyente en si un parto se produce o no por cesárea es la inversión. Sobre todo en personal. La relación es sencilla: cuanto más matronas hay, más probabilidades existen de que el parto sea vaginal. Sin embargo, llama la atención el hecho de que estas profesionales sanitarias (en su mayoría mujeres, como todas las categorías de enfermería) han crecido mucho más en la privada que en la pública.

Volvamos a la estadística de Sanidad. En 2013 había 252 matronas en hospitales de agudos privados, un número que en 2022 ha crecido hasta las 455. Es decir, un 80,6% más. ¿Y en la pública? Han pasado de ser 3.977 a 5.300, un 33,3% más.

Si miramos la tasa de estas sanitarias por cada 1.000 mujeres en edad fértil la evolución es similar. En 2013 en la pública había 0,02; en 2022, 0,04. En la pública han pasado, en el mismo periodo, de 0,36 a 0,51. En resumen: un incremento de un 91% frente a un 40,98%. La privada gana. Siempre.

¿Entonces? Pues aquí entra también el factor de la programación. Lo explicaron incluso desde la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME). Básicamente, en muchas ocasiones las mujeres que dan a luz en estas clínicas desean que un médico en concreto les atienda el embarazo y el parto, o es el profesional el que así lo establece. Eso lleva a marcar en rojo una fecha en el calendario. Y eso deriva muchas veces en la intervención.

En cualquier caso, la misma organización apunta a que es que hacen falta muchas más. Y sobre todo en la pública. Según sus datos, España es uno de los países con la tasa de matronas más baja de toda Europa. En concreto, nuestro país tiene 6,1 por cada 10.000 mujeres entre 14 y 65 años, un número que en el resto del continente asciende hasta las 9,1. Tan sólo están en peor situación Hungría, Rumanía y Eslovenia. Han hecho hasta un cálculo: hacen falta, para funcionar correctamente, alrededor de 5.000 más.