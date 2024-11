Puente asegura que no conoce a Aldama y que su ministerio no le sufragó gastos

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmado que no conoce ni se ha reunido jamás con el empresario Víctor de Aldama y que su ministerio no ha sufragado "ningún tipo de gasto" al presunto comisionista del caso Koldo.

Puente ha hecho estas afirmaciones durante su comparecencia este jueves ante la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo y ante preguntas del senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo.

"No me he reunido jamás con ese señor, no le conozco, no me he cruzado con él, al menos que yo tenga memoria, ni por un pasillo en mi vida y mientras yo he sido ministro, que me conste a mí, no ha pisado por el Ministerio", ha dicho Puente acerca de Víctor de Aldama

Además, preguntado por un viaje a México, que supuestamente Aldama habría realizado junto al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha dicho que no puede decir "por qué razón estuvo en ese viaje, si es que estuvo" pero sí puede afirmar que "no consta ningún tipo de gasto a cargo del ministerio en relación con este señor".

Torres niega que tuviera relación con Aldama o que cobrara sobornos: "Es un rotundo no" Ver más

Por otra parte, Puente sí conoce a Koldo García, exasesor del exministro de Transportes, a quien vio cuando Ábalos hizo una o dos visitas a Valladolid, en la etapa en la que el actual ministro era el alcalde de esta ciudad. "No me he reunido nunca con él", ha recalcado acerca de García.

Al ministro le han preguntado también por qué no cesó antes al subsecretario de Estado, Jesús Manuel Gómez, cuando aparecieron en prensa sus encuentros con Koldo García en La Chalana, algo que hizo tras la auditoría que encargó en su Ministerio. Puente ha explicado que preguntó por estos encuentros y le explicaron que de vez en cuando quedaban a tomar una caña con quien había sido su compañero de trabajo, algo que no era ilícito. Por lo que no vio "suficientes razones en ese momento para proceder a su cese".

Sobre la auditoría que encargó en su Ministerio, para analizar la compra de mascarillas de su antecesor, José Luis Ábalos, ha apuntado que la encargó al salir el caso Koldo a la luz, sin recibir orden de nadie y sin encauzar en ningún sentido la investigación.