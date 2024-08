Puigdemont reaparece en vídeo y reconoce que la investidura de Illa "es fruto de decisiones legítimas"

El expresident catalán Carles Puigdemont ha reaparecido en un vídeo grabado supuestamente en Waterloo en el que ha afirmado que "se ha abierto una nueva etapa en Cataluña" y que el pacto entre ERC, Comuns y PSC para investir a Salvador Illa no es la circunstancia más favorable para el independentismo, pero que "es fruto de decisiones legítimas". Coincidiendo con la toma de posesión este sábado del socialista como presidente de la Generalitat, Puigdemont ha admitido que con Illa se abre esa "etapa nueva", pero que eso no significa que el proceso independentista se haya acabado. "Acabará con la independencia", ha señalado el expresident.

"Hace falta explicar las razones por las cuales queremos la independencia. Hace falta llegar a todos los rincones del país, cada uno con su lenguaje, con su estrategia. Lo tenemos que hacer para recordar los enormes e insostenibles costos de la independencia y cómo estos costos afectan a la vida cotidiana de los ocho millones de catalanes", ha remarcado.

"Nunca he querido entregarme"

El expresidente catalán también ha defendido en el vídeo su renuncia a acercarse al Parlament el día de la investidura de Illa. Puigdemont asegura que no haciéndolo evitó una detención segura, y ha afirmado que no habría tenido ninguna opción para defender sus derechos como diputado electo por el dispositivo policial desplegado por la Conselleria de Interior: "Nunca he querido entregarme. Nunca he querido entregarme a una autoridad judicial que ni es competente para perseguirnos por haber defendido el derecho de autodeterminación y haber organizado el referéndum de independencia de Catalunya, ni tiene por otra parte ningún interés para hacer justicia"".

El objetivo tras su aparición en Barcelona era entrar en el Parlament y, tras valorar las posibilidades, volver a lugar seguro y regresar su residencia en Waterloo. "Hace falta no aceptar dócilmente lo que este Estado te tiene preparado, aunque hay que estar mentalizado en caso de que se salgan con la suya y, llegado al caso, yo lo estaba", ha dicho.

Puigdemont ha criticado al Govern por colaborar con la "estrategia de rebelión judicial" y ha llamado a denunciar internacionalmente al Estado español por permitir a jueces del Tribunal Supremo burlarse de las leyes que aprueba su Parlamento.

"La represión desatada es ahora mismo feroz y se está encarnizando contra unas determinadas personas, sobre todo con el deseo de venganza propio de otros tiempos y de otros regímenes", ha añadido en su comunicado.

Al final del vídeo, Puigdemont ha agradecido a las personas que han hecho posible su operación de volver a Catalunya y huir sin ser detenido, y ha emplazado al independentismo a hacer "decenas de miles de acciones" individuales y colectivas para, textualmente, descolocar el Estado español.

"Sólo hay un objetivo final que da sentido a todo lo que podamos hacer y todo lo que podamos sufrir, que es la libertad, la libertad individual y la libertad de nuestro país", ha concluido.