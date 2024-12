Puigdemont reitera que ha perdido la confianza en Sánchez y no la renovará si "hunde a Cataluña"

El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha advertido este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que no le "renovará" la confianza mientras los socialistas persistan en "la estrategia que pretende hundir" a Cataluña "en la decadencia social, económica, lingüística y nacional", informa EFE.

Así lo ha afirmado en un mensaje grabado y difundido en redes sociales la víspera de Navidad, después de que Sánchez, en su comparecencia pública de este lunes, destacara la "normalización" política que a su juicio ha supuesto la ley de amnistía, una idea que también esgrime el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Puigdemont ha remarcado que "la amnistía no la querían de ninguna manera" ni Illa ni Sánchez: "Tuvimos que arrancársela de las manos, unas manos aún sucias de la represión de la cual son corresponsables y a favor de la cual se manifestaron al lado de la ultraderecha".

Después de que Junts haya reclamado, a través de una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, que Sánchez se someta a una cuestión de confianza, porque considera que no está cumpliendo sus compromisos recogidos en el acuerdo de investidura, Puigdemont ha dejado en el aire la continuidad de su apoyo al Gobierno.

"A Sánchez le dimos apoyo. Por eso hemos actuado con responsabilidad. Admitimos la pérdida de confianza que le otorgamos. De ninguna manera la renovaremos mientras persista, tanto en Madrid como en Cataluña, la estrategia que pretende hundir a nuestro país en la decadencia social, económica, lingüística y nacional", ha alertado.

Visiblemente molesto con Sánchez e Illa, ha señalado que "los dos presidentes socialistas han creído que los apoyos recibidos les daban un cheque en blanco para intentar otro engaño como el de la Transición", que no fue "ni modélica ni transparente".

El presidente de Junts ha acusado a los socialistas en general, y a Illa en particular, de "fomentar la propaganda impulsada por el nacionalismo español desde que los catalanes" se empezaron "a movilizar y a votar por la independencia".

"El presidente Illa y sus propagandistas no pierden ocasión para imponer el relato de su partido", ha afirmado Puigdemont, un relato que consiste, ha dicho, en intentar "pasar página, borrar la historia y escribir otra inventada en la que Cataluña no tiene problemas nacionales, donde la relación con España debe basarse en no reclamar nada" y en "bajar la cabeza".

El Govern "en minoría" de Illa, ha enfatizado, no solo "no es capaz de presentar los presupuestos a tiempo", sino que además "menosprecia a una parte significativa de la sociedad catalana".

"No habrá suficiente propaganda para tapar tanta memoria"

"Hemos de comenzar a trabajar sin perder más tiempo para que no lo vuelvan a hacer, para que nos encuentren a todos enfrente, recordándole, cada uno a su manera, que Cataluña es una nación, que no vivirá nunca en normalidad mientras sufra los efectos de su dependencia forzada de España, que no dejará de sufrir mientras su lengua sea pisoteada de manera sistemática, incluso por representantes del actual gobierno de la Generalitat", ha subrayado.

En su opinión, Illa "pretende que nos creamos que el sufrimiento que ha creado su 155, su persecución política y judicial durante más de siete largos años, no ha existido", pero "no habrá suficiente propaganda ni suficientes subvenciones para tapar tanta memoria".