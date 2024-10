A Rajoy no le gustan los tapones de plástico que reducen la contaminación: "No hay forma de quitarlos"

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, volvió a dejar uno de sus momentos virales durante su participación este jueves en la VI edición del Foro La Toja-Vínculo Atlántico. En esta ocasión, fue a costa de los nuevos tapones de las botellas de plástico que ahora no se pueden separar.

"Hace un mes estaba con una botellita de estas y veía que no podía, que no había manera de quitar esto. Empecé a beber y me puse hecho un circo. Y dije: 'Oye, ¿pero estas botellas son todas...?' Y ahora son todas así. Bueno, esta es una regulación de la Unión Europea. Yo creo que dificulta mucho las cosas”, explicó Rajoy ante las risas del público de una mesa redonda en la que compartió protagonismo con otro expresidente del Gobierno, Felipe González.

Desde el 3 de julio de 2024, el artículo 57 de la ley 7/2022, del 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, en el apartado 1, define que en los recipientes de plástico para bebidas, tanto de agua como de refrescos, tapas y tapones deben permanecer unidos al recipiente durante la fase de utilización prevista de dicho producto. El objetivo de esta directiva europea es frenar la contaminación por plástico de usar y tirar más populares, como platos, cubiertos, bastoncillos de algodón y envases de poliestireno para alimentos, con el fin de reducir su impacto en el medio ambiente y ayudar a que desaparezcan sus desechos de las playas europeas.

Además de los tapones de las botellas de plástico, el diálogo, en el que también participó el presidente electo del Consejo Europeo, António Costa, Rajoy y González abordaron el futuro de la UE. Además, ambos expresidente reivindicaron los beneficios que ha tenido el bipartidismo y avalaron "resetear" la Constitución para hacer las reformas necesarias, pero preservando de forma clara la integridad territorial de España.