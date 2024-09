RTVE aplaza las oposiciones de hoy por "motivos de fuerza mayor" y los sindicatos apuntan a una filtración

RTVE ha decidido aplazar las oposiciones a personal fijo del ente público en la categoría de informador previstas para este domingo por "motivos de fuerza mayor" y comunicará "en los próximos días" la nueva citación de la prueba a los 5.028 inscritos en este examen, según informa Efe.

En un comunicado, RTVE ha pedido disculpas por el aplazamiento, que según el sindicato USO se debe a una filtración en las preguntas del examen de Información y Contenidos, lo que ha llevado a todos los sindicatos a suspender el proceso de oposición.

USO asegura que la decisión de aplazar el examen "es necesaria para garantizar la transparencia y la igualdad de oportunidades en un proceso que ya ha venido presentando numerosos problemas.

"Lamentamos profundamente las molestias que esto ocasiona a los aspirantes, quienes han sufrido una carga de estrés innecesaria debido a la gestión de este proceso. Compartimos su frustración y seguimos comprometidos en defender sus derechos", añade la nota de prensa del sindicato.

La entidad sindical muestra su apoyo a la decisión de RTVE de presentar una denuncia ante la policía para "esclarecer los hechos y exigir responsabilidades".

"Seguiremos trabajando para que esta situación no se repita y para asegurar un proceso justo para todos", concluye el comunicado de USO.

RTVE no ha explicado por el momento las razones de la suspensión de la prueba que se iba a celebrar en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de Madrid.

"Por motivos de fuerza mayor queda aplazado el examen de Información y Contenidos previsto para el día de hoy, anunciándose en los próximos días la nueva citación a la prueba. Disculpen las molestias", reza el breve comunicado de la corporación pública.

Para las oposiciones de RTVE previstas hoy se habían inscrito 21.030 personas con el fin de lograr una de las 1.500 plazas ofertadas.

La categoría donde más aspirantes se han registrado es la de Información y Contenidos, la que se ha aplazado, seguida de Asistencia de Realización, con 1.953 inscritos.

Después se sitúan las categorías de Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido (1.746), Asistente de Producción (1.630); Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales (1.513), y Sonido (1.128).

Los aspirantes a la prueba muestran su "indignación" y "frustración"

Tras conocer la decisión, los aspirantes a las oposiciones han expresado su “indignación y frustración” por el aplazamiento del examen previsto hoy ante la sospecha de filtración de las preguntas. Tres minutos antes, han recibido un correo de RTVE en el que se les informaba de la suspensión de la prueba, debido, según los sindicatos, a una filtración del 83 por ciento de las preguntas.

“Indignación. No se respeta nada, cuando debe haber un rigor y una seguridad. Me indigna”, ha confesado Benito Pérez, de 25 años, en declaraciones a EFE, sobre lo que RTVE ha abierto una investigación. A su juicio, hay gente que se ha preparado durante años la oposición, que no se convoca desde 2007, y ahora ven cómo la incertidumbre vuelve a apoderarse del proceso. “Es una vergüenza”, ha incidido Benito. Los aspirantes están a la espera de tener información de si se abonarán el coste del alojamiento y del transporte de quienes han venido desde fuera de la capital.

CCOO de RTVE ha exigido la devolución de los gastos incurridos y ha pedido a los afectados que conserven los recibos y facturas. UGT, en otro comunicado, también ha pedido a la dirección del ente público que abone "todos los gastos generados a las personas candidatas”, incluso, sin tener justificante.

David, otro interino en el ente público, tenía la sospecha de que podía haber una filtración, “pero no de forma masiva”. Frente a la entrada de la Facultad de Económicas y Empresariales, un grupo de candidatos ha protestado al grito de ‘mercenarios’, ‘sinvergüenzas’ o ‘cabrones’.

Poco después, algunos han comenzado a golpear las puertas de la facultad para exigir explicaciones y que RTVE facilite justificantes de asistencia para poder solicitar un reembolso de los billetes de transporte y de alojamientos.