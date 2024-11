Sánchez anuncia el despliegue de cinco mil militares más y ofrece toda la ayuda que "pida" Mazón

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este sábado por la mañana que el Ejecutivo va a desplegar cinco mil militares más y otros cinco mil efectivos de la Policía y la Guardia Civil tras la petición del jefe del Govern valenciano, Carlos Mazón, a la vez que hizo una llamada a trabajar conjuntamente: "Ya habrá tiempo de hablar de negligencias".

Sánchez compareció en el Palacio de La Moncloa pasadas las once de la mañana después de presidir la reunión del comité de crisis y tras hablar por teléfono con Mazón, mientras siguen los trabajos de rescate y la cifra de fallecidos asciende ya a al menos 212.

El jefe del Ejecutivo reconoció que la ayuda está tardando en llegar y que todavía hay muchas casas y garajes bloqueados. "El Gobierno central está listo para ayudar", indicó, para lanzar este mensaje al presidente valenciano: "Si necesita más recursos, que los pida". A lo que añadió: "Si requiere más efectivos, financiación y asesoramiento técnico, sólo tiene que pedirlo y se los suministraremos inmediatamente".

Asimismo, el Consejo de Ministros aprobará el martes la declaración de zona catastrófica y el Ministerio de Hacienda permitirá a la Generalitat valenciana realizar todos los gastos de urgencia que necesite sin límites. "La situación es trágica y dramática. La respuesta no es suficiente", reconoció el presidente, quien dijo que no se trata de reemplazar a la Generalitat, sino de apoyarla. "Ya habrá tiempo de hablar de negligencias y de depurar responsabilidades, remarcó.

La declaración del presidente tuvo lugar en un momento en el que muchos ciudadanos a través de los medios y en las redes están denunciando en la Comunidad Valenciana que se sienten abandonados y están reclamando que el Ejército los ayude para buscar a desaparecidos y para reparar todos los daños, a la vez que miles de personas se presentan de manera voluntaria para hacer trabajos de reparación en zonas afectadas.

"Ahora hay que apoyar a la administración autonómica"

"Aún hay servicios colapsados, municipios sepultados por el lodo, gente desesperada buscando a sus familiares, personas que no pueden acceder a sus domicilios, hogares destrozados y sepultados por el barro. Sé que tenemos que mejorar y que tenemos que darlo todo. Pero también sé que tenemos que hacerlo juntos, unidos. No se trata ahora de que la Administración General del Estado reemplace a la administración autonómica. No, ahora hay que apoyarla. Ayudarla con recursos y orientación técnica", manifestó desde La Moncloa el presidente.

Según Sánchez, es la forma "más rápida y eficaz de actuar". Para completar: "Es lo único que nos debería preocupar a todos ahora. Ya habrá tiempo de analizar negligencias, reflexionar sobre cómo mejorar el reparto de competencias ante situaciones tan extremas de protección civil como la que estamos sufriendo. Ya habrá tiempo de hablar sobre la importancia de los servicios públicos y su refuerzo en situaciones que estamos viviendo como consecuencia de la emergencia climática. Y también sobre la necesidad de respetar el asesoramiento científico y adaptarnos a la realidad del cambio climático".

"Como dije al inicio de la crisis, el Gobierno de España va a movilizar todos los recursos que sean necesarios durante todo el tiempo que haga falta para ayudarles en esta situación tan trágica. La dana de esta semana ha provocado el mayor desastre natural en la historia reciente de nuestro país y es ya la segunda inundación que más víctimas se ha cobrado en Europa en lo que va de siglo", agregó Sánchez, que también informó de que se pondrá en marcha una comisión interministerial que trabajará para impulsar de manera urgente y rápida la reconstrucción y el relanzamiento económico de las áreas afectadas.

El jefe del Ejecutivo quiso remarcar el mensaje de que se debe actuar de manera "unida". Su respuesta es la de máxima colaboración con la Generalitat y se ha descartado por el momento arrebatar las competencias a Mazón a pesar de las críticas a la gestión de la Generalitat. Recordó el presidente que sólo hay un único enemigo a batir: el desastre provocado por la dana.

"España siempre da lo mejor de sí misma en momentos de crisis. Lo hicimos en la tragedia del camping de Biescas, en los atentados del 11M y también en 2017 en Barcelona, en la pandemia de covid, en la Filomena y en la irrupción del volcán de La Palma", subrayó el presidente, que sostuvo: "Hagámoslo de nuevo". "Sé que podemos", remachó.

El mayor despliegue militar en tiempos de paz

El jefe del Ejecutivo avanzó que se van a enviar cinco militares más. Y recordó: ·"En las últimas 48 horas hemos desplegado en la provincia de Valencia más de 2.500 efectivos militares, 1.800 policías nacionales y 2.700 guardias civiles, así como varios grupos especializados en salvamento y actividades subacuáticas, que están dando lo mejor de sí mismos para rescatar a los supervivientes, garantizar la seguridad y restablecer la normalidad en las calles. Estos efectivos están siendo asistidos por unos 450 militares en sus bases de origen, por equipos digitales y satélites de última generación y por una flota de 400 vehículos especializados, 30 helicópteros y medio centenar de drones y de embarcaciones".

"En total, estamos hablando del mayor despliegue de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas, que se haya hecho jamás en nuestro país en tiempos de paz. Un despliegue que ha realizado ya 4.800 rescates", añadió.

Detalló al hilo: "Hoy mismo llegarán a la provincia de Valencia 4.000 efectivos adicionales de las unidades militares y a primera hora de mañana llegarán los mil efectivos militares restantes". También se duplica el número de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía hasta llegar a diez mil. Asimismo, ordenó desplegar un buque anfibio de la Armada dotado de alojamientos de quirófanos, de helicópteros y de una flota de vehículos de apoyo que arribará en el puerto de Valencia en las próximas horas.