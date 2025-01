Sánchez llama a fortalecer la democracia frente al avance de la Internacional ultraderechista de Musk

"Olvidar los errores del pasado es el primer paso para que se repitan". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamó este miércoles a reivindicar y fortalecer la democracia en España en un momento en el que avanza en todo el mundo la Internacional Derechista "liderada por el hombre más rico del planeta".

Sánchez fue el encargado de cerrar el acto España en libertad, celebrado en el Museo Nacional Reina Sofía y con el que arrancan una serie de actividades a lo largo de todo el año con las que se quieren reivindicar por parte del Gobierno el periodo democrático del país tras la muerta del dictador Francisco Franco en 1975.

El presidente remarcó el significado de la transformación de España durante estos cincuenta años, poniendo el acento en que muchas veces las generaciones más jóvenes no entienden la magnitud de ese cambio en el país. Puso ejemplos como que las mujeres no podían abrirse una cuenta corriente o que la homosexualidad era un delito. Para el presidente, esta celebración no se trata de algo partidista, sino que quiere exhibir el papel y el esfuerzo principalmente de los ciudadanos a lo largo de estas cinco décadas.

"Los regímenes autocráticos están avanzando"

Pero también quiso poner en contexto esta efeméride con la situación actual. "Si nos paramos y analizamos la actualidad política, económica y social, los regímenes autocráticos están avanzando en medio mundo. El fascismo que creíamos dejar atrás es la tercera fuerza política en Europa", sostuvo el líder del Ejecutivo.

"La Internacional reaccionaria y ultraderechista, liderada por el hombre más rico del planeta, ataca directamente a instituciones, azuza el odio y llama a apoyar a los herederos del nazismo", aseveró en el auditorio del Reina Sofía, donde añadió: "Es un problema, un reto, un desafío".

A lo que agregó que la historia enseña que la libertad no se conquista de forma permanente. Se puede perder como hace un siglo", alertó el presidente del Gobierno, que remarcó sobre los totalitarismos: "Puede volver a ocurrir". "No hace falta ser de una determinada ideología para mirar con tristeza y con terror los años oscuros del franquismo y temer que ese retroceso se repita. Basta con ser demócrata", apostilló durante el acto, al que no acudió ningún representante del PP, a pesar de estar invitado el principal partido de la oposición.

Sánchez sostuvo: "Por todo ello, tenemos que reivindicar, defender y fortalecer la democracia en nuestro país". ¿Cómo hacerlo?, se preguntó, para responder: "Siendo valientes, consolidando derechos y libertades, combatiendo las fake news".

A lo largo de estos doce meses, el Gobierno ha diseñado una serie de actividades que irán desde exposiciones hasta publicaciones, obras de teatro y una escape room, según avanzó durante el acto la propia comisionada nombrada por el Ejecutivo, Carmina Gustrán. La historiadora explicó: "En 1975 España inició un largo y difícil camino para recuperar la democracia y la libertad. En 2025, cincuenta años después, queremos recordar el inicio de ese proceso colectivo y celebrar el país próspero, plural y democrático en el que nos hemos convertido".

Un acto con un alto grado de simbolismo en el Museo Reina Sofía, el espacio artístico donde está expuesto el Guernica, de Pablo Ruiz Picasso. Un hecho que recordó Sánchez, que de manera didáctica evidenció las diferencias de la España actual con la de hace cinco décadas, cuando la mortalidad infantil era el doble que en Dinamarca, donde no se votaba en unas elecciones libres y donde reinaba una censura férrea en los medios de comunicación.

"El clasismo estaba institucionalizado y el sistema celebraba y perpetuaba que hubiera ciudadanos de primera y de segunda. No todo el mundo tenía derecho a viajar, te podían torturar. La gente no podía ser quien quería ser, tenía que amoldar su vida a la moral católica y a los principios franquistas", resaltó Sánchez.

Durante el acto, el presidente del Gobierno no citó expresamente a Juan Carlos I ni a la casa real, que fue invitada. Sí hubo imágenes de los reyes en las pantallas durante el evento. Fuentes del Gobierno dan por hecho que Felipe VI y Letizia Ortiz acudiran a algunos de los actos. Además, el Gobierno ha dejado en manos del emérito la posibilidad de asistir también.

"Nadie viniendo de tan atrás ha llegado tan lejos en tan poco tiempo como la España democrática", reivindicó el presidente en el acto, en el que también hubo una conversación previa entre la periodista Soledad Gallego Díaz y el escritor Javier Padilla, moderados por Eva Baroja. Al Museo Reina Sofía acudió en pleno todo el Consejo de Ministros, además de autoridades como la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. También se dejaron ver el líder de IU, Antonio Maíllo, y el secretario general de CCOO, Unai Sordo, además del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.