Sánchez no condiciona su futura reunión con Puigdemont a que sea amnistiado previamente

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no condiciona la reunión que se ha mostrado dispuesto a mantener con el líder de Junts, Carles Puigdemont, a que éste sea previamente amnistiado.

Así se desprende de las declaraciones que ha realizado este lunes en su comparecencia para hacer balance del año político y económico y en la que ha ratificado su intención de mantener encuentros tanto con Puigdemont como con el líder de ERC, Oriol Junqueras.

Este mismo mes ya había manifestado que mantenía su deseo de reunirse con el expresident Puigdemont y con el reelegido máximo responsable de Esquerra con el fin de normalizar el diálogo con ambos.

Lo ha vuelto a repetir este lunes subrayando que hay que mirar hacia adelante porque existen enormes retos a los que hay que dar respuesta.

"Yo no tengo ningún problema. No sé exactamente cuándo me reuniré, pero evidentemente me reuniré con los líderes tanto de Esquerra Republicana como de Junts Per Catalunya", ha recalcado.

Al plantearle si el encuentro con Puigdemont podría ser antes de que se le aplicase la ley de amnistía o sólo se concretaría después, no ha condicionado la reunión a esa aplicación.

Sánchez ha explicado que entiende que la amnistía se produce en el momento en que fue avalada por las Cortes aunque haya después instituciones que legítimamente han planteado recursos ante el Tribunal Constitucional que éste tendrá que resolver.

"Pero a efectos políticos esa amnistía ya se aplica e incluso se está aplicando por parte del Partido Popular, que vuelve a votar conjuntamente y saca pecho de esos votos con Junts"