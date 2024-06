Sánchez presentará un paquete legislativo de regeneración democrática antes de que "termine el verano"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido este miércoles ante el Pleno del Congreso a presentar un paquete de medidas para mejorar la "calidad democrática" del país "antes de que termine el verano", según ha recogido Europa Press. Lo ha dicho en respuesta al portavoz parlamentaria de ERC, Gabriel Rufián, quien le ha instado a pasar de las "cartas" y el "Twitter" al Boletín Oficial del Estado (BOE) para actuar contra la "maquinaria del fango", como el propio Sánchez anunció que haría tras su retiro de cinco días del pasado mes de abril.

"Yo tengo muchos defectos, pero hablo claro, y hago. Me propuse presentar un paquete de calidad democrática antes de que termine el verano y lo voy a presentar ante las Cortes Generales, no le quepa duda", ha dicho el jefe del Ejecutivo.

Durante la respuesta al portavoz republicano, Sánchez ha recriminado a ERC el pacto que selló con Junts para dar a Josep Rull la presidencia del Parlament, pero a la vez ha abogado por entenderse con los republicanos para poder alumbrar "gobiernos transversales" que primen "los derechos sociales y la convivencia" en Cataluña.

Después de que Rufián le preguntase en el Pleno si teme una posible moción de censura de Alberto Núñez Feijóo, con el apoyo de Junts y diese por hecho que esa posibilidad "algún día colará", Sánchez le ha replicado que el pacto de los suyos con los de Carles Puigdemont para lograr una Mesa de mayoría independentista en el Parlamento catalán es "algo contradictorio" con la voluntad de "entendimiento con las fuerzas parlamentarias progresistas en el Congreso".

En cualquier caso, el presidente ha reiterado su deseo de que ERC pueda seguir como socio del Gobierno de coalición y de que ambas fuerzas puedan también entenderse en Cataluña, donde acaban de alcanzar un acuerdo para integrar a los de Oriol Junqueras en el gobierno municipal de Barcelona. "Creo que merece la pena el que podamos hacer gobiernos transversales, gobiernos donde al final el progreso, los derechos sociales y la convivencia primen sobre otras cuestiones. Pero en fin, eso se tendrá que decidir en el Parlamento de Cataluña", ha apuntado el presidente.

Feijóo pide a Sánchez no "eternizar lo que es inviable" y el presidente le culpa de la irrupción de Alvise

Previamente, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido directamente al jefe del Ejecutivo que "no enternice lo que es inviable" y convoque ya elecciones generales porque no tiene un Gobierno "sólido", ni presupuestos, ni mayoría parlamentaria garantizada. Sin embargo, Sánchez ha rechazado esa opción y le ha culpado de la irrupción con tres escaños en el Parlamento europeo de la agrupación de Luis 'Alvise' Pérez, 'Se acabó la fiesta', mostrándose convencido de que el PSOE les va ganar en las urnas.

"Lo que ha hecho con su polarización, con su desinformación, habiéndose convertido en el portavoz de una organización ultraderechista como Manos Limpias, es que hoy no tengamos una ultraderecha, sino que tengamos dos ultraderechas", ha espetado Sánchez a Feijóo en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso.

El jefe del Ejecutivo ha insistido en que la entrada de Alvise es "responsabilidad" del PP como "consecuencia de la polarización y del discurso ultraderechista" que tiene su partido. "Y vamos a ganarles a los tres, señoría. Vamos a ganarle a usted, a Abascal y Alvise. Si no, al tiempo", ha abundado.

En respuesta, Feijóo ha espetado que el Gobierno de PSOE y Sumar está "desbordado", "paralizado" y "acorralado por casos de presunta corrupción", señalando que "la mayoría de sus socios están haciendo aguas" y echándolo en cara que su respuesta siempre sea "derecha", "ultraderecha" y "fango". "No tiene usted un gobierno sólido, no tiene mayoría garantizada, no tiene presupuestos y no tiene apoyo suficiente a las urnas. Déjelo ya. Sea usted responsable y pregunte a los españoles si quieren un gobierno estable o no", ha recalcado.

Sánchez afea a Abascal su visita a Netanyahu para "animarle con los bombardeos" ante críticas por su política exterior

Sánchez también ha reprochado a Santiago Abascal, líder de Vox, "haberse ido corriendo a ver" a Benjamin Netanyahu para "animarle con los bombardeos" en la Franja de Gaza en respuesta a las alusiones por la política exterior del Gobierno y las crisis diplomáticas. Esto lo ha dicho en respuesta a la pregunta de Abascal sobre si "estaba dispuesto" a meter a España "en una guerra" para "tapar su corrupción", en referencia a las crisis diplomáticas con Argentina o Israel, que el líder de Vox considera una cortina de humo para ocultar que la esposa del presidente, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, están siendo investigados judicialmente.

El jefe del Ejecutivo ha sacado a colación el encuentro de Abascal con el primer ministro israelí, que tuvo lugar el día que España reconoció oficialmente el Estado palestino, y ha asegurado que "le resulta curioso que siempre dé lecciones de patriotismo" y "sea el primero que va corriendo a ver a Netanyahu, darle una palmadita, aplaudirle y animarle a continuar los bombardeos indiscriminados" sobre Gaza.