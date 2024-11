Santos Cerdán ve "lógico" que Lobato vaya al congreso federal del PSOE en Sevilla

11:30 h

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirma en la comisión del Senado sobre el 'caso Koldo' que no había ninguna cena planificada a la que fuera asistir ella con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Con respecto a José Luis Ábalos, Montero explica que no tuvo que ver con su cese al frente del Ministerio de Transportes: "No vi ninguna conducta sospechosa". La también ministra de Hacienda reconoce que acudió al 60 cumpleaños del diputado y que allí no coincidió con Víctor de Aldama porque "no lo conozco".

"Efectivamente, se nos puede achacar actuar demasiado rápido", defiende Montero ante la pregunta de si el PSOE pidió demasiado rápido a Ábalos el acta. "Había indicios de investigaciones que se estaban desarrollando", afirma.

Sobre Santos Cerdán, Montero afirma que tiene una relación de amistad con el que es secretario de Organización del PSOE: "También pongo la mano en el fuego por él".

Según insiste Montero, Aldama no ha aportado "ningún tipo de prueba" y su declaración responde a su estrategia judicial.

Antes de responder a las preguntas de Vox, Montero abandona la comisión porque tiene que votar en el Congreso. La presidencia de la comisión informa que se retomara la sesión a las 16 horas.