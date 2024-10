“¡Israel asesina, Europa patrocina!”: miles de personas claman en Madrid contra el genocidio

España sale a las calles para apoyar al pueblo palestino tras un año de guerra en Gaza. Este sábado, miles de personas se han manifestado en más de cuarenta ciudades de España bajo el lema Paremos el genocidio en Palestina, fin al comercio de armas y de relaciones con Israel. En Madrid, la ciudad que ha acogido las protestas más masivas (de 20.000 personas según la organización), la manifestación ha arrancado en Atocha a las 18:00 horas y ha concluido en la Puerta del Sol. Además de en la capital, han tenido lugar manifestaciones en una veintena de ciudades, incluidas Girona, Granada, Pamplona y Murcia.

Los manifestantes han llenado las calles centrales de Madrid con banderas palestinas mientras gritaban consignas como "Desde el río hasta el mar Palestina vencerá", "Que viva la lucha del pueblo palestino", "Netanyahu asesino" o "Boicot Israel". Además, han portado pancartas y carteles donde se han podido leer mensajes como "Israel asesina, Europa patrocina", "Palestina libre del yugo genocida israelí", "Boicot Israel: con Sudáfrica funcionó", "alto al genocidio". Muchas otras hacían referencia a los más de 16.000 niños asesinados en la Franja desde que comenzara la invasión.

A la manifestación han acudido varios representantes políticos, entre ellos la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, la diputada de Sumar, Tesh Sidi, la eurodiputada de Podemos, Isa Serra o el líder del Partido Comunista, Enrique Santiago. En declaraciones a los medios de comunicación, los políticos de Sumar han advertido de que "España tiene que tomar medidas mucho más contundentes" contra Israel antes "de que sea tarde" y han pedido que se "dote de contenido" el reconocimiento del Estado palestino. Por su parte, Belarra ha apelado a una movilización de la “gente decente” para revertir las políticas de Netanyahu.

La concentración ha conmemorado a las víctimas de la "ocupación sionista", así como denunciado la posición del Gobierno español y la venta de armas al estado de Israel, el cual en tan solo un año, ha matado a unas 41.680 personas y ha arrojado unas 85.000 toneladas de explosivos en Gaza por tierra, mar y aire.

María Redondo, estudiante y una de las jóvenes que se concentró en las protestas universitarias, ha explicado a infoLibre, precisamente, la decepción que sienten con el Ejecutivo por la venta de armas: "Lo primero que debe hacer el Gobierno es cortar relaciones diplomáticas y lo segundo parar de financiar a Israel, sólo esas dos cosas ya sería un avance brutal". Además, critica como la OTAN y la Unión Europea propician la beligerancia en el contexto internacional: "Ahora mismo están aumentando los presupuestos militares, pero no es de la nada, estamos metidos en sistemas internacionales que propician la guerra".

Sin embargo, para Allen, de 22 años, lo que está sucediendo ahora en Palestina no es algo nuevo: "Llevamos más de 70 años de conflicto", ha recordado. "Lo que queremos es que es que se termine el genocidio, pero no parece que vaya a terminar en ningún momento cercano. De hecho, lo único que hay es una escalada en esta guerra con la invasión al Líbano de Israel ahora y sus continuas provocaciones en Oriente Medio", ha criticado. También es, al igual que Redondo, pesimista sobre un cambio de posición de los gobiernos occidentales con respecto a Tel Aviv ya que "sus intereses en la región están completamente ligados a los de Israel"

Entre los jóvenes que copan buena parte de la protesta, también ha salido a la calle Teresa, de 68 años, quien también se ha mostrado indignada ante la gestión del Gobierno español: "Basta ya, se acabó. Sánchez no está con Palestina, está con Israel, está siendo cómplice completamente porque se está callando. Y un presidente del Gobierno tiene que saber hasta qué límite se puede llegar y no se puede masacrar a un pueblo como estamos viendo. Él no está poniendo ninguna traba", ha relatado indignada. Julia, de 59, también ha clamado contra Israel: "Es una masacre lo que está haciendo, es un Estado terrorista. Queremos que se tomen medidas urgentes ya, hay que hacer un boicot a Israel y por supuesto dejar de venderles armas", ha criticado.

La protesta ha transcurrido de forma pacífica hasta que la cabecera ha llegado a la altura del Congreso de los Diputados, donde ha habido un momento de tensión después de que dos personas hayan increpado a los manifestantes. Tras un cruce de insultos con los manifestantes, la Policía Nacional ha tenido que intervenir para que el incidente no fuera más allá.

Las peticiones de los manifestantes

La Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) exige entre otras cosas "el embargo de armas a Israel, la ruptura relaciones inmediata y el fin del genocidio". Además, señalan a los países occidentales como, no sólo cómplices, sino "culpables del genocidio". Establecen que no es suficiente condenar desde la distancia. "Es hora de actuar, de cortar la complicidad internacional con un régimen de apartheid y colonialismo. Los gobiernos y empresas que financian y apoyan a Israel deben rendir cuentas por tomar parte en este genocidio. No es un simple deber moral, es una obligación legal y humana".

Las organizaciones firmantes exigen al gobierno de España que ponga fin al "comercio de armas y de tecnología militar y de seguridad (compra, venta y tránsito) con Israel; que exija responsabilidades a Israel por sus crímenes de lesa humanidad y apoye, al mismo nivel que Sudáfrica, la demanda presentada en la Corte Internacional de Justicia contra Israel por genocidio; que rompa relaciones diplomáticas, institucionales, económicas, deportivas y culturales con Israel y que ponga fin a la persecución y criminalización de la solidaridad con Palestina y, por último, que derogue la ley mordaza".

Las manifestaciones continuarán el domingo día 6 en ciudades como Barcelona, Córdoba, Málaga, Gijón y Soria, entre otras. Asimismo, el lunes día 7 a partir de las 19 horas habrá protestas en Sevilla, Zaragoza, Jaén, Las Palmas y Alcoy. Por su parte, Valladolid tiene convocada su manifestación el miércoles 9 de octubre, mientras que Castelló, Cuenca, Tudela o Vinarós celebraron sus protestas la noche del viernes 4 de octubre.

Estas convocatorias se producen en un momento de creciente tensión en Oriente Medio, debido a una escalada de los ataques israelíes en el Líbano. El pasado jueves, el ejército de Israel llevó a cabo un bombardeo sobre el campo de refugiados de Tulkarem, en la Cisjordania ocupada, en el que murieron al menos 18 personas, unos ataques que se unen a los crecientes bombardeos sobre Beirut, en los que asesinaron al líder de Hezbolá, Hasán Nasralá, el pasado 27 de septiembre.

En un año, según estima un informe reciente de Oxfam, Israel ha matado a más niños y mujeres en Gaza que cualquier otro conflicto en dos décadas. El ejército israelí ha provocado el desplazamiento forzoso de casi el 90% de la población llevando a cabo diferentes incursiones en puntos concretos de la Franja, como Rafah o la ciudad de Gaza y se estima que además de los 41.680 muertos ha dejado más de 96.350 heridos.