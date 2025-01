Supervivientes del Holocausto alertan en Auschwitz del "auge del antisemitismo"

El superviviente de Auschwitz Marian Turski apeló este lunes a "no tener miedo" ante el antisemitismo que llevó al Holocausto en la Segunda Guerra Mundial y a "resolver problemas entre vecinos, gentes y grupos étnicos", durante la conmemoración de los 80 años de la liberación por el Ejército soviético de ese campo de exterminio nazi, según informa EFE.

En un emotivo discurso, pronunciado ante 2.500 personas y medio centenar de jefes de Estado y de Gobierno, diplomáticos y representantes de países y organizaciones internacionales, Turski, del Consejo Internacional de Auschwitz, puso de ejemplo las reconciliaciones históricas entre naciones enfrentadas en el pasado como Francia y Alemania. Turski también alertó de que el "odio y la incitación al odio" lleva al "conflicto armado" y al "baño de sangre" en un acto en el que estuvieron presentes los reyes de España, Felipe VI y Letizia.

Este hombre, de 99 años, fue deportado a Auschwitz en agosto de 1944, en uno de los últimos transportes del gueto de Łódź hasta el campo de exterminio nazi, y sobrevivió en enero de 1945 a dos de las conocidas como "marchas de la muerte" a la que obligaron los nazis a los prisioneros a medida que los soldados aliados se aproximaban a los campos de concentración. En su intervención, que terminó con un aplauso que puso en pie a los asistentes, también alertó ante el "auge del antisemitismo", un sentimiento que "llevó al Holocausto" y las teorías de la conspiración que culparon a grupos sociales, como los judíos, de los males del mundo.

Otra de las supervivientes, Janina Iwańska, nacida en 1930, insto a Europa a "no dejarse llevar por locuras" como las ocurridas en la Segunda Guerra Mundial y que terminaron en el Holocausto. También alertó de que "no se debe perder de vista que un caos así puede ocurrir en cualquier lugar".

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, también condenó este lunes el Holocausto como "uno de los capítulos más oscuros de la historia" y criticó las redes sociales por "distorsionar" el genocidio.

Trudeau, viajó a Polonia para participar hoy en el campo de Auschwitz en los actos conmemorativos del 80 aniversario de la liberación, recordó en un comunicado que el régimen nazi alemán asesinó a seis millones de judíos y millones de otras personas, desde gitanos a opositores políticos pasando por individuos con discapacidades.

"Nunca podremos reunir a las familias desgarradas. Nunca podremos terminar las historias que quedaron sin acabar, pero podemos recordar", añadió.

Israel dice ser víctima de instituciones internacionales

El presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, transformó hoy el acto anual en recuerdo del Holocausto en una diatriba contra "las instituciones internacionales" que, según sus palabras, "manipulan la definición de genocidio con el único fin de atacar a Israel".

El acto fue utilizado por Herzog en primer lugar para condenar al grupo islamista palestino Hamás por los atentados del 7 de octubre de 2023, que dejaron 1.200 israelíes muertos y más de 200 secuestrados, sin una palabra sobre la guerra que Israel lanzó después contra Gaza y que ha dejado más de 47.000 muertos, según fuentes de la Franja.

Herzog no venía a la ONU desde aquella fecha, y tomó la palabra tras el secretario general, António Guterres, a quien el Gobierno israelí ha declarado "persona non grata". Herzog saludó a Guterres por el acto de hoy pero no se ahorró sus ataques contra la ONU y lo que llamó "las instituciones internacionales", como el Tribunal Penal Internacional (TPI).

Desde la tribuna de la Asamblea, Herzog -considerado un moderado dentro de su país- descalificó a la propia asamblea por su "bancarrota moral" por no dedicarse a luchar contra el yihadismo, mientras que "instituciones como el TPI optan por la hipocresía más indignante y por proteger a los perpetradores de atrocidades, borrando toda distinción entre el bien y el mal, las víctimas y los monstruos asesinos". Continuó afirmando que esas "instituciones internacionales permiten que florezcan las doctrinas genocidas antisemitas" y que "la brújula moral de muchos en esta familia de naciones está tan desorientada que no reconocen las verdades más elementales (pero) manipulan esas instituciones".

Se desconoce si Herzog se reunirá con Guterres a lo largo de la jornada, después de que en el último año las relaciones entre Israel y la ONU en general se hayan deteriorado hasta la práctica inexistencia.

Milei defiende a Musk de quienes le acusan de ser nazi

El presidente de Argentina, Javier Milei, volvió a defender este lunes a Elon Musk, a quien calificó de "amigo" y del que dijo "es un defensor intachable del Estado de Israel”, con motivo del Día Internacional del Holocausto. “Ojo con los que, de forma banal, revolean acusaciones de nazi a cualquiera que no coincida con su forma de pensar, tal como lo hicieron expresiones de izquierda en todo el mundo con mi amigo Elon Musk, que es un defensor intachable del Estado de Israel”, dijo Milei en el Museo del Holocausto de Buenos Aires.

Esta es la tercera vez que el presidente argentino defiende al dueño de X desde que el magnate tecnológico realizó un polémico saludo, comparado por algunos como al estilo nazi, durante la investidura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.