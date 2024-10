Los trenes AVE entre Madrid y Levante recuperan la normalidad tras el caos del fin de semana

La circulación de trenes en la línea de alta velocidad Madrid-Levante recupera la normalidad, según ha asegurado el gestor ferroviario Adif en redes sociales y que recoge EFE, que informa de que se ha reanudado el tráfico entre las estaciones de Atocha y Chamartín.

Al descarrilamiento de un tren en un túnel entre Atocha y Chamartín se sumó otro incidente el sábado en la estación de Atocha, por la presencia de una persona en la zona no autorizada, que paralizó el tráfico ferroviario durante dos horas al activarse el protocolo de emergencia y el corte total de la tensión en la estación, lo que incrementó los retrasos.

El último comunicado de Adif indica que se ha restablecido la circulación por una vía entre Madrid Chamartín y Jardín Botánico, del trayecto de alta velocidad que une Chamartín y Puerta de Atocha.

Renfe cifró en alrededor de 15.000 los pasajeros afectados durante el domingo, tras cancelarse 22 trenes; en cuanto al resto de operadores, tanto Ouigo como Iryo cancelaron y reprogamaron sus trayectos, y aunque con alguno pequeño retraso, la situación ha vuelto a la normalidad.

La Comunidad de Madrid ha reforzado el servicio de la línea 1 de Metro, que une las estaciones de Atocha y Chamartín, para hacer frente al previsible aumento de viajeros.

Renfe dice que la retirada del tren no será fácil

El presidente de Renfe, Raül Blanco, ha señalado este lunes que el descarrilamiento de un tren el pasado sábado no es normal y habrá que analizar las maniobras que se llevaron a cabo y desembocaron en ese incidente. En una entrevista en Onda Cero, ha avanzado además que la retirada del convoy, que no llevaba pasajeros, no será fácil y que los técnicos de Renfe y de Adif están trabajando en las soluciones, una operación que ha calificado de "muy compleja" por el hecho de lo que conlleva trabajar en un espacio cerrado.

Asimismo, y como indicó este fin de semana el ministro de Transportes, Óscar Puente, el presidente de Renfe ha apuntado que este accidente no es normal y que está siendo investigado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y que hay que ser todavía muy respetuosos en cuanto a los motivos. En este sentido, ha añadido que un accidente de estas características no es habitual y hay que analizar los procesos y las maniobras que se realizaron y se llevaron a cabo para provocar ese incidente.

Preguntado por si se trató de un error humano, ha dicho que la investigación -que empezó el mismo sábado por la noche- lo dirá y ha indicado que es posible que en pocos días ofrezca luz exacta respecto a lo sucedido. Además, ha avanzado que es posible que durante el fin de semana haya algún corte del servicio para poder retirar el convoy.

Respecto a los problemas que se están registrando últimamente en la red ferroviaria, el presidente de Renfe ha asegurado que si se analizan los años 2023-2024 el número de incidencias es menor pero ha reconocido que éstas han sido más destacadas y más mediáticas.

Se ha referido a las incidencias registradas en agosto con la puesta en marcha de los nuevos trenes, los Talgo 106, o a los problemas, ese mismo mes, en la estación de Chamartín, a los que se une el accidente de este tren este fin de semana que ha dejado miles de pasajeros afectados (15.000 según la compañía pública). "Se trata de incidencias mu y remarcadas que suceden en Madrid además, en sitios muy remarcados donde la infraestructura ya está tensionada, como puede ser Chamartín o Atocha, y donde las afectaciones al servicio, aunque sean puntuales, afectan a miles de pasajeros", ha subrayado Blanco, que ha pedido disculpas a los pasajeros en la parte que toca a la operadora pública.