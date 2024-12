La UCO deduce que Moncloa conocía el correo del novio de Ayuso antes de que se publicara

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que, además de la asesora Pilar Sánchez Acera, el ex secretario de Estado de Comunicación Frances Vallés tenía conocimiento del correo en el que el novio de Isabel Díaz Ayuso reconocía un fraude fiscal antes de que se publicara íntegramente en ningún medio de comunicación, informa EFE.

Esta es una de las conclusiones del informe de la UCO sobre el móvil del ex secretario general del PSOE de Madrid Juan Lobato en la causa en la que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un supuesto delito de revelación de secretos en relación con ese correo del abogado de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Según el informe remitido por los investigadores al Supremo, de los mensajes se deduce que Lobato preguntó a la asesora Pilar Sánchez Acera y a Vallés por la procedencia de ese correo y, en el caso de este segundo, podría ser porque varios mensajes "apuntan a que podría tener un rol superior de coordinación" respecto a la información sobre el novio de Ayuso.

De los mensajes del móvil de Lobato, la UCO deduce que también tenían conocimiento del correo la directora de Comunicación del Ministerio de Vivienda, Laura Sánchez Espada, y el entonces director de Comunicación del PSOE y actual secretario de Estado de Comunicación, Ion Antolín. Los investigadores extraen sus conclusiones tras analizar los mensajes del 13 y 14 de marzo hallados en el móvil de Juan Lobato, que entregó su dispositivo voluntariamente el 29 de noviembre, cuando declaró como testigo en el Supremo.

Este compareció tras llevar ante notario los mensajes que se cruzó con Pilar Sánchez Acera, entonces jefa de gabinete del ahora ministro Óscar López, el 14 de marzo, en los que esta le enviaba el correo de la defensa de la pareja de Ayuso de cara a su comparecencia en la Asamblea de Madrid.

Los mensajes entre Lobato, Pilar Sánchez Acera y su equipo

"La carta cómo la tenemos?", preguntó Lobato; "Porque llega, la tienen los medios", le respondió la asesora, quien, minutos más tarde, a las 9:29 horas, le envió un enlace de un diario con la noticia que reproducía el correo. Según la tesis de los investigadores, "el 'email íntegro -no solo su contenido sino también su continente, con su formato-" no había sido publicado en los medios a las 8:29 horas, "cuando ya estaba en poder" de Sánchez Acera, "por lo que su procedencia no puede ser la publicación en medios de comunicación".Una afirmación a la que llega tras varios indicios, como que la asesora "no tiene certeza" de que haya sido publicado cuando habla con Lobato o que él acudió a una notaría cuando el fiscal general fue imputado, entre otros.

En su informe, la UCO da a Sánchez Acera "un cierto dominio de la acción o de cómo sucederá" -en relación a la publicación del correo-, y señala que Lobato informó a un miembro de su equipo de que la asesora quería que sacara "el 'mail' de la Fiscalía". "Que no ha salido pero que lo saque yo", dijo. Su asesor le contestó: "No lo hagas. Secretario de Estado de Comunicación. DIRCOM del PSOE. DIRCOM de Ministra de Vivienda. Estos tres también me han escrito con lo mismo...".

Así es como la UCO cree que "queda constatado" que los cargos citados tenían "constancia de la existencia de ese 'mail' antes de su publicación en medios", y en ese punto realiza una "breve contextualización". Dice que "distintos escalones directivos, a nivel regional y nacional están al tanto" el 13 y 14 de marzo "de las informaciones" sobre la pareja de Ayuso, "intentando coordinar actuaciones en ese sentido".

Y menciona otra comunicación de Lobato en la que informa de una llamada del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, para indicarle que el presidente del Gobierno iba a pedir al líder del PP la dimisión de Díaz Ayuso y para que "lo pidan ellos también".