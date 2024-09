El ultra Le Senne seguirá como presidente del Parlament balear gracias a la abstención del PP

El presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne, de Vox, continuará en el cargo al no prosperar en el pleno extraordinario de este martes la propuesta de destitución de la izquierda por la abstención del PP, según recoge EFE.

La iniciativa para cesar a Le Senne por romper una foto de republicanas asesinadas en la Guerra Civil durante el pleno del pasado 18 de junio no ha logrado el apoyo de las tres quintas partes de la cámara que establece el reglamento para la remoción del presidente, con los 25 votos a favor de los diputados que la plantearon, 7 en contra de Vox (incluido el propio Le Senne) y el diputado no adscrito Agustín Buades y 27 abstenciones del PP y el no adscrito Francisco José Cardona.

Tras las críticas de los partidos de izquierda, la defensa de Vox y la justificación de su conducta del propio Le Senne, que ha admitido "errores", el portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, ha anunciado la abstención de su grupo. El conservador ha dicho no poder apoyar la propuesta "socialista y de sus satélites" y no fiarse del ofrecimiento de votos del PSOE para respaldar a un presidente de la cámara del PP, que ha tildado de "una oferta de acuerdo de sillas".

El portavoz popular ha reprochado a los diputados del PSIB que "se atrevan a intentar remover a otro cargo" cuando no ha habido ninguna dimisión por la compra de mascarillas por 4 millones en la pasada legislatura, en el llamado caso Koldo. "Lo que está claro es que en estas circunstancias no podemos apoyar a Le Senne; espero que de todo esto aprenda, porque el Parlament no es su cortijo y ha de volver a la institucionalidad", ha puntualizado Sagreras dirigiéndose al presidente, tras considerar además que considera que el episodio en el que rompió las fotos, "nunca se tenía que haber producido".

El portavoz popular ha recordado que Vox ha roto de manera unilateral en toda España los acuerdos de gobierno con el PP, un pacto que, en el caso de Baleares, alzó a Le Senne como presidente de la cámara legislativa, por lo que "si fuera coherente, con la rotura unilateral, debería haber renunciado".

El primer debate de remoción celebrado en el Parlament balear ha empezado con la oferta del portavoz socialista, Iago Negueruela, a la presidenta del Govern, Marga Prohens, del apoyo de su grupo para elegir a un presidente del Parlament del PP con "sentido de Estado", que reemplazara a Le Senne, "marcado por lo que hizo".

Negueruela ha recordado en su intervención en el pleno extraordinario que Le Senne tendrá que responder ante los tribunales como investigado por un presunto delito de odio. Está citado como investigado por un juzgado de instrucción de Palma el 27 de septiembre.

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluis Apesteguia, ha defendido la remoción por "respeto a las instituciones" y para resolver "si la mesa a de ser decente" porque "desde el 18 de junio no lo es", después de que Le Senne mancillara la memoria de tres símbolos "de todas las represiones totalitarias", ha dicho sobre las protagonistas de las fotos rotas, Aurora Picornell y las hermanas Antonia y Maria Pascual.

Le Senne acusa a la izquierda de montar "un circo"

En su defensa, Le Senne ha acusado de promover "un circo" y una campaña de acoso en su contra "basada en la mentira, la difamación, la calumnia y el uso político de la justicia" a los partidos de izquierda que han solicitado su remoción, durante una intervención en la que se han ausentado del pleno las representantes de asociaciones de memoria presentes entre el público.

Le Senne ha asegurado que actuar contra las diputadas socialistas que forman parte de la mesa por exhibir fotos de víctimas y expulsarlas del pleno que debatía la toma en consideración de la derogación de la Ley de Memoria fue "una medida pertinente" adoptada tras "una sucesión de infracciones del reglamento", y ha descrito la rotura de las fotos como "un hecho accidental e inintencionado".