Juan Lobato anuncia un posible recurso administrativo a la concesión de la Medalla a Milei

15:00 h

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha criticado que las comunidades que rebajan impuestos pidan "solidaridad" en el sistema de financiación autonómica a otras que no lo hacen.

En este sentido, en pleno debate sobre el modelo de financiación después de que el Gobierno central haya abierto la puerta a una financiación singular para Cataluña, Álvarez ha dicho que "no le asusta la singularidad". "Lo que me asusta es que no paguemos impuestos suficientes para atender las demandas de los ciudadanos en un plano de igualdad en el conjunto del país".

"No tiene ningún sentido que dentro de un país, como está ocurriendo ahora, la Comunidad de Madrid intente hacer dumping a las comunidades del resto del Estado suprimiendo el Impuesto de Sucesiones o rebajando otros impuestos y que luego esa misma comunidad diga que está discriminada en el reparto global", ha sentenciado en una entrevista a RNE en Cantabria recogida por Europa Press, tras su paso esta semana por los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.