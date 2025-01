Yolanda Díaz pide a Sánchez volver a aprobar "tal cual" y "sin trocear" el decreto ómnibus

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lleve "cuanto antes" al Consejo de Ministros, si puede ser "mañana mismo", el decreto ómnibus, que incluye medidas como la subida de las pensiones, "tal cual está", "sin trocear". Así lo ha asegurado en un desayuno informativo organizado por Europa Press en el que ha cargado contra el PP por votar en contra "de todas las medidas sociales" que lleva a cabo el Gobierno de España, informa EFE.

La ministra ha instado a los populares a "no jugar con la vida de la gente", descargando así en el PP toda la responsabilidad de que el decreto ómnibus no saliera adelante la pasada semana en el Congreso. "No derriba el decreto Junts, lo derriba quien tiene en su mano más de un centenar de diputados", ha dicho, antes de recordar que el partido que lidera Carles Puigdemont solo tiene siete votos.

A la pregunta de si van a permitir que 12 millones de jubilados vean reducida la pensión, ha respondido: "Quiero ver que el PP vote en contra de nuevo de este decreto, porque les va a salir caro", ha advertido.

Sobre si cree que el presidente de Gobierno debe viajar a Bélgica para verse con Puigdemont, Díaz ha evitado responder directamente sobre ello, aunque ha defendido que "en democracia hay que hablar con todo el mundo". "Si yo hablo con todas las formaciones políticas, ¿Por qué no va hablar el presidente del Gobierno?", se ha preguntado, antes de añadir que debe ser Sánchez quien decida "cuándo y cómo" debe de hacerlo.