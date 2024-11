Las actrices de la serie entregan el Premio infoLibre a las auténticas abogadas de Atocha

"Democracia no es solo votar, es escucharse, es conversar". Con estas palabras recibían este jueves el Premio infoLibre 2024 en el Ateneo de Madrid Manuela Carmena, Francisca Sauquillo y Cristina Almeida, de las manos de Elizabet Casanovas, Paula Usero y Almudena Pascual. Un galardón que las celebra por encarnar los valores que el diario lleva por bandera: un periodismo honesto, comprometido con la democracia, progresista, libre y participativo, y con el que además se ha querido reconocer, a título póstumo, la trayectoria de su compañera de profesión y activismo, Lola González Ruiz.

Ha acompañado a las premiadas Margot Ruano, hermana de Enrique Ruano, estudiante y militante del Frente de Liberación Popular, asesinado a manos de la Brigada Político-Social en el año 69, en un claro caso de tortura policial, manipulación informativa e impunidad judicial.

Sobre el escenario, una imagen cargada de simbolismo: tres abogadas laboristas, icono de la resistencia al tardofranquismo y del espíritu de los primeros años de la democracia, y tres jóvenes actrices, sus dobles en la ficción Las abogadas: su verdadera historia. Un encuentro que supone un ejercicio intergeneracional de memoria histórica y democrática y que pone de manifiesto las costuras de la idealizada Transición española, reivindicando el nombre y la historia de aquellos que lucharon por derechos y libertades que hoy damos por sentados.

"Quisiera mandar un barril de esperanza", comenzaba su discurso Carmena, ya sobre las tablas y con el premio entre las manos. "Parece ser que nosotras fuimos pioneras, pero, siendo viejas, senior, mayores, ochentonas, lo seguimos siendo. Estamos aquí convencidas de que en la vida que nos quede seguiremos haciendo el esfuerzo de defender eso que tanto nos costó traer a España: la democracia. Tenemos que ser pioneras de volver a ilusionar este país en la democracia", continuaba con convencimiento. "Hay que cuidar la democracia. Cuidar, un verbo relacionado con la cultura de las mujeres, que significa imaginar, cambiar, modernizar. Y también humanizarla".

Por su parte, Almeida, que no ha podido acudir presencialmente, ha dejado grabado un mensaje para los asistentes. "Estos premios significan fuerza para defender la democracia, para defender un mundo mejor. Hay que acabar con los bulos, con la prensa tendenciosa, con los que se enriquecen con la mentira, con los que no quieren que la democracia avance. Gracias a infoLibre por existir, por ofrecer una prensa libre y de verdad", ha sostenido.

Previa a la entrega del reconocimiento, se han emitido algunas escenas de la serie de RTVE que homenajea a las premiadas. A través de la pantalla y de la mano de las cuatro, revivimos algunos de los episodios más oscuros de la incipiente democracia. Hacia un desenlace inevitable: la matanza de Atocha.

24 de enero de 1977. Segundo piso del número 55 de la calle Atocha, uno de los más importantes despachos de abogados laboristas de la capital. Una reunión, nueve personas vinculadas a CCOO y el PCE y tres pistoleros ultraderechistas. Uno de los episodios más sangrientos de la Transición, que se resolvió con cinco muertos –Enrique Valdevira, Luis Javier Benavides, Francisco Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez– y cuatro heridos –Miguel Sarabia, Alejandro Ruíz-Huerta, Luis Ramos y la propia Lola González–. Una herida eterna, que vincula a nuestras cuatro protagonistas.

Precisamente, en su intervención, Sauquillo se ha acordado de la directora de la serie, Patricia Ferreira, fallecida el pasado diciembre. "La serie demuestra una época absolutamente gris de España, que mucha gente no recordaba o no quería recordar y, sobre todo, enseña a los jóvenes lo que estaba pasando. Aunque la realidad es siempre mucho más triste y dura que la ficción. Pero, si no se recuerdan los hechos, se pueden volver a repetir. Hoy España es mejor, pero tiene que ser mucho mejor", ha sentenciado.

También ha pronunciado unas palabras, Ruano, que ha querido dedicar el acto a la premiada ausente: "Lola fue una amiga única, compañera, solidaria, llena de contradicciones, pero siempre luchando por la democracia y la libertad", ha recordado con emoción. "Es por lo que tenemos que luchar, por su legado. Y por no olvidar nunca ni silenciar sus vidas".

El impacto de las bautizadas como abogadas de Atocha ha persistido durante su larga trayectoria entre los despachos y la esfera política, pero siempre a la cabeza de la defensa de la democracia y los derechos laborales. Carmena, tras pasar por el Consejo General del Poder Judicial, dio el salto a la política, ejerciendo como alcaldesa de Madrid entre 2015 y 2019. Almeida llegó a ser senadora, diputada en el Congreso y en la Asamblea de Madrid y participó en la fundación de Izquierda Unida. Por último, Sauquillo ha trabajado en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Constitucional, adentrándose en la carrera política como senadora, diputada en la Asamblea de Madrid y eurodiputada por el PSOE.

