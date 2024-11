Los Premios infoLibre reivindican el periodismo fiable como vacuna contra la antipolítica

En medio del silencio del Salón de Actos del Ateneo de Madrid, comenzaron a sonar las notas de un violín y de una guitarra. Con su melodía interpretada por el violinista Raúl Márquez y el guitarrista Javier Sánchez, que forman el grupo The Art Society, daba inicio la cuarta edición de los Premios infoLibre. Congregados entre el público la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, la ministra de Sanidad, Mónica García, los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.

Tras la música, daba la bienvenida al acto el director de infoLibre, Daniel Basteiro, con un recuerdo sentido a las víctimas de la dana y en contra de la antipolítica. “Estamos aquí con las ideas claras y los sentimientos confusos. Desde el 29 de octubre el corazón nos late a todos diferente”, comenzaba Basteiro. El director de infoLibre confesaba que con todo lo sucedido estuvo dudando si celebrar o no estos premios, pero, precisamente por lo que está pasando, cree que es un deber hacerlo. Y mostró su orgullo por los trabajadores de emergencias y los equipos que están trabajando en Valencia para paliar los efectos de la dana: “Pero que gusto da pagar impuestos”, zanjó. Tras su intervención, daba comienzo la entrega de premios, en esta edición patrocinada por Telefónica, Aena, Fundación La Caixa, Renfe, Paradores, Estrella Damm y San Cobate, y donde todos los premiados se llevaron como galardón una portada diseñada por Nico Ordozgoiti.

El primer premiado en subir al escenario fue José Ramón Bené, galardonado con el Premio Librepensadores, que reconoce cada año a un socio que colabora con infoLibre con sus opiniones en la sección del mismo nombre. Recibía el reconocimiento de manos de Pepita Marín, secretaria primera del Ateneo de Madrid y María Vaamonde, directora de relaciones institucionales. Comercial de profesión, Bené escribió una columna sobre los problemas para acceder a un piso en España, especialmente para los jóvenes, llamada ¿Pisos caros o salarios de miseria?, que le ha valido el premio. En su discurso, se refirió a esta problemática: “No hay quien revierta este mal que es un desamparo a toda la juventud”, y zanjó: “La Constitución dice que tenemos derecho a una vivienda digna, pero no lo será sin que tengan un salario digno y adecuado”.

Tras nuestro socio, la música volvió a sonar por cortesía de Marwán, que emocionó a todo el público con sólo su voz a capella y una guitarra cantando su Nana urgente para Palestina, un tema en el que habla de sus orígenes y la situación que está viviendo un pueblo palestino que sigue contando por decenas de miles sus muertos tras la invasión israelí. “ Lamentablemente, siguen pasando los años y siguen pasando las atrocidades. Ya que está parte del Gobierno es imposible decir que lo que hace hoy es insuficiente”, reivindicó el cantante y poeta, de padre palestino y madre española.

Tras la actuación de Marwán, tocó el turno de entregar el Premio Almudena Grandes a la libertad de expresión, que este año reconoce la labor del fundador del medio francés Mediapart, Edwy Plenel. El periodista dejó en febrero de este año la dirección del diario tras más de 17 años al frente de la cabecera tras convertirla en una de las grandes referencias de la prensa francesa, financiándose sólo mediante suscripciones y sin recurrir a ningún tipo de publicidad.

Plenel recibió el premio de manos del director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, Daniel Fernández, presidente de Ediciones Prensa Libre y Mónica Grandes, hermana de Almudena Grandes. “infoLibre y Mediapart comparten ideal: una prensa libre, un periodismo libre e independiente de todo poder”, explicó Plenel, haciendo referencia a la cercanía que guardan ambos medios. Mediapart es además accionista y gran referencia desde la fundación de infoLibre. “Cuando nos encontramos con Maraña, nos dimos cuenta de que hablábamos la misma lengua. Aunque él no hablaba francés, hablamos el idioma del periodismo como compromiso”, zanjó el periodista reivindicando el periodismo independiente como valedor de la democracia en medio del auge de la desinformación.

Después de terminar el discurso, subieron al escenario la politóloga Cristina Monge y la subdirectora de infoLibre Marta Jaenes para entregar el Premio Igualdad, que reconoce este 2024 al 016, el teléfono para la atención a víctimas de violencia de género. Lo recogían Susana Gálvez, trabajadora del 016 y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza.

En su discurso, ambas pusieron de relieve la importancia de este servicio, clave para la atención tanto social como psicológica de las víctimas. “Quiero mostrar agradecimiento a todo este equipo de personas que están volcadas para salvar vidas. Han rescatado a muchas mujeres del horror machista, y es que servicios como este son transformadores en la persecución de una sociedad más justa y más igualitaria”, ha señalado la delegada del Gobierno. "Quiero dedicarlo a todas mis compañeras y a todas las que han llamado y que conozcan una situación de violencia, que llame y se informe", comentó la trabajadora.

Tras su intervención, y sin salirse de la lucha por los derechos de las mujeres, infoLibre quiso rendir homenaje en los premios a las mujeres afganas, que siguen sufriendo el yugo de los talibanes 3 años después de la vuelta al poder de este grupo integrista. Este año, además de todos sus derechos, la posibilidad de educarse y de imponerles una dependencia completa por parte de su marido, también les han prohibido el sonido de su propia voz en las calles.

En representación de todas esas mujeres afganas subió al escenario Khadija Amín, presentadora de televisión y superviviente de un matrimonio forzoso en el país, durante el cual sufrió todo tipo de abusos y violencia por parte de su marido. Ahora, lejos de su país, se ha convertido en la voz para todas esas mujeres y para que su causa no caiga en el olvido. “Todo queda en palabras por parte de la comunidad internacional y las mujeres afganas llevan 3 años encarceladas en sus hogares, no lo podemos ni imaginar. Juntos podemos cambiar las cosas. El mundo tiene que saber que existimos y tenemos que ser visibles”, reivindicó Amín.

Después de este homenaje, el siguiente premio ponía el foco en otro de los grandes asuntos de nuestro tiempo: la migración. Helena Maleno, fundadora de Caminando Fronteras y Silvana Cabrera, en representación del movimiento RegularizaciónYA, subían al escenario para recoger el Premio al Compromiso Social de manos de la ministra de Sanidad Mónica García y del corresponsal político de infoLibre Antonio Ruiz Valdivia. “Somos el niño que en la soledad atraviesa el Atlántico, somos el niño que se ahoga sin que nadie haga nada para salvarle. Estamos aquí porque la vergüenza tiene que cambiar de bando”, reivindicó Maleno. Por su parte, Cabrera también dedicó el premio a los migrantes: “Cada persona que ha cruzado la frontera cargando no solo maletas sino sueños, miedos. Son inspiración y por la razón por lo que no dejo de creer. Porque esta también es nuestra tierra, regularización ya”.

Con la emoción a flor de piel por su relato, subían al escenario la ministra Pilar Alegría y la directora general de infoLibre, Marta Gesto para entregar a Eduard Fernández el Premio Cultura de este año. Lo recibía después de fascinar a crítica y público con sus dos actuaciones en El 47 y en Marco, que ya le colocan como uno de los favoritos para la carrera de los Goya.

“¿Qué hace un saltimbanqui delante de todos ustedes? Porque yo estudié para eso”, se preguntó Fernández con agradecimiento para comenzar su discurso. Y siguió con un alegato en favor de la cultura: “Con la cantidad de barbaridades que hay hoy en día, vamos a una sala de cine, nos sentamos, lloramos, nos emocionamos y reímos sabiendo que es mentira. La cultura conecta la mente con otro lugar. Después de una buena película, siento que salgo mejor, más lleno, distinto”.

Después del actor, llegó otro de los momentos más emocionantes de la noche, el homenaje a las 220 víctimas que dejó la mortífera dana que asoló el 29 de octubre buena parte del sureste de España y que golpeó con especial virulencia la provincia de Valencia. “Pensamos en guardar un minuto de silencio, pero preferimos uno de música”, comenzó Basteiro. Tras sus palabras, ambos músicos interpretaron la Muixeranga, una canción tradicional de la Comunitat Valenciana, festiva, pero que en el violín y la guitarra sonaron como el perfecto recuerdo a quienes lo han perdido todo.

Todavía sobrecogidos por el momento, llegaba el turno del discurso del director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, que quiso recordar a los miles de voluntarios que ayudaron durante las inundaciones: “Es curioso que el mismo país que parece arder cada mañana si uno escucha determinadas emisoras, lee unas cuantas cabeceras o se pasea por las redes sociales, responde siempre con una ola de solidaridad impresionante para ayudar a quien lo necesita”. Con respecto a la dana, el director editorial de infoLibre también recordó a aquellos que quieren enfangar el debate con la antipolítica: “No ha fallado el sistema, sino quienes no estaban donde debían estar o simplemente despreciaron los avisos de la ciencia”.

Maraña quiso incidir en esa ola de antipolítica que parece estar surgiendo de la gestión de la tragedia: “Soltar alguna expresión del tipo “todos tienen su responsabilidad” o “hacen falta más consensos” o “esto exige un acuerdo de Estado” parece dejar el debate zanjado, la conciencia tranquila y el futuro profesional blindado. Un par de cucharadas de tecnocracia y ya estaría lista la receta que, a mi entender, alimenta el monstruo de la antipolítica desde una falsa neutralidad”, explicaba Maraña, que terminaba apelando a la ilusión: “Seguiremos compartiendo causas justas. Somos un grano de arena, pero, como dice Serrat, si levantáramos montañas de arena sería fantástico. Hay esperanza”.

Y tras el discurso de Maraña, llegó el culmen de la tarde, las abogadas de Atocha recogían el Premio infoLibre, en reconocimiento por su lucha por la democracia y a favor de la justicia. Manuela Carmena, Paca Sauquillo, Margot Ruano y Cristina Almeida (que no pudo asistir por problemas de salud y por eso recogió el premio su hermana), subían al escenario para recoger el galardón de manos de Maraña, Armengol y de las tres actrices que les dan vida en la exitosa serie de RTVE Las abogadas, Elizabet Casanovas, Paula Usero y Almudena Pascual.

“La serie muestra una época triste y gris de España, que mucha gente no la recordaba o no quería recordarla. España hoy es mejor, pero puede ser mucho mejor y para eso hay que explicarle a los jóvenes que pasaba”, comenzaba Sauquillo. Por su parte, Almeida, en un vídeo grabado, afirmó que estos premios le dan fuerza y que nos tienen que seguir dando fuerza para lograr un mundo mejor y apoyar pueblos atacados. También Ruano hizo referencia a la importancia de la memoria en la democracia: "No olvidemos, debemos luchar por su legado y no silenciar sus vidas".

Para cerrar el acto, Carmena reivindicó la fuerza de la democracia y la necesidad de cuidarla. “Nosotras, con 80 años no estamos arrinconadas, ahora en la vida que nos quede tenemos que ser pioneras para volver a ilusionar a este país con la democracia”, comenzó la exalcaldesa de Madrid. Y siguió reivindicando la importancia de las personas mayores, las cuales deben pasar la antorcha a las nuevas generaciones, pero sin perderla. “Los viejos somos una especie de GPS, hemos pasado por sitios que vais a pasar vosotros pronto. Me gusta los que dicen que la democracia no es solo votar, también es escuchar. Por eso, cuidemos la democracia”, zanjó.