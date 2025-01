Pastillas, pastillas, pastillas, en TintaLibre de febrero

Preocupa y mucho la salud mental en España y TintaLibre dedica su número de febrero a analizar desde distintos ángulos, no solamente los clínicos, esa constante y descontrolada medicalización del malestar. Como bien dice Jordi Gracia en la presentación del número, “las sociedades occidentales han acentuado de forma muy aguda en las últimas décadas el recurso farmacológico para malestares que a veces necesitan esas pastillas y a veces no solo no las necesitan, sino que pueden ser contraindicadas”.

Abrimos el dispensario con un Conversatorio moderado por Jesús Maraña en el que tanto la ministra de Sanidad, Mónica García, como el escritor José Ángel Mañas hablan a las claras del asunto. “Da la impresión”, sostiene Mañas, “de que si no somos millonarios es que no queremos y no podemos. Y luego ha habido una pandemia. Entonces, claro, todo eso incide desde luego en la salud, es una presión sobre la salud mental y yo creo que eso explica el aumento que ha habido de manera planetaria”. Mónica García, apunta por su parte en otra dirección: “todo este mundo en el que estamos viviendo de miedo al futuro, de futurofobia, no sabemos lo que nos va a traer, la falta de certeza y la falta de garantías nos están minando la salud mental”.

Expertos en psicología clínica y en psiquiatría como David López, Joan-Ramon Laporte o Sara Berbel Sánchez ofrecen desde distintas perspectivas un esclarecedor abordaje. Quedémonos con la aguda observación de Sara Berbel: “Una sociedad que medicaliza su sufrimiento es una sociedad adormecida y, poco a poco, apaga su capacidad de respuesta, su potencia democrática”. Laporte carga, a su vez, contra los laboratorios desde un titular que no genera dudas: Medicamentos: cuando el mercado nos hace sentir enfermos y nos enferma.

Pero el malestar de esta sociedad guarda también recovecos íntimos, a veces conjugando los verbos de la depresión y viendo cómo esta avanza en las listas de los males más frecuentes del presente. Las escritoras Laura Ferrero y Sara Barquinero lo cuentan desde su propio yo y, en cambio, Juan Trejo analiza el fenómeno de la llegada de la heroína a la España de los 70 y cómo sigue fabricando pacientes en este momento con un repunte en el consumo.

Pero no todo es clínica en febrero. Otra enfermedad que afecta a la economía son los paraísos fiscales. Explicamos sin tapujos cómo el flujo monetario y su connivencia con consultoras y gobiernos del mundo elude la fiscalidad y consigue hacer valer una fiscalidad injusta y opaca. Lo analizan los expertos en economía Pere Rusiñol y Carmen Durrer, en una nueva sección que agitará desde ahora un poco más los debates en la revista, Sin medias tintas.

Otro ensayo de interés es el que Marta Peirano, especialista en los mundos digitales, realiza en ¿Quién pagará por las noticias?, un texto de interés no solo para los profesionales de la comunicación, sino también para todos aquellos lectores que se interesen por los vericuetos, a veces inentendibles, de la financiación de una cabecera en estos tiempos en los que el papel parece resistir apenas.

Hay más. Es el centenario de la gran dama de las letras españolas, Carmen Martín Gaite, y TintaLibre ofrece un jugoso anticipo extraído de la biografía con la que José Teruel ha ganado el prestigioso premio Comillas, un capítulo doloroso que se refiere a la enfermedad de Marta, la hija que tuvo con Rafael Sánchez Ferlosio, y que fue una de las primeras víctimas registradas del SIDA, todavía muy desconocido entonces en España.

Para despedirnos, el emotivo texto que el cantante y poeta Marwan, de padre palestino, dedica a la irrealidad y la estupefacción que sigue viviendo Gaza ante la incapacidad de los gobiernos del mundo. Un mensaje para la acción en un número que nos invita a no cruzarnos de brazos en esta creciente ola de malestares que nos invade.