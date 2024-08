Anouck the Band: "Un chico que toque mal la guitarra pasa desapercibido, a una guitarrista se la juzga más"

Anouck the band es un grupo que Anouck Peris creó en 2020. Después de diversas formaciones, la cantante dejó atrás su sonido acústico para explorar nuevos horizontes con sintetizadores y guitarras eléctricas junto a otros músicos. En este tiempo, han logrado consolidar un estilo propio que se caracteriza por sus influencias modernas y actuales, entre las que destacan artistas como Alice Phoebe Lou y Alexandra Savior. Su enfoque principal recae en la voz, con líneas melódicas que fusionan elementos del blues, el soul y el R&B contemporáneo, coqueteando también con el pop, el synth pop y el disco. Con dos EPs publicados, la formación trabaja ya el que será su primer disco, tal y como comenta la vocalista y compositora a infoLibre, entre otras muchas cuestiones.

¿Cómo le contarías a alguien que no tenga ni idea qué es Anouck the Band?

Anouck the Band es un proyecto que empecé yo solita con mi guitarra acústica. Comencé a tocar y a componer con catorce años y, a medida que fui creciendo, mi gusto musical se fue yendo más hacia bandas indies, sobre todo britpop, y me nació esta urgencia de tener una banda. Empezamos en Valencia a principios de 2020 siendo cuatro, luego cinco, el proyecto fue evolucionando y nos mudamos a Madrid. Ahora somos cuatro de nuevo: Andoni (batería), Diego (bajista), Marina (teclista) y yo (voz y guitarra). Hemos sacado dos EPs con un sonido un poco neopsicodélico o indie pop, más o menos (risas). Es bastante difícil encasillarse ahora que el indie abarca tantos géneros y tipos de música. En este momento estamos trabajando en nuestro primer disco y estoy disfrutando mucho de esta fase de composición.

¿Cómo es llegar a la gente y hacerse escuchar para una banda que empieza?

Es difícil, sobre todo cuando eres una banda pequeña que distribuye la música por DistroKid. Es muy complicado entrar en alguna lista editorial de Spotify, que es donde están la mayoría de escuchas. Y si eres una persona como yo, que lo de exponerme en Tik Tok me cuesta una barbaridad, también se complica. Pero es verdad que tenemos bastantes herramientas para intentar encontrar nuestro público y que esta generación de músicos es mucho más meritocrática.

¿Hay que trabajar mucho las redes sociales? Es un signo de estos tiempos, aparte de tener buenas canciones, hay que estar constantemente publicando contenido porque, de lo contrario, parece que no existes. ¿Es así?

Totalmente. Es como que la gente se olvida de ti si no estás presente todo el rato. Es verdad también que es una manera fácil, entre comillas, de conseguir oyentes, que al final es lo que más importa hoy en día: tener oyentes y seguidores en Instagram.

Pero lo más importante sigue siendo tener talento y un buen directo que convenza al público. En mayo tocasteis en el Deleste Festival de Valencia con Los Planetas, Editors o James. ¿Cómo fue compartir cartel con estas bandas tan consolidadas?

La verdad es que fue increíble, porque además fue en los Jardines de Viveros, que es un parque donde yo iba de bebé a jugar con los patitos. El festival estaba muy bien organizado, con gente que quiere ver música y descubrir grupos. Nosotros abrimos la segunda jornada pero vino bastante gente, parecía que querían escuchar música con verdadero interés, que es algo bastante raro de ver ahora en los festivales.

Es una pena muy cierta esa. Y vosotros además sois una banda muy para la gente a la que le interesa de veras la música, porque aunque no nos gusten las etiquetas, desde luego no sois para nada de ninguna corriente mayoritaria del indie, tenéis un estilo muy personal.

Claro. Y lo que hacemos es un género que creo que en España no está muy desarrollado, o más bien no está tan de moda como en Francia, Inglaterra o Estados Unidos. De hecho, en el Deleste notamos que entre el público había mucha gente extranjera.

Ya que no vais a la moda, vamos a aprovechar para conocer grupos. ¿Nos recomendáis algunas bandas que sean importantes para Anouck the Band?

Hay mucho de Alice Phoebe Lou, que me vuelve loca. Men I Trush también nos gusta mucho. Faye Webster, Big Thief, Caroline Polachek... este tipo de grupos y mujeres nos inspiran bastante y en otros países se las aprecia mucho más que aquí.

¿Cómo es estar al frente de una banda siendo una chica tan joven en este momento en España?

Es complicado, y mira que los chicos de mi banda son increíbles. Pero sí que es verdad que hay muchas otras bandas de tíos que tienen muy en el punto de mira a las 'bandas de chicas', porque las siguen viendo como una banda de chicas y no como una banda igual, que hace música como ellos. Y, por ejemplo, un tío que toque mal la guitarra pasa muy desapercibido, pero una guitarrista está muchísimo más juzgada en cada acorde que haga. Hay mil otras cosas más. A mí alguna vez me han intentado afinar mi guitarra, o le han preguntado cosas de mi guitarra al batería... esos son ya clásicos de los técnicos de sonido. Pero creo que está cambiando bastante, y me ha ayudado mucho rodearme de gente que no sea así. Tener amigas músicas es increíble porque hablamos y tocamos juntas, y esa energía femenina me recarga mucho y hace que todas esas otras mierdas pasen un poco desapercibidas.

¿Es una dificultad añadida en los tiempos que corren ser una banda independiente encabezada por una mujer? Parece que para triunfar en la música siendo mujer hay que ser una diva del pop.

Sí, o si tienes una banda tienes que estar muy loca o desnudarte en el escenario o hacer mil pogos, porque si no parece que no eres divertida. Te critican por todo, realmente. Está claro que es una dificultad, sobre todo en el género en el que estoy. Estamos intentando diferenciarnos de lo que todos entendemos como indie español y componer en inglés y en francés para abrirnos a otros países, donde nuestro género sí que está bastante reconocido.

¿Os escuchan fuera?

Por ahora no lo noto mucho, pero el disco queremos presentarlo fuera de España y ver qué proyección podemos tener.

¿Es una manera de buscar otras opciones a este circuito de festivales que repite tantísimos nombres y tiene tantos carteles calcados?

Es que es muy fuerte, todos los festis tienen el mismo cartel. Es muy frustrante que los mismos toquen en todos los festivales y no den cabida a ningún otro tipo de música que no tenga un cierto nivel de oyentes. Que yo entiendo que un festival es una empresa, pero ya no hay esa búsqueda de música nueva, o de contratar a un grupo para que pueda crecer aunque no le conozca mucha gente porque es una buena propuesta. Luego hay muchos festivales que hacen concursos de bandas emergentes, pero al final luego eso obliga a andar pidiendo votos a familiares y amigos, cuando en realidad es márketing para el festival de turno, porque a los que escogen les ponen a tocar a las cinco de la tarde ya que les da absolutamente igual y lo hacen para curar su conciencia.

Aparte de los carteles festivaleros que se repiten, luego está la infrarrepresentación femenina, que en no pocos casos es sangrante.

Pasa en la gran mayoría de los festivales, es una cosa que no deja de sorprenderme. En el Deleste, mismamente, creo que conté siete chicas en total tocando. Me fijo bastante en estas cosas.

¿Y está cambiando de verdad o es palabrería?

Lo que tiene que cambiar, sobre todo, es la existencia de referentes. Me preguntaban hace unos días qué le diría a la Anouck que empieza este proyecto y lo primero que se me ocurrió fue 'escucha a mujeres, a grupos de tías, y deja de escuchar a Arctic Monkeys, por ejemplo'. Que es una pedazo de banda, pero las que más me han inspirado son todos los referentes femeninos que no tuve de pequeña. Y eso es lo más necesario para que la siguiente generación vea que sí que puede.

¿Ser un referente para otras chicas sería algo así como tu mayor éxito quizás?

El otro día me hizo muchísima ilusión saber que una chica de unos 15 o 16 años había hecho una versión al bajo de una canción nuestra. Me hizo una ilusión enorme porque es una chica joven tocando el bajo, cuando a mí nadie me había hablado de ese instrumento, ni me habían dado opción de tocarlo más allá del piano o la guitarrita acústica. Qué bonito eso.