David Suárez: "No me reiría de los que dicen 'bro' con más de 30 años porque están mermados: hay límites"

Es David Suárez (Santiago de Compostela, 1992) un cómico irreverente de esos que saben estirar la comedia hasta el último confín. No en vano, lleva ya más de una década lanzando a diestra y siniestra chistes de esos que provocan tantas carcajadas como esos "oooh" de pasmo y estupefacción que no puede reprimir el público cuando sabe que ese del escenario está caminando por el lado salvaje de la vida.

Eso es, más o menos y a su manera, lo que hace el humorista gallego cada velada en su actual espectáculo, titulado jocosamente Humor blanco, con el que anda recorriendo el país este año y que tiene todavía un buen número de actuaciones por delante en otoño. Porque el verano, ya se sabe, es en la medida de lo posible para desconectar, a pesar de lo cual saca un ratito para sentarse con infoLibre al fresco y sacar a pasear su proverbial socarronería.

¿Consideras que el humor es la mejor medicina contra el odio y la crispación?

Yo creo que la mejor medicina es la propia medicina. Pero reírse no está mal tampoco. Es decir, el sentido del humor ha parado un total de cero guerras en la historia de la humanidad. Pero tampoco te empeora una tarde, así que a favor.

¿Recuerdas la última vez que no pudiste parar de reír?

El otro día me enteré de que hay una banda tributo a Miguel Bosé que se llama, cuidado, Boseído. Seguramente lo hagan increíble, pero me dio mucha risa el concepto ¿Por qué montas una banda tributo y escoges a Miguel Bosé? ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué todas esas decisiones rarísimas?

¿Sobre qué no bromearías nunca en público?

Nunca me reiría de la gente que dice 'bro' con más de 30 años. La comedia debe ir de abajo a arriba y no debemos meternos con gente que está claramente mermada. Hay límites que un cómico no debería nunca traspasar.

No tenemos porqué tener piedad con los calvos con patillas, esos desgraciados escogieron ese peinado

¿Cuáles fueron tus vacaciones más divertidas y por qué?

El verano del confinamiento. Porque sabías que el 100% de los planes de todo el mundo estaban siendo una mierda. Fueron las mejores vacaciones de mi vida.

¿Qué libro, serie o disco recomendarías para sacar una sonrisa a la persona más seria que conoces?

Las Páginas Amarillas. Tanto si las lees a pies juntillas como de forma irónica, yo creo que en algún momento te ríes.

¿Nos dirías algo que te dé vergüenza reconocer que te hace gracia? No sufras, no haremos de esto el titular (o sí).

Los calvos con patillas. Estoy en contra de cualquier tipo de bodyshaming, pero esos desgraciados escogieron ese peinado, no tenemos por qué tener piedad con ellos. O sea, lo de calvo lo entiendo. Pero cabrón, no le sumes unas patillas. Me hace gracia que alguien pueda llevar eso pensando que nadie va a pensar que ha dilapidado la herencia de sus hijas en prostíbulos de carretera.

Ser educado debe estar siempre por detrás de parecer idiota

¿Nos contarías tu mejor chiste malo?

Vale, allá voy… “El otro día me hicieron la mejor mamad-“... Me lo he pensado mejor, la última vez que hice esto no salió bien.

¿Te ríes cuando no entiendes un chiste para seguir la corriente o por educación?

Para seguir la corriente. Ser educado debe estar siempre por detrás de parecer idiota.

¿Recuerdas algún ataque de risa en un momento incómodo?

Una vez me dio un ataque de risa teniendo relaciones con una chica. En un momento dado ella agarró mi miembro como si fuese un micrófono y dijo “hay que reponer los congelados en el pasillo 3, gracias”. Obviamente me reí. Ojalá todo esto fuese mentira.

¿Crees que hay algún político con un sentido del humor especialmente destacable?

Yo creo que Pablo Iglesias tiene que ser un cachondo. O sea, el tío dice como mil veces en entrevistas que le gustan Los Chikos del Maíz. Jajaja. Tiene que ser coña ¿no? Jaja. O sea, ¿cómo le van a gustar a alguien Los Chikos del Maíz? ¿no? ¿NO?

¿Cuál es el lugar, pueblo o autonomía de España con más sentido del humor? ¿Y el que menos?

Creo que todos estamos de acuerdo en que Murcia es la comunidad autónoma con mejor sentido del humor. En cuanto a la que menos, creo que sería Canarias, pero porque los chistes llegan más tarde y hay un problema de timing.