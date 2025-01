Ana Pardo de Vera: “Estamos sufriendo un acoso y una violencia que no tienen precedentes”

La filóloga y periodista Ana Pardo de Vera (Lugo, 1974), directora corporativa de Público, analiza la actualidad en diversos medios desde una perspectiva progresista. Durante la etapa de Zapatero como presidente de Gobierno fue asesora de comunicación en varios ministerios. El pasado 8 de enero arrebató y arrojó al suelo el micrófono a Bertrand Ndongo, un agitador violento de la ultraderecha que se hizo famoso haciéndose llamar "el negro de Vox", tras sufrir su acoso. Ndongo ha hecho además escarnio de menores violadas, entre otras declaraciones agresivamente machistas y ha sido difusor de bulos durante la trágica dana de Valencia, infiltrándose entre los periodistas para hostigar a personalidades que no comparten su ideología.

Incidente con Bertrand Ndongo

“La violencia que sufrí por parte de este sicario de Vox fue muy desagradable. Tuve una reacción espontánea en defensa propia y en defensa colectiva del oficio. Estamos muy hartos y hartas las periodistas. Se han puesto muchas quejas al Congreso de los Diputados porque esta gente tenga acreditación. No son periodistas. La campaña de acoso ha ido in crescendo, tiene un modus operandi. Se nota que es organizado por el tipo de insultos, y a las mujeres además, con un plus de machismo.

Han sido amenazas contra mi familia, amenazas de muerte, de palizas si me ven por la calle. Tengo todo guardado. Si me pasa algo es bueno que exista la documentación, o si pongo una denuncia si esto continúa. Espero que se queden en eso, en cobardes. Luego no son capaces de dar la cara. Sobre todo, por mi familia. Es muy doloroso que me llame mi madre asustada desde Lugo preguntándome qué ha pasado porque sus amigas le dicen que me han agredido. No llegó a ser una agresión gracias a la solidaridad de mis compañeros y compañeras que estaban allí y se interpusieron. Por la violencia con la que se encaró conmigo, creo que, si no llega a ser por Marta Monforte, de esta casa, o Alejandro López de Miguel, me habría pegado”.

Falsos reporteros de ultraderecha

“Llevamos años soportando un acoso por parte de estos sicarios y es necesario que la profesión se ponga en pie y diga: hasta aquí hemos llegado. De que nos protejan las instituciones de este grupo avalado por partidos de ultraderecha que se quieren cargar el periodismo desde dentro haciéndose pasar por periodistas. Y no olvidemos que el periodismo es un pilar muy importante de la democracia. Ahora tienen además el apoyo de multimillonarios de la tecnología que se ponen a su servicio.

Consiguen votos con bulos e intoxicaciones y tratan de destrozar las instituciones por dentro. Esto no es nuevo, se repite cada determinadas generaciones. Los partidos democráticos los han ignorado, no les han dado importancia, no han cuidado con el suficiente mimo la democracia y el problema es que esta es muy fácil de reventar. Estamos en un momento muy complicado. Ellos manejan las redes, mienten y manipulan con todo. Con la inteligencia artificial es sencillísimo además inventarse imágenes, sonidos... y así estamos. Sufriendo un acoso y una violencia que no tiene precedentes. Yo, es la primera vez que tengo miedo de salir a la calle. Francamente lo digo”.

Hostigamiento a la prensa progresista

“Sentía que se nos estaba invadiendo un espacio privado. Ni siquiera estábamos trabajando. Estaba el secretario general de Comisiones Obreras, Gonzalo Miró, otros periodistas, también el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña... Fue tal la invasión con la cámara del individuo que reventé. Es la gota que colmó el vaso. Revientas en el momento, no sabes si el más adecuado, pero dices: hasta aquí hemos llegado. Me tengo que defender y decirle al mundo que no podemos más, que no podemos hacer nuestro trabajo. Al menos esto servirá para que se hable de ello. Esto es insoportable y un día va a pasar algo peor. Ya me parece grave lo que ha pasado conmigo, con Antonio Maestre, que también lleva años aguantándolos. Nos están destrozando. Nos amedrentan, pretenden que evitemos ir a sitios por si están y que lo sigamos por plasma. Pretenden que nos autocensuremos porque si no las campañas de odio en redes sociales y en la calle son brutales. Hasta aquí. Señores, señoras, instituciones, están aquí para protegernos. Para eso pagamos nuestros impuestos. Hagan algo, porque nuestro trabajo es decisivo”.

Impunidad de las redes sociales

“A las grandes plataformas tecnológicas no se les controló ni se les puso las mismas normas que tenemos en la vida real. Se les dejó hacer lo que les diera la gana. El ejemplo son los Elon Musk, los Zuckerberg... Ahora Meta, Instagram, Facebook, WhatsApp, X son los grandes ejemplos de qué es la ley de la selva. Es gente con muchísimo dinero que financia a políticos como Trump, dispuestos a hacer sus negocios y llevar a cabo sus intereses a costa de lo que sea, a costa de la democracia. El gran error es no haber controlado esos espacios tecnológicos donde los delitos son los mismos que en el espacio real, pero allí no se penalizan. Si un sujeto entra en un bar y la emprende a gritos con una persona de raza negra, con gente del colectivo LGTBI, hay un delito de odio. El narcotráfico, la pederastia, la trata de personas... está todo ahí y no se ha controlado”.

Descontrol en las plataformas tecnológicas

“Es un mundo totalmente criminalizado que destroza al periodismo por la cantidad de mentiras y bulos que surgen. Es responsabilidad de las instituciones, no solo estatales, sino supranacionales. Creo que ha habido una dejación por parte de los demócratas de todo pelaje — me da igual de izquierdas, de derechas o mediopensionistas— pensando que esto era una cosa de risa, que Trump era 'jiji jaja'. No bastó que ganara unas elecciones y después se asaltara el Capitolio, que sea un delincuente y ahora esté de presidente de Estados Unidos. Ya tenemos al lobo encima. Y lo que es peor, ahora cada vez es más difícil de frenar. Incomparecencia de los demócratas y libertad absoluta de delinquir han dado alas a las plataformas tecnológicas. Para mí son dos cuestiones imprescindibles y relacionadas entre sí”.

Presupuestos

“Yo soy partidaria de que saldrán adelante, pero no por Junts, sino por la habilidad que ha demostrado muchas veces el presidente del Gobierno, algo que hay que reconocerle. Nadie daba un duro por la Ley de Amnistía y salió, pese a las manifestaciones de los jueces en la calle, cuando aún no se había ni redactado el proyecto de ley. Según mis informaciones, se está negociando el traspaso de las competencias de inmigración en el Gobierno. Sumar está a favor y el PSOE está por la labor. Si vienen las competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña que gobierna Salvador Illa, él dirá: bienvenidas sean. Falta el tema de las lenguas en Europa. El ministro Albares está trabajando en ello.

La amnistía se aprobó, se reformó el Código Penal, se han concedido muchas cosas que han supuesto un desgaste al Partido Socialista. Se ha demostrado que servía para pacificar la convivencia en Cataluña, al menos temporalmente. Confío en que Junts apriete, está en su legítimo derecho y es normal, pero termine aprobando los presupuestos”.

Acercamiento entre Partido Popular y Junts

“Hay una cuestión que me parece muy relevante y es que, si Junts apoya la presidencia de Alberto Núñez Feijóo, quizá el PP tenga más mano en el Supremo, dadas las circunstancias, para que retire esas objeciones surrealistas que hace a la aplicación de la amnistía de Puigdemont. El Supremo haría más caso al PP, desde luego, que al Gobierno actual. Pero el problema no es Puigdemont, son los votantes de Junts. Se les ha llamado terroristas prófugos de la justicia. Vox quiere ilegalizar incluso a los partidos nacionalistas no independentistas. Pero el acercamiento es indiscutible. Ni son ya terroristas ni prófugos de la justicia, ni los quieren ilegalizar. Van juntos en cuestiones fundamentalmente económicas. Aunque Junts no es una derecha como el PP, ha apoyado medidas sociales de avance, como la eutanasia, como el matrimonio homosexual que el PP recurrió. Quiero decir, hay grados. Son neoliberales en el pensamiento económico, pero socialmente, al igual que el PNV, no son lo mismo”.

Nueva realidad en Estados Unidos

“Esta semana he conocido una encuesta que se ha hecho en once países de la Unión Europea y en India, China, las grandes potencias del Este, Brasil también. Trump es bienvenido y además los ciudadanos y ciudadanas opinan que es la garantía de la paz, del fin de las guerras. Y están todos muy contentos. Claro, casi me explota la cabeza. En Gaza, Trump garantiza una paz que sea la cesión a Netanyahu de todo después del genocidio que hemos visto en directo con un Biden sionista. En Ucrania sí, vendrá a la paz. ¿A cambio de qué? De darle a Putin no solo los territorios que ya tiene ocupados, sino más. Y dirán que Trump ha conseguido la paz. La cuestión es en qué condiciones quedan Ucrania y el poder palestino, Ucrania o Europa. Europa tiene desde luego un papelón nefasto”.

Caso Errejón

“Su propia dimisión confirma que hubo comportamientos no sé si delictivos, pero no ejemplares. Además, hace un daño tremendo por cuanto pertenece a un espacio feminista progresista en el que él mismo hacía discursos y campañas contra la violencia contra las mujeres. Ahora bien, su marcha fue rápida en cuanto empezaron a salir las primeras acusaciones en redes. Antes no había pruebas. Luego está el debate sobre las denuncias en redes sociales frente a las denuncias en comisaría. Me parece muy bien que cada una denuncie como le dé la gana y se sitúe en el marco que le es propio. El apoyo que nos damos entre las mujeres que hablamos entre nosotras es muy importante. El caso Errejón marcó un antes y un después. Más allá del horror que supone y de la decepción que supuso —me incluyo— la figura de Errejón, porque es que es que no me lo podía imaginar, supongo que como tantas otras compañeras y tantos otros compañeros. Más allá de eso, sacaremos oportunidad de la crisis. Todo esto ha sido una batalla del feminismo y ha sido una victoria del feminismo, estoy segura. A medio plazo lo veremos así”.

El fiscal general y la pareja de Díaz Ayuso

“La imputación del caso del fiscal general y todo lo que la rodea es impresentable. Primero porque hace muchísimo daño a las instituciones, y segundo porque se trata de una estrategia de tinta de calamar para desviar el foco de donde está realmente lo grave. Que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha defraudado, ha cometido delitos confesados por su abogado y está imputado por otros dos, corrupción en los negocios y administración desleal. Delitos muy graves y con el agravante de que se hicieron durante la pandemia con la venta de mascarillas. La falta de escrúpulos de un sujeto que vive con la presidenta de la comunidad en un piso que supuestamente habría sido pagado con ese dinero (350.000 €) de las mascarillas que intentó defraudar a Hacienda, o sea, a todos los españoles. Que falsificó facturas, creó empresas y ahora hay una presunta comisión pagada a la mujer del máximo responsable de Quirón, que a su vez es el máximo contratista sanitario de la Comunidad de Madrid. Nada es casualidad en política”.

El caso de Alberto González Amador

“Muy rápidos con el fiscal general, pero la pareja de Isabel Díaz Ayuso lleva un año desde que saltó el escándalo que publicó elDiario.es y seguimos esperando que declare. Es verdad que ha habido recursos también por parte de las acusaciones, Más Madrid entre ellas. Pero es inexplicable el doble rasero que se está practicando con un defraudador confeso frente a un fiscal general del Estado. Nos da cuenta de la magnitud del disparate. Me encanta la palabra esperpento y creo que aquí viene al pelo. ¡Viva Valle-Inclán por darnos esa palabra! La Real Academia Española recoge perfectamente el significado los términos defraudador, el que defrauda a Hacienda, y confeso, el que lo confiesa. Ambas cosas son las que hizo. Defraudó a Hacienda y lo confesó a través de su abogado. Son verdades incuestionables. Así que yo le sigo llamando defraudador confeso, se ponga como se ponga”.

A la izquierda del PSOE

“La veo muy mal. Antonio Maíllo tiene un plan, en mi opinión perfecto, para la izquierda. Primero en Andalucía, de donde es él, y luego en general. Desde la película La vida de Brian con el Frente Nacional de Judea y el Frente Judaico Popular, la izquierda es motivo de chiste, de meme y de todo por sus peleas personalistas internas. Es un desastre porque no saben además el daño que hacen. No digo toda, pero parte de la explosión de la antipolítica es porque la izquierda muchas veces no hace más que mirarse el ombligo y son incapaces de darse una oportunidad. Decía Pepe Mujica que la derecha se mueve por intereses y la izquierda se mueve por ideales y así nos va. Es imposible que haya un proyecto común. Antonio Maíllo quiere, insisto, juntar a toda la izquierda y decir: mira, estamos en una situación de emergencia democrática, hagamos los procesos, primarias, bases territoriales. La teoría parece muy fácil de aplicar, pero luego llegas a la práctica y ya vemos cómo ha salido todo, lo de Podemos, lo de Sumar y todo en general”.