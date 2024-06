Antonio Maestre: “La izquierda poscomunista está en proceso de demolición”

El periodista Antonio Maestre (Getafe, Madrid, 1979) se ha especializado en las batallas ideológicas en la política actual. Ha centrado muchas de sus investigaciones en la extrema derecha y al respecto ha escrito los libros Franquismo, SA e Infames, el retroceso de España. Su ensayo más reciente, Los rotos, las costuras abiertas de la clase obrera, trata la precariedad y los problemas en el mundo del trabajo. Además de sus enfrentamientos con miembros de la extrema derecha (sufrió un intento de agresión en la Feria del Libro de Madrid), recientemente se ha visto envuelto también en varias polémicas con activistas de la órbita de Podemos. Colabora como analista en diversos medios de comunicación.

Milei y Ayuso

“Javier Milei, obviamente, forma parte de la internacional de la extrema derecha, tal y como quedó demostrado en el acto de Vox, al que asistió con Meloni, Orban y todos los miembros de la extrema derecha europea. Díaz Ayuso quiere formar parte de esa internacional, es muy próxima a Milei y, en cierto modo, con sus políticas, discurso y relato, lo hace.

Las fronteras ideológicas entre la derecha conservadora europea y la extrema derecha son cada vez más difusas. Es muy difícil encontrar diferencias que hagan que sean dos proyectos estancos. La integración de la extrema derecha dentro de la familia conservadora europea y por ende internacional es una dinámica que se está viendo a nivel global. El Partido Popular Europeo quiere integrar a Meloni y está pasando con el resto de líderes de la extrema derecha”.

Alvise

“Cuando hay un corrimiento hacia la extrema derecha del sentido común, de las ideas socialmente aceptables, grupúsculos que estaban todavía más marginales empiezan a ver cómo sus ideas pueden entrar en el debate público. Hace diez años, ideas como el Gran Reemplazo, esa teoría nazi que dice que hay un plan para traer inmigrantes a Europa y sustituir a la población por migrantes de otras latitudes para diluir el pensamiento cristiano occidental, eran inaceptables. Esa teoría ahora es asumida ya no solo por Vox, sino en algunos casos por miembros del Partido Popular y por partidos independentistas catalanes. Eso explica el surgimiento del partido de Alvise y también que en la calle haya más peligro para la gente que informa sobre la extrema derecha. Somos un objetivo para esos espacios marginales que ahora se ven envalentonados”.

Le Pen en Francia

“Creo que es inevitable que, al final, el Frente Nacional en la Asamblea o en 2027 Marine Le Pen en las presidenciales, toque poder. Y que el cordón sanitario se deshaga o que no sea capaz de parar la llegada del Frente Nacional al poder. Creo que se han hecho tantas cosas mal en Francia que tarde o temprano va a ser algo que se va a tener que afrontar. No creo que tenga demasiada solución, aunque es una buena noticia que el Frente Popular intente pararlo. Y que una nueva política, una nueva manera de hacer política, sea capaz de plantear otro contexto que haga imposible la llegada de Marine Le Pen al Gobierno. Pero con el macronismo era cuestión de tiempo que el Frente Nacional gobernara”.

Izquierda en Francia y en España

“Miramos con romanticismo el Frente Popular creado en Francia, sin haber llegado al poder, cuando en España lo tiene. El problema de la izquierda no tiene tanto que ver con una relación general entre todas las izquierdas, sino con una relación coyuntural y estructural en el espacio de la izquierda poscomunista. Con la destrucción del que ocupaba Unidas Podemos, por su irrelevancia cada vez mayor, el espacio se está destruyendo poco a poco y como está aminorando todo el mundo lucha por menos. En un momento de ensanchamiento hay sitio para todos, en el decrecimiento afloran las pasiones más intestinas, todos los traumas que tenían. Le veo muy mal, muy mal futuro”.

Espacio a la izquierda del PSOE

“La izquierda poscomunista a la izquierda del PSOE creo que está en proceso de demolición. Hay una italianización de la izquierda española similar a la que sufrió el PCI en su momento. Ahora mismo los liderazgos de los grupos que deberían conformar una alianza de izquierdas están enfrentados de manera salvaje y primitiva. Y no hay nada que creo que pueda hacer que eso cambie en el corto plazo. La única posibilidad que veo sería que las direcciones de todas las formaciones en el espectro cambiaran porque, como siempre digo, la única manera es echar napalm sobre el espacio y empezar a construir sobre tierra quemada”.

Polémica en redes con Podemos

“Lamentablemente, dentro de la izquierda en general y de Podemos en particular, se ha generalizado una estrategia digital tóxica que busca amedrentar, acosar y disciplinar a todos los que son críticos con sus postulados o actuaciones. Algunos pensamos que Podemos es ahora un espacio muy tóxico que genera unas dinámicas dentro de la izquierda que hay que erradicar. Ese pensamiento de algunos periodistas es combatido precisamente con acoso organizado desde la cúpula hacia la militancia para que el pensamiento o periodismo crítico no ejerza con ellos. Los que estudiamos la extrema derecha hemos vivido esta estrategia. Y desde luego, si la extrema derecha no consigue que cancele una firma en la Feria del Libro, cuatro o cinco perfiles organizados desde Podemos para intentar que me calle tampoco lo van a lograr”.

Desbloqueo del CGPJ

“Después de cinco años llegará un momento en que se haga. Pero independientemente de que se haga o no, o de que, en esta ocasión, por no haber ningún proceso electoral cercano, al final el Partido Popular se avenga a cumplir con el mandato constitucional —puede ser una posibilidad—, eso no va a ocultar la vergüenza democrática que supone tener a un partido incumpliendo de manera sistemática la Constitución porque le interesa políticamente tener a jueces afines a sus intereses. Así que lo prioritario, independientemente de que el Consejo General de Poder Judicial se renueve finalmente, es cambiar la manera en la que se ejerce ese tipo de liderazgo en los órganos judiciales, para que nunca más pueda un partido ejercer de esta manera tan abyecta la política en contra de los intereses de todos los españoles”.

Lawfare

“El lawfare es un hecho que creo que nadie que tenga un mínimo criterio o pensamiento crítico puede negar. Existe una discrecionalidad en las decisiones de los jueces que afecta a partidos políticos independientemente de su ideología, y los jueces tienen diferentes baremos y diferentes varas de medir y actúan con una consideración política en muchos casos. Lo hemos visto con el juez García Castellón, lo hemos visto con el juez Peinado. Es una evidencia que al final creo que no hace mucho bien a quien intente negarlo. Hay tantos sucesos, hechos y decisiones que van en esa misma dirección de que hay jueces que actúan por criterios políticos en vez de por criterios jurídicos que yo creo que habría que dejar de valorar si existe lawfare y empezar a pensar qué es lo que hay que hacer para evitarlo”.

Situación en Cataluña

“Creo que en Cataluña lo que ha ocurrido es muy notable. El hecho de que ahora, por primera vez, el mundo independentista no tenga la mayoría es algo que no se había visto. Hay una oportunidad para llevar a Cataluña hacia otras dinámicas, intentar volver a las políticas que tengan en cuenta los intereses materiales concretos y las condiciones objetivas de la clase trabajadora y de la ciudadanía. Durante mucho tiempo Cataluña ha estado sólo centrada en la cuestión identitaria y la cuestión en los postulados identitarios nunca, nunca favorece nada a la vida de la gente. Es una oportunidad para que el identitario quede a un lado y se empiece a hacer política útil. Independientemente de la correlación de fuerzas que posibilite eso, dejar a un lado el nacionalismo para centrarse en las cuestiones materiales es una buena noticia”.

Momento económico

“Hay que diferenciar entre los grandes números y algunos problemas económicos que tiene España para la clase trabajadora, que son muy muy relevantes, porque además son los que alimentan el surgimiento de los movimientos de extrema derecha. Aunque lo que tiene que ver con el crecimiento económico (exportaciones, datos de desempleo) mejore, creo que hay dos problemas fundamentales que tiene que afrontar de manera inmediata el Gobierno si no quiere perder el poder y favorecer a la situación de clase trabajadora. La vivienda y la inflación, pero sobre todo la vivienda. Mientras la vivienda no se solucione, España va a tener un problema. Eso es algo sobre lo que no se puede mirar para otro lado. Tiene que afrontar medidas radicales”.

Figura de Pedro Sánchez

Marta García Aller: “Feijóo ha reconocido que sería un fracaso no obtener una victoria contundente” Ver más

“Si algo ha dejado claro es su capacidad de dar giros de guion, sacar de la chistera trucos que nadie pensaba que iba a hacer, y seguir sobreviviendo. Llegará un momento en el que eso no le sirva, pero ha logrado sobrevivir a circunstancias extremas como no sé si otro líder podría haber hecho. Tiene una capacidad camaleónica para ajustarse a los hechos, a la realidad, independientemente de su opinión, de lo que hubiese dicho con anterioridad. Cambia de opinión sin problema ni complejo para poder hacer política. Desde el punto de vista ideológico, lo considero un handicap, pero desde el punto de vista político, para él está resultando algo muy relevante. Debería mirar más a los socios de coalición y hacer políticas de izquierdas, pero soy incapaz de desencriptar qué puede llegar a hacer para sobrevivir en una legislatura tan compleja”.

Diez años de Felipe VI

“Como convencido republicano creo que es una buena noticia que se hagan estos fastos porque muestran la diferencia que existe entre la monarquía y el pueblo. Creo que uno de los grandes errores que se cometieron durante el mandato de Juan Carlos I fue precisamente este tipo de vasallaje mediático y político hacia la Corona. Creo que se está cometiendo el mismo error con Felipe VI. A pesar de que obviamente las circunstancias son diferentes, porque por ahora, que sepamos, no hay ningún tipo de ilícito como cometió el rey Juan Carlos, todos estos actos cada vez generan más distancia con el pueblo. Paradójicamente, hacer una celebración como la que han hecho es contraproducente para la monarquía. Por lo tanto, como republicano, me parece bien”.

Independencia de los medios

“Al final el problema de los medios de comunicación tiene que ver con la sostenibilidad económica, como siempre. Cuando un medio de comunicación tiene problemas de sostenibilidad, de precarización, sus periodistas tienen más difícil ser independientes. La independencia para un periodista la otorga la capacidad para poder prescindir de un trabajo porque tiene posibilidades de moverse a otros. El periodismo es una profesión como otra cualquiera, sujeta a las reglas, dinámicas y relaciones laborales. La independencia de un periodista está sujeta a la capacidad que tiene para poder criticar aquel espacio donde se desarrolla su labor. Hay que hacer sostenibles los medios de comunicación, no dependientes de un capital que presione en una línea o en otra. Esto no es de ahora, es ya propio de los panfletos del siglo XIX”.