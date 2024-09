Cristina Monge: “El PP ha entrado en una espiral de hipérboles muy difícil de parar”

La politóloga y socióloga Cristina Monge desarrolla una intensa actividad en la que combina su trabajo como profesora universitaria, sus colaboraciones con diferentes instituciones en el ámbito de la sostenibilidad climática y la participación ciudadana en el fortalecimiento del modelo democrático. También participa asiduamente en diferentes medios de comunicación (El País, la Cadena Ser o infoLibre) como analista de la actualidad. Sobre la presente coyuntura política, entiende que, en realidad, ”cuando el Gobierno dice que va a agotar la legislatura, está haciendo lo que se espera que haga un gobierno”.

El voto de Junts en Madrid

“Yo estoy viendo cada vez más a un Junts más tendente a ponerle las cosas difíciles al Gobierno y también a acercarse al Partido Popular. Hay que recordar que Junts es un partido conservador, de la derecha, que comparte más ideario político con el Partido Popular que con el Partido Socialista si quitamos de la ecuación la cuestión territorial. Y eso va a facilitar una serie de conversaciones que, probablemente de manera discreta, nunca han dejado de darse, pero que en estos momentos estamos viendo ya aflorar”.

La duración de la legislatura

“Tenemos que ver qué ocurre finalmente con el Presupuesto del año 2025, si finalmente va a haberlo o si ya definitivamente hay que abandonar toda duda y esperanza. Si el Gobierno entra en una senda en la cual empieza a perder votaciones importantes en los Presupuestos y otras más que tiene encima de la mesa, cada vez va a ser más difícil aguantar, que pueda ejecutar su programa y avanzar en esas condiciones. Pero para eso el presidente del Gobierno tiene el botón rojo de la convocatoria electoral y, en el momento que considere más propicio, podría hacerlo. Por lo tanto, yo diría que, cuando el Gobierno dice que va a agotar la legislatura, está haciendo lo que se espera que haga un gobierno, lo que se espera que haga un presidente de gobierno. Lo contrario sería muy difícil de explicar”.

La coyuntura de Sumar

“Yo creo que todavía no está claro qué es exactamente Sumar, qué quiere ser Sumar, qué tipo de proyecto es, teniendo en cuenta la complejidad que supone tener en su seno a organizaciones políticas distintas. Y tienen que hacer un ejercicio de imaginación y de innovación política para ver cuál es su propuesta. A partir de ahí, Podemos está jugando a ocupar el espacio más alejado del PSOE, por lo tanto, más a la izquierda de la izquierda. Toda esta cuestión va a ser clave, porque en una hipotética convocatoria electoral lo que le pase a esa izquierda a la izquierda del PSOE es fundamental a la hora de ver si es posible que se pueda sumar un Gobierno progresista o si, por el contrario, los números no darían de ninguna forma”.

La estrategia del PP

“Estamos viendo al Partido Popular que vimos al inicio, a mitad y al final del curso pasado. La estrategia yo creo que no ha variado. En primer lugar, lo que yo suelo calificar como una oposición de brochazo o de trazo grueso. Es decir, hay una oposición sistemática a todo lo que viene del Gobierno, no fundada generalmente en una serie de argumentos críticos, sino en un no a priori. Personifican mucho en la figura de Pedro Sánchez, lo cual no solamente es un elemento habitual en la comunicación política, sino que el Partido Popular lo ha hecho históricamente. Lo hizo también con Felipe González y también con José Luis Rodríguez Zapatero. Han entrado ya en una espiral de hipérboles muy difícil de parar porque, cuando tú vas alimentando a tu electorado con según qué tensión política, luego es muy difícil que te deje echarte atrás. Así que están instalados en esa hipérbole continua”.

La trama global ultra

“Hay una estrategia global desde que Trump hace su aparición en escena hace ya unos años y Steve Bannon, de alguna manera, lanza ese manual de comunicación y ese manual del trumpismo que luego han seguido muchos líderes y partidos en el ámbito europeo. Así que, efectivamente, podemos hablar de que hay una estrategia global, de que hay unos parámetros que comparten, aunque luego cada uno los adapte y los aterrice a las características propias de su país. Es un manual que, si continúa así, tiene una capacidad tremenda de erosionar la cohesión social y de erosionar las democracias. Supone una enmienda a la totalidad a muchos de los principios democráticos”.

El problema de la inmigración

“A todos nos ha sorprendido que, según el último CIS, la inmigración haya subido tantísimo en la escala de preocupaciones de los españoles hasta ocupar el primer lugar. Hay que establecer una cautela. La vivienda también tuvo un incremento muy importante en el porcentaje de preocupación. ¿Qué ocurrió en el mes de julio? Pues que ese incremento tan importante desapareció y la vivienda volvió a ocupar el cuarto o quinto lugar. La imagen que los españoles tenemos en estos momentos de la migración es la imagen de unas personas desembarcando, desesperadas, en cayucos. Sin embargo, la gran mayoría de los migrantes llegan a España en avión, por Barajas. Sorprende, por ejemplo, darse cuenta de que, según los datos de Frontex, estamos ante el año que menos migrantes ilegales han llegado a Europa. En la última década, sin embargo, tenemos una sensación de crisis. La migración es un fenómeno tan antiguo como el propio ser humano que, si no se gestiona debidamente, puede dar lugar a problemas pero, si se gestiona como es debido, no tiene por qué.“

La calidad de la información

“Las democracias básicamente son dos cosas: conversación pública y toma de decisiones. La conversación pública basada sobre bulos o sobre mentiras es una conversación contaminada. No solamente no ayuda a la democracia, no construye democracia, sino que la deteriora y la destruye. Yo soy bastante reacia a poner un foco excesivo en el ecosistema digital. Se está operando sobre una base de un momento social de profunda desconfianza institucional, de desafección democrática y de descrédito de las instituciones. Tenemos un problema muy importante de desconfianza, de falta de credibilidad y de malestar con la democracia. Y es allí donde esos bulos que, efectivamente, se esparcen de manera mucho más rápida y mucho más dañina en el ecosistema digital, operan con toda su fuerza”.

Ucrania

“Creo que tenemos que pensar mucho sobre ella. Nos asombró cuando surgió porque en Europa habíamos olvidado que la guerra existía. Ahora creo que se ha cronificado en la conciencia de los europeos. No sé cuánto durará, ni sé cómo terminará. Nos ha enfrentado al dilema del poder duro-poder blando. No podemos tener un lugar en el mundo solamente con ese poder blando. Necesitamos dar un paso más adelante en el poder duro hasta donde eso es compatible con los estándares de bienestar y de democracia que Europa considera propios”.

Gaza y Líbano

“Creo que lo que Israel está haciendo en Gaza y con el pueblo palestino es un genocidio en toda regla ante el que la comunidad internacional o no sabe, o no quiere, o no puede reaccionar. Pero yo tengo la sensación de que estamos asistiendo impávidos, paralizados, ante un genocidio, que estamos viviendo en tiempo real en nuestra época. Cuando leemos sobre la Segunda Guerra Mundial, cuando estudiamos la Segunda Guerra Mundial, cuando vemos una película sobre la Segunda Guerra Mundial, muchos nos preguntamos cómo el mundo fue capaz de tolerar aquello, ¿no? Bueno, pues supongo que nuestros nietos, los que nos sigan, se preguntarán también cómo los que ahora estamos aquí hemos sido capaces de tolerar lo que está pasando en Gaza y lo que Israel está haciendo con el pueblo palestino”.

Elecciones en EEUU

“El debate televisado de Trump y Biden dejó en el ámbito demócrata una sensación de derrota que solo dejaba la opción del cambio de candidato. Finalmente, la emergencia de Kamala Harris ha supuesto un revulsivo muy importante para esa parte del electorado. Hay que ver si se traduce en una victoria electoral o no. De momento, podemos sacar algunas lecciones. Primero, que los estados de ánimo se pueden cambiar. Y, en segundo lugar, ver cuáles son las claves del discurso que ha hecho posible esto, que es mirar al futuro, no para atrás, poner la esperanza en el centro y recuperar señas de identidad demócratas. Han puesto la libertad como lema cuando la palabra había sido arrebatada por Trump”.

Teresa Ribera

“Es una magnífica noticia que Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno de España, sea hoy, de facto y a falta de que el Parlamento la confirme, la segunda persona de la Comisión Europea. Ella tiene una concepción de la sostenibilidad que va mucho más allá de medio ambiente, una entendida como un modelo de desarrollo. Y eso en realidad lo aplica a todo. Aplicar las políticas energéticas, por supuesto, pero también aplicar las del agua. También se aplica al modelo agrícola. También se aplica, por cierto, al turismo que estamos haciendo en nuestro territorio”.

La lucha contra la emergencia climática

“Todavía tenemos abierta la ventana de oportunidad para evitar las peores consecuencias del cambio climático. Ahora bien, se está cerrando. Es decir, tenemos que actuar ya. Para mí el debate en estos momentos es cómo abordar la transición ecológica y tenemos encima de la mesa tantas propuestas como planteamientos ideológicos. Del ámbito neoliberal, socialdemócrata, conservadores más centrados y posiciones más ligadas a la izquierda. Para mí es el principal debate político al que estamos asistiendo en este en esta segunda década del siglo XXI. La que manda es la ciencia y hay fenómenos para los que no hay más tiempo, hay que actuar ya”.

‘Informe Draghi’

“Es uno de esos documentos a los que generalmente le prestamos poca atención pero que marcan la dirección hacia dónde va Europa. No porque todo lo que dice ese informe se vaya a aplicar, pero con él Draghi acaba de dar ya la sentencia de muerte absoluta a ciertos paradigmas neoliberales. El italiano planteaba inversiones públicas muy importantes y además de una forma mancomunada. Por otro lado, basa su informe en todo lo que tiene que ver con la competitividad y con la industria. La necesidad de volver a reindustrializar Europa, como consecuencia de los problemas del covid. Pero dentro de los paradigmas del Pacto Verde y sin ser contradictoria con los criterios de desarrollo sostenible”.

Plan de regeneración democrática

“Un análisis riguroso de las medidas te lleva a ver que son bastante habituales en las recomendaciones de expertos que trabajan en calidad democrática. A priori, no hay nada que vaya a suponer una merma de la democracia. Por lo tanto, alguna de las críticas que se han hecho por parte de la oposición creo que no están muy fundadas. Sin embargo, veo problemas serios. De las 31 medidas que aparecen en ese plan, prácticamente la mitad vienen de compromisos que previamente estaban asumidos o derivadas de obligaciones del ámbito europeo. Creo que han hecho un inventario de deberes pendientes en materia de calidad democrática que están muy bien pero creo que en este momento se necesita más ambición. El plan adolece, desde mi punto de vista, de tres problemas. Primero, falta de concreción; segundo, falta de ambición; y, en tercer lugar, este plan ve la luz sin que haya habido ningún proceso de participación pública ni debate”.