Enric Juliana: “En una repetición electoral en Cataluña, ERC entraría en grave riesgo”

El fino análisis de Enric Juliana (1957, Badalona) siempre centra la atención en los puntos débiles y contradicciones de la acción política. En la actual coyuntura, el adjunto al director del diario La Vanguardia subraya el peligro que supone para Esquerra Republicana forzar una repetición electoral en Cataluña. Se pregunta también si el debate para la reducción de la jornada laboral está maduro para ser legislado en estos momentos. Apunta el hecho de la concentración del liderazgo del Gobierno en Pedro Sánchez y el delicado momento de las fuerzas a la izquierda del PSOE. Repasa el comportamiento de las extremas derechas en varios países de nuestro entorno, en España y en Cataluña.

Hacia dónde va Cataluña

“Las elecciones de mayo dieron una Cataluña que ha empezado a pasar página. Mi impresión es que en estos momentos no todas las fuerzas políticas catalanas acaban de tener una percepción clara de lo que supondría la repetición electoral. En Cataluña, en España y en más de media Europa se dan tendencias al alza de la extrema derecha, sobre todo cuando la sensación de desconfianza se agudiza. En una repetición electoral habría un incremento de votos de la nueva extrema derecha independentista y Esquerra Republicana entraría en grave riesgo, a menos que decidan entregarse a Junts y convertirse ya de manera definitiva en sus aliados subordinados. La clave está en la clarividencia que pueda tener Esquerra respecto a la situación de fondo, no a la coyuntura táctica, sino a la situación de fondo de la sociedad catalana”.

Amnistía y Cataluña

“La sentencia sobre los hechos de octubre del 17 rebajó el delito de rebelión a sedición por temor a que el delito de rebelión no fuese aceptado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es decir, que hubiese un revolcón de la sentencia en el ámbito judicial europeo. Ahora bien, la lógica que había detrás de esa sentencia, que es la de castigo severo, se rompe con los indultos y acaba de romperse con la amnistía. Son dos enfoques de cómo el Estado español podía reaccionar a lo que pasó en Cataluña. Castigo severo o medidas de gracia que faciliten la desinflamación social en Cataluña. En los próximos meses vamos a asistir a presiones inauditas sobre el Tribunal Constitucional. Y el otro escenario decisivo será el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Creo que estas son las coordenadas”.

Situación económica

“La situación económica de España en estos momentos, en términos estadísticos, es positiva. Creo que se está dando una situación paradójica, la crisis política y en buena medida económica, derivada de la guerra de Ucrania, tiene su principal zona de impacto en el centro y el norte de Europa. A medida que nos acercamos a la frontera con Rusia, las cosas están más tensas bajo todos los puntos de vista. La economía alemana empieza a presentar algunos indicadores preocupantes. Los países del sur, que en la última crisis económico-financiera fueron los más golpeados, presentan por el momento mejores resultados. No quiere decir que no haya problemas económicos. La buena situación económica del país es un dato político relevante, pero no lo hemos de confundir con una invitación a la pasividad social”.

Reducción de la jornada laboral

“La reducción de la jornada laboral es una propuesta del programa de Sumar recogida en el pacto de Gobierno. La pregunta que me hago primero es si los sindicatos, en estos momentos, defienden con pasión esta propuesta. La defienden, pero ¿con pasión? También me pregunto si el Partido Socialista la defiende de esa forma. No está en contra, pero ¿la defiende con pasión? Y me planteo si, teniendo en cuenta todas las coordenadas políticas, al actual gobierno le conviene abrir un frente de tensión con un bloque social amplio, animado por la pequeña y la mediana empresa. También me cuestiono si en el Parlamento tendrá mayoría para aprobarse. Es comprensible que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, tenga deseos de puntuar puesto que su proyecto político está en dificultades, pero la cuestión es si esta iniciativa le ayudará o no a hacerlo”.

Ascenso de la extrema derecha en Francia

“También le ocurre a Italia, incluso con mayor intensidad. Dos democracias fundadas en 1945, que han disfrutado de un Estado del bienestar notable, mejor que el de españoles o portugueses. Las razones son múltiples. La sociedad francesa tiene problemas serios de identidad nacional en la medida en que hay una fuerte comunidad musulmana de origen inmigrante, derivada de la realidad colonial de Francia. También hay una fuerte tensión territorial entre el Gran París y el resto de Francia. La formación de Le Pen en París no supera el 20% en ningún distrito, pero tiene mayoría en muchos departamentos lejos de París. Finalmente, lo que ha generado la actual situación es la soberbia de parte de las élites, empezando por la Presidencia de la República. No son tiempos muy adecuados para la soberbia en política”.

Fractura en Estados Unidos

“Me impresionó mucho el ensayo de Robert Kaplan La anarquía que viene, del 2000. Venía a decir que el modelo liberal americano ha ganado la Guerra Fría, pero que nadie piense que viene un mundo feliz, viene uno más complicado. Apuntaba la posibilidad de que Estados Unidos se rompiese, incluso formalmente. Que lo que hoy es un país pudiese ser en un futuro más de un país. Me dejó perplejo. Hoy tenemos la constatación de que la sociedad norteamericana está muy dividida y eso se traduce en términos políticos dramáticos. Ocurrió en las últimas elecciones presidenciales y puede volver a ocurrir ahora. Además, el Tribunal Supremo ha querido tomar el mando de la situación, otorgando prácticamente plenos poderes al presidente. Da la impresión de que se está iniciando ya una mutación interna, incluso una mutación constitucional”.

Ebullición ultra

“A la extrema derecha no le ha ido mal en las elecciones europeas, pero no ha sido el enorme salto que alguna gente preveía. Prevalece la mayoría de populares, socialdemócratas y liberales. A ver qué ocurre en Francia en la segunda vuelta de las elecciones, pero hay una onda animada por no pocos medios de comunicación. Además, en el caso español, el Partido Popular en los últimos seis meses se ha dedicado a hablar con el lenguaje de la extrema derecha. Por tanto, que nadie se sorprenda de que surjan personas y grupos que quieran probar fortuna en ese banco de pesca. El PP creía que adoptando algunas ideas de Vox y sobre todo los tonos de voz de Vox, iba a frenar a Vox, y la experiencia de las elecciones europeas dice que no. Yo creo que el tema a reflexionar para el Partido Popular no es menor”.

La resistencia de la izquierda

“Los espacios políticos se mueven constantemente. El discurso de la extrema derecha se ha engrandecido y por lo tanto, también muchos ciudadanos perciben a los partidos socialdemócratas como el bastión de defensa. Eso explica que hayan mantenido posiciones en conjunto en Europa. Hoy tenemos al Partido Socialista en España con el 30% de los votos, fijo. Hace unos años no estaban el 30%. Si, además, desde los partidos situados más a la izquierda hay desunión, peleas, liderazgos que se desvanecen o pierden un poco de credibilidad, las dificultades pasan a ser más que evidentes. En las elecciones europeas ese espacio se ha partido en dos. Si los sumamos estarían en el 8%, cuando venían del 14 y del 12%. Hay un cierto viraje de época y no sé si todos los dirigentes a la izquierda del PSOE lo perciben con claridad”.

Feijóo ahora

“A Alberto Núñez Feijóo, Miguel Ángel Rodríguez le hizo un regalo hace 15 días. Rodríguez es el guionista jefe de la Comunidad de Madrid como es bien sabido. En su tiempo fue la mano derecha de José María Aznar y ahora es el gran asistente de Isabel Díaz Ayuso. Ese regalo fue la escena del balcón de Ayuso con Javier Milei, una escena delirante en términos literales. Dio la posibilidad a Feijóo de marcar su propio perfil, de hacer un gesto de autoridad y autonomía política que sólo podía ser uno en aquellas circunstancias: ordenar a sus negociadores que cerrasen el pacto con el Partido Socialista para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Había presiones desde el interior de la carrera judicial para que ese pacto se cerrase. Era una situación que incomodaba mucho a Bruselas. Feijóo aprovechó el momento”.

Acción de Gobierno

“Desde 2018, Pedro Sánchez ha querido que quedase claro que manda él. No ha tenido nunca un vicepresidente fuerte u otro polo de referencia en el Gobierno. La iniciativa, el peso político del Gobierno lo lleva siempre Sánchez, para bien y para mal. Hay buenos ministros de áreas, competentes y que lo están haciendo suficientemente bien. Pero encuentro a faltar más puntales políticos. Oscar Puente llegó para repartir leña, pero repartir leña y ser puntal político no es lo mismo. Además, es un tema delicado. En las últimas semanas ha bajado un poco el pistón. Destacaría la labor de un ministro que creo que lo está haciendo especialmente bien y, sobre todo, que se sabe explicar bien, Pablo Bustinduy. Si en Sumar y Podemos hubiese habido más Pablos Bustinduy quizás hoy las cosas en ese espacio estarían de manera distinta”.

El momento de Pedro Sánchez

“Pedro Sánchez ha dejado clara su capacidad de liderazgo político. Esto no se lo discute nadie, ni siquiera la oposición. Habitualmente cuando un gobierno se desgasta, la acusación más habitual al presidente es haber perdido el control de la situación y no tener suficiente autoridad. Muchas veces la crítica que se hace a Sánchez es de exceso de autoridad. Esto me parece significativo. Para mí la pregunta es si Sánchez concluirá la legislatura con la voluntad de volver a presentarse y con la posibilidad de volver a presentarse. Creo que la labor de la oposición consistirá en evitar que concluya la legislatura con la posibilidad de volver a presentarse. Por eso muchos disparos se concentran sobre su cabeza y sobre las cabezas que se hallan en su entorno más inmediato. Y el objetivo es que él no pueda volver a presentarse”.

‘Caso Begoña Gómez’

“Este caso se inició hace un tiempo a raíz de una denuncia presentada por la organización Manos Limpias basada en recortes de prensa. Todo el mundo está sujeto por igual a la ley y, por tanto, hay que ser respetuosos con el procedimiento judicial. Pero ser respetuosos no obliga a olvidar los datos de contexto. Y los datos de contexto son que los instigadores de la denuncia fueron condenados hace tiempo por coacción por la Audiencia Nacional. Recurrieron y han sido absueltos por la Sala Segunda del Tribunal Supremo y su primera hazaña después, su primera medida tras la absolución, es poner en marcha un caso que en estos momentos sólo tiene una dimensión mediática. Que la pueda tener a efectos judiciales y penales lo veremos en los próximos meses”.