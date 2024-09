Javier Aroca: “El PSOE lo tiene mejor de lo que parece. El PP es un adversario de poca talla”

Javier Aroca (Sevilla, 1954) desarrolla una fecunda labor de colaboración periodística en diversos medios escritos y tertulias de radio y televisión. Licenciado en derecho, antropólogo y diplomado en árabe, pasó por la política con el Partido Andalucista hasta salir definitivamente en 2005. En su análisis sobre la situación actual señala que el Partido Popular está derivando hacia una “perversión del debate político" en la que "lo único que hace es quemar sus propios argumentos. La amnistía o lo que sea. Va planteando cuestiones y en la medida que las va perdiendo va replanteando nuevas”.

Venezuela en el congreso español

“El PNV ha hecho un movimiento torpe. Sabe perfectamente que lo está haciendo mal, porque el reconocimiento o no de un gobierno o de un líder corresponde al Ejecutivo. Tienen un argumento no menor que son sus relaciones con el criollismo poderoso de origen vasco en Venezuela y relaciones profundas con la comunidad de venezolanos residentes en España, que forman un lobby cada día más importante. Pero lo fundamental, lo que ha hecho el PNV, es un aviso al PSOE. Decir: “sabemos que esto no vale para nada, pero en un momento dado podemos hacer incluso que caiga el Gobierno”. Cuando los gobiernos centrales negocian con las periferias políticas, lo importante no es lo que vemos, sino lo que hay debajo de la mesa. Tanto ellos como los catalanes valoran mucho el poder del desempate y lo van a hacer valer”.

Harris gana el debate a Trump

“No me sorprendió porque es una política que tiene una gran experiencia en materia de debates y tiene muy buenas tablas por su propia profesión. La señora Harris fue fiscal general del Estado de California y sabe muy bien comportarse en público y sacarles las contradicciones a sus contrapartes en el proceso penal. Yo tengo pocas proximidades ideológicas con la señora Harris, pero tengo que reconocer que a Trump le ha salido la horma de su zapato. No solamente se defendió bien y atacó bien, sino que lo puso nervioso. La señora Harris mostró que puede traer la calma al debate político norteamericano. Y de camino, seguramente al menos al área de influencia occidental de Estados Unidos”.

Demagogia con la inmigración

“La derecha sabe perfectamente que España o Europa, porque el debate es común, necesita la inmigración. A los inmigrantes ricos no los critican, ni por lo visto cometen delitos. Le interesan los pobres, los moros, como dicen ellos, magrebíes, los negros, los subsaharianos porque es un debate que penetra fácilmente en el imaginario del pueblo. Es decir, que vienen a por nosotros, a por nuestras mujeres, a por nuestros puestos de trabajo. Me parece una irresponsabilidad y una temeridad porque crea conflicto, incluso conflicto violento en las calles. Hay que hacer un debate más serio, no introducir mala sangre ni inmundicia, sino contribuir entre todos, derecha e izquierda, a hacer que la inmigración sea vista como un acto natural y que evidentemente requiere un marco político, un marco jurídico y un marco social”.

Financiación autonómica

“Espero que el debate sobre la financiación autonómica nos lleve a la financiación autonómica. ¿Por qué digo eso? Porque es un debate incompleto. Hace mucho tiempo que en el 78 aprobamos una Constitución que prevé la descentralización del Estado. No se puede entender sin la de las finanzas y de la financiación. En España el centralismo concentra y eso es una anomalía. Espero que lleguemos a una financiación, si no definitiva, sí en la vía de la solución de los problemas.

Creo en un modelo federal, pero comprendo que despierta muchas antipatías. Todos los territorios no somos iguales. No es lo mismo la insularidad o las distintas pirámides poblacionales. Hay que contemplar todas las singularidades y establecer un sistema que sea solidario, pero no la solidaridad exigida, sino la solidaridad natural y la solidaridad, digamos, lógica”.

Confrontación autonomías-Gobierno

“El problema de la financiación es que es un dardo envenenado que se usa muchas veces para buscar enfrentamientos. Los interventores de la Comunidad Autónoma de Andalucía han detectado que el Gobierno de Andalucía ha destinado 300 millones a la sanidad privada sin ningún tipo de control. Yo le quiero preguntar al presidente de mi comunidad cómo pide dinero para la sanidad pública y acaba de conceder 300 millones a la sanidad privada sin ningún tipo de control. Hay un denominador común en todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y es que ese dinero que reclaman para una financiación más justa lo están dedicando a intereses que tienen que ver más con su ideología ultraliberal que con el mandato constitucional. Mejor financiación sí, pero también mejores controles”.

Cambios en el poder judicial

“Niego la mayor. No creo que haya habido ningún cambio en el en el Poder Judicial. En todo caso, es una recuperación de la normalidad, de cumplir el mandato constitucional que dice que el CGPJ se tiene que renovar periódicamente. También cuestiono una normalidad que ha sido fruto del acuerdo entre los dos partidos mayoritarios que han sobrevolado sobre lo que exige la Constitución, que sean las cámaras legislativas, el Congreso y el Senado las que tomen la decisión. España es mucho más que el PSOE y el PP”.

Por una reforma integral

“Mientras no se acometa una reforma integral del Poder Judicial, no estamos ante un cambio, ni muchísimo menos, estamos más bien ante un maquillaje. El Poder Judicial se ha quitado la careta y está ejerciendo la política, constituyéndose o intentándolo en una aristocracia. Me gustaría que fuera un gobierno progresista quien asuma de una vez por todas una reforma integral que contemple desde la manera de acceso a la condición de juez hasta su régimen de responsabilidades. Que a su vez contemple una reforma de la ley procesal antigua y que no está en sintonía con las leyes en vigor en toda Europa y que en ningún caso conceden a los jueces de instrucción, como en España, el poder que tienen y que están utilizando en muchos casos precisamente para practicar el acoso político y el enfrentamiento contra el Poder Legislativo y el Poder Judicial”.

Caso Begoña Gómez

“Por un lado, espero que se cree un estatuto del consorte del presidente. Otra cosa son los delitos. Lo que está ocurriendo con Begoña Gómez es un caso de lawfare clarísimo. Es una instrucción personalista y capciosa por parte de un determinado juez. En los procesos de lawfare lo importante no es el final, que casi siempre es nada o casi nada. Tenemos el caso de Costa en Portugal o el de Lula da Silva en Brasil. Se ha visto con Podemos, con innumerables casos que han sido luego archivados. Este señor no está preparando el juicio oral, está haciendo el juicio en sí y está paseando a la persona objeto de su persecución, que es Begoña Gómez, por los platós, por las páginas de los periódicos, por la barra de los mostradores, de todos los bares y cafeterías de España. El problema es la desesperación de la ciudadanía que ve este tipo de cosas y dice: “a este juez no le va a pasar nada”.

Persecución a Pedro Sánchez

“Al presidente le acompaña el éxito en algunas políticas de las que el PP no quiere hablar, como la económica o en su proyección internacional. No pueden derrotarle políticamente. Parlamentariamente, de momento, tampoco. La Constitución prevé la moción de censura o hacer que pierda sucesivas votaciones que pueden llevar a la disolución de las cámaras. Eso no ocurre y se le ataca con las peores artes, que no suelen llegar a ninguna parte, pero producen un grandísimo deterioro en términos de reputación y de opinión pública. Han ido contra él en todos los aspectos, en su familia. La gente receptora de este tipo de odios, bombardeados también por televisión y otros medios corre el riesgo de pensar con las tripas y no con la cabeza. Los términos en los que se discute al presidente en algunos lugares son bastante lamentables”.

Perspectivas del curso político

“Yo creo que el PSOE lo tiene mejor de lo que parece porque si el adversario o el enemigo es el PP tiene un adversario de muy poca talla. Y el comportamiento de lo clave, que es la economía, que es el lugar que tiene España en el mundo, funciona mejor de lo que incluso la propia ciudadanía española se cree. Incluso ha conseguido pacificar políticamente Cataluña y poner fin a uno de los contenciosos más importantes, el procés. Pero los enemigos son muy poderosos. Por un lado, está la inestabilidad política de Cataluña y la voracidad política del País Vasco. Por otro el estado profundo, llamémosle así y volvemos al filibusterismo del poder judicial. Creo que la oposición va a seguir en la misma línea y es muy peligrosa porque está presidida por la desesperación”.

Hacia dónde va el PP

“El otro día hubo gran cachondeo y memes sobre la presentación que hizo el señor Feijóo en un decorado parecido a La Moncloa. Pero hay un fondo, llamémosle psiquiátrico, que es muy peligroso para la estabilidad política de España. Tan importante es que el Gobierno, las coaliciones del gobierno o las parlamentarias sean estables como que el propio PP también lo sea. Porque si el PP no es estable se está convirtiendo en un gatillo disparador de las políticas más extremistas de la extrema derecha en España y también un disparador del sinsentido. Uno nota oleajes extraños en el Partido Popular y uno de los más peligrosos es la propia inestabilidad del señor Feijóo. Se detectan movimientos para su sustitución y eso crea desconfianzas, errores estratégicos e irresponsabilidad. Ellos mismos pueden ser los más damnificados”.

Sustitutos de Feijóo

“Ayuso tiene una fuerza brumadora en Madrid, pero las propias fuerzas del PP saben que no puede ser nunca presidenta del Gobierno de España. Incluso la derecha más profunda tiene su sentido de la estética y de las tablas políticas. Esta señora no está preparada en ningún aspecto, ni siquiera simbólicamente, para ser presidenta del Gobierno de España. Yo en ese sentido la descartaría. Otra cosa es que ella vaya a participar en todos los movimientos, pero últimamente se ha observado un poco más apagada desde mi punto de vista. Ahora mismo creo que el runner, como dicen en Estados Unidos, es Moreno Bonilla. Creo que él mismo y algunos sectores del PP es a quien acarician para que sustituya a Feijóo. Un señor con apariencia moderada y políticas radicales. Está desmantelando la sanidad y la educación públicas”.

Hacia el Congreso Federal del PSOE

José Luis Sastre: "Me da miedo que simplifiquemos el fenómeno de la ultraderecha" Ver más

“Yo creo que va a ser de unidad entre otras cosas porque necesitan estar unidos. No nos olvidemos de que el PSOE gobierna ahora en el gobierno central, pero ha tenido pérdidas territoriales muy importantes, que han menguado parcialmente con la llegada de Salvador Ila a la Generalitat de Cataluña. Creo que la idea de Pedro Sánchez es fomentar la unidad en el Congreso Federal en torno a políticas muy positivas que creo que su propia militancia y su propia dirigencia no han defendido de manera decidida frente a las agresiones. El siguiente paso sería eliminar disonancias en los congresos territoriales. No disidencias. Yo soy dialéctico. Creo que no hay una única verdad ni hay una única política. Pero si estás en un partido no puedes contribuir a su deterioro, me refiero singularmente a Lambán y Page”.

Defensa de Gaza y Ucrania

“No es que nos hayamos acostumbrado, es que nos han acostumbrado. Las guerras se han convertido prácticamente en un espectáculo televisado. Mucha gente sabe cuántos niños han muerto en Gaza, cuántas víctimas hay diariamente en la guerra de Ucrania, pero nadie se pregunta más allá. La gente no sabe lo que es la Declaración Balfour ni cómo nació el Estado de Israel ni se quiere enterar. O no sabe qué ha pasado en Israel desde 1948 hasta ahora. Las guerras no son solo guerras, son una pugna por el dominio, la supremacía y un negocio para la industria del armamento. Mario Draghi ha elaborado un informe en el que buena parte de la inversión que propone para hacer frente a China es en defensa. Ahí está el meollo. Hay quien dice que las guerras se están prolongando sin llegar a acuerdos. La paz no es un negocio. La guerra sí lo es”.

Broncano o Motos

“Yo soy de Broncano y me alegro mucho de lo que está haciendo. Primero porque es un gran profesional, tiene mucha calidad en lo que hace. Y segundo porque da la réplica a otras opciones que en mi opinión son deficientes o por lo menos poco constructoras de una ciudadanía distinta. Al tiempo me preocupa la polarización y que la televisión oculte debates importantes para la convivencia y fomente la desideologización, el adormecimiento de la gente. Soy de Broncano y me alegro de todo lo bueno que le pase, pero quiero que el debate se amplíe, que participe más gente. Todos tendríamos que hablar más, pensar más, dejarnos engañar menos y ser más activos en la defensa de la democracia y la igualdad social. Tenemos que espabilar y no conformarnos con la televisión. Necesitamos el pensamiento crítico”.