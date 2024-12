Jesús Maraña: “Algunos jueces, medios y políticos colaboran en el 'todo vale' para echar a Sánchez"

El periodista y director editorial de infoLibre Jesús Maraña cree que, poco a poco, “se van desmontando algunos de los presuntos indicios” que supuestamente cercaban al entorno de Pedro Sánchez. Tanto en el proceso de instrucción que lleva el juez Peinado sobre Begoña Gómez como en la investigación sobre el ya desmentido enriquecimiento del hermano del presidente del Gobierno se ha puesto de manifiesto la ausencia de sustento real en las denuncias promovidas por organizaciones ultraderechistas como Manos Limpias, con el apoyo de PP y Vox.

El juez Peinado

“Hemos asistido en los últimos días a distintas noticias referidas a los casos judiciales que afectan al Gobierno, al fiscal General, al entorno de Pedro Sánchez... Y el rasgo común de esas novedades es que se van desmoronando, se van desmontando algunos de los presuntos indicios que provocaban todos esos casos. Me parece muy grave que hayamos conocido cómo el juez Peinado, para que se abonara a su tesis previa, manipula la declaración de una testigo y dice que Begoña Gómez tenía el puesto en la Complutense por ser la mujer del presidente del Gobierno. Hemos comprobado con los audios que esa testigo no dijo eso. Es más, el juez Peinado ha llevado esa manipulación a otro testigo para provocar o intentar que se dijera lo que él ha decidido que hay que decir".

Debilidad de los casos contra el entorno del presidente de Gobierno

“Es un ejemplo de que no hay un control suficiente en las actuaciones de algunos jueces. No voy a hablar en plural de jueces, periodistas ni políticos, pero no me cabe ninguna duda de que estamos asistiendo a una complicidad entre algunos miembros del Poder Judicial, algunos medios de comunicación de la derecha o afines a la derecha y la oposición que están haciendo el Partido Popular y Vox. Y coinciden en que valga todo para el objetivo, como dijo Miguel Tellado, de echar al gobierno de la Moncloa. Hay más indicios que se han ido al garete. Sobre el caso del fiscal general hemos conocido que la Guardia Civil no ha encontrado ningún mensaje relacionado con la filtración referida al novio de Díaz Ayuso. Si se demuestra que ese borrado es por protección de datos y se hace siempre que se cambia de aparato, la acusación lo tiene muy difícil. Y se desmonta en el caso del hermano de Sánchez, que no tenía el patrimonio que decían que tenía”.

Abusos en la presentación de casos judiciales

“Lo más grave que está ocurriendo en este país es la complicidad entre algunos jueces o tribunales y la oposición política que hacen el PP y Vox y a la que ayudan organizaciones ultraderechistas. Presentan casos que lo normal sería rechazar, pero que se están investigando. Lo peor es que asistimos a esa complicidad con decisiones en la instrucción, tanto en el caso del fiscal general, como en el de Begoña Gómez o en el del hermano de Pedro Sánchez, que van desmontando lo que se decía, lo cual ocupó centenares de portadas y muchísimos minutos de televisión. Hay que reflexionar. ¿Quién controla a los jueces si uno hace una instrucción en la que se percibe claramente en unos audios que está cometiendo una irregularidad flagrante? Hay una comisión deontológica en el Poder Judicial. Echo de menos que haya reacción en ese sentido”.

El caso de Alberto González Amador

“Sin duda Miguel Ángel Rodríguez y su jefa, Isabel Díaz Ayuso, han conseguido que se hable del fiscal general, de la mujer de Pedro Sánchez, del hermano del presidente del Gobierno, pero que no se hable del origen de todo esto, que es un señor que reconoció a través de su abogado fraudes fiscales de más de 350.000 euros. Además, se utilizaron instituciones de la Comunidad de Madrid para mentir a los ciudadanos e intentar instalar justo lo contrario, que era Hacienda la que debía 600.000 euros a este señor. Y a partir de ahí incluso han intentado amedrentar, intimidar a periodistas o a políticos, por decir lo que está comprobado, que este señor asumió que había cometido dos delitos de fraude fiscal. No se le puede tachar de delincuente porque no hay una sentencia, pero que él ha cometido fraude fiscal lo ha reconocido él mismo. Miguel Ángel Rodríguez coló un bulo en El Mundo con la versión contraria a lo que había ocurrido sobre este fraude”.

Lucha contra la desinformación y la manipulación

“No hay receta fácil contra el manual del trumpismo, que consiste en distorsionar la realidad y que se coloquen en el mismo plano falsedades y realidades. Pero creo que las propuestas que hay de reforma de avances en calidad democrática hay que abordarlas sin miedo, de manera valiente. Cada vez que se habla de luchar contra la desinformación, los bulos o las fake news, reaccionan diciendo que está en peligro la libertad de expresión, que quieren crear un ministerio de la Verdad y no sé qué gaitas. Sabemos que no es verdad. El Reglamento de libertad de prensa del Parlamento Europeo indica que hay que ser más transparentes desde los medios, que todo el mundo sepa cuál es el accionariado, de dónde salen los ingresos, los intereses que condicionan una información, una línea editorial. Mi compañero Daniel Basteiro esta semana en el Congreso ha hecho un decálogo de propuestas que podrían ayudar a mejorar el ecosistema del periodismo. Yo no propongo ningún recorte a la libertad de expresión. Lo que propongo es que no se utilicen recursos de todos para desgastar la democracia, que es el objetivo que tienen”.

El objetivo de los presupuestos

“No me atrevo a apostar que haya o no presupuestos. Se están produciendo movimientos que pueden llevar a que el Gobierno continúe incluso sin tenerlos, pero sí aportando algunas leyes. Una de las claves es que Puigdemont quizás esté reclamando una visibilidad especial por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, de los principales líderes, para que a él se le sitúe como interlocutor clave. Si ocurre eso, y se cumplen algunas cláusulas de los acuerdos, como en la inmigración, es posible que haya votos suficientes para desarrollar unos presupuestos. Pero hay que empezar a asumir que el gobierno actual no depende exclusivamente de tener presupuestos. Depende de que haya una mayoría alternativa de las derechas, que de momento no tiene otra vía que sumar a Vox y a los partidos nacionalistas que están diciendo que pase lo que pase, al menos por el momento, no están por la labor de proponer una moción de censura”.

Acercamiento de PP y Junts

“Hay signos de posibilidad de entendimiento entre el PP y Junts que Feijóo está intentando visibilizar. De hecho, han votado juntos esta semana en el Congreso, por ejemplo, sobre el impuesto energético. Esto tiene un problema para Feijóo. Si va en la línea de convertir la legislatura en una confrontación entre grupos de izquierda y grupos de derechas en el sentido de una concepción liberal y económica, Feijóo tendrá primero que empezar a convencer a su electorado de que Junts y Puigdemont no son un grupo de terroristas que dio un golpe de Estado. Tendrá que cambiar su discurso y convencer a los que durante años ha estado diciendo que no hay nada que negociar con esa gente y que no merecen siquiera recibir la amnistía. Ese cambio es arriesgado. A Feijóo, si va por ese camino, le va a costar convencer y provocará fracturas en su propio electorado. En el PP no a todo el mundo, ni mucho menos, le gusta que haya nuevos contactos con Junts y de repente se convierta en un interlocutor respetable”.

Incompatibilidad entre Junts y Vox

“Se ha conseguido instalar en la opinión pública la imagen de un gobierno débil y un frente parlamentario fracturado y contradictorio. En parte es cierto, porque es la realidad que salió de las urnas. Pero se pone menos el acento en que la oposición, el partido que ganó las elecciones, que es el PP y su socio principal, Vox, necesitan a los nacionalistas para intentar algo y ellos mismos han cultivado el odio hace esas formaciones. No termina de entenderse cuál es exactamente el modelo de Estado que defiende Feijóo. ¿Es el de Vox, de cargarse las autonomías o es el del respeto a los partidos nacionalistas y a la realidad plurinacional de España?”.

A la izquierda del PSOE

“Lo que ocurra a la izquierda del PSOE va a ser clave para el futuro de una posibilidad de continuación de un gobierno progresista. Mientras ese espacio esté fracturado, sin liderazgo y sin un proyecto de unidad de las distintas formaciones que apostaron por él, va a ser muy difícil que se repita un gobierno de izquierdas. Si se estudian las encuestas, ese es el principal problema que tiene la izquierda. Y luego hay otro factor: Podemos. Han considerado que su fuerza, para distinguirse de Sumar y de otras formaciones, debe crear tensión en ese mismo espacio. Y consideran que tener una fuerza, aunque sea minoritaria, que pueda condicionar las decisiones de la coalición, es suficiente. En los próximos meses puede surgir un nuevo proyecto que a lo mejor tiene que superar lo que hay. Quizá no tiene que salir la alternativa de Sumar, Más Madrid o Izquierda Unida. A lo mejor necesitan algo, alguien y un proyecto que supere lo que ha habido de manera que se recupere esa ilusión, esa motivación que las encuestas certifican que se ha perdido. La gente está desmovilizada en ese espacio”.

Fallecimiento de Marisa Paredes

“A Marisa Paredes yo la conocí tarde y ella se ha ido demasiado pronto. Pero en ese periodo de tiempo, entre una cosa y otra, la relación ha sido muy intensa. No había prácticamente día de la semana que no habláramos, que no me enviara, como hace con sus principales amigos y gente cercana, todo tipo de WhatsApp, vídeos, contenidos de todo tipo, siempre en el sentido de que hay que moverse y pelear. El martes me quedé helado. Estuve en contacto con ella la mañana del lunes porque quería acudir a un acto sobre la memoria en el Congreso. A la hora y media empezó a encontrarse mal y a partir de ahí se fue muy rápido. Es un referente de una actitud comprometida con un concepto de la cultura activo, que aporta luces que frenen esas olas reaccionarias. Es un icono ya para infoLibre. Tenemos su cartel y su mirada en la redacción y nos acompañará durante mucho tiempo”.

Sentencia del caso Pelicot

“Demuestra todo lo que está pendiente todavía por avanzar. Gisèle ha conseguido algo importantísimo, situar la vergüenza y el miedo en el otro lado. Es muy visual que ella haya dado la cara desde el primer momento y todos los violadores hayan estado escondidos. Pero también se ha demostrado que en Francia tiene que haber cambios en el Código Penal y avances para que las condenas no sean, a mi juicio, tan cortas como han sido en los casos de unos cuantos de los criminales que estuvieron violando durante años, sabiendo lo que estaba ocurriendo y sin denunciar. Casos como el de Gisèle ayudan mucho a visibilizar la realidad. ¿Qué está usted diciendo sobre el feminismo como contraposición al machismo? No, estamos hablando de igualdad. Y de que la mujer no puede seguir siendo un objeto que se pueda manejar, manipular, drogar, etcétera. Yo creo que esa guerra cultural hay que darla. No puede ser que organizaciones como Vox estén vendiendo una realidad alternativa”.

Defensa ciudadana al periodismo

“Si hay una fórmula que se va demostrando como imprescindible para que avancemos hacia un mejor periodismo y una información fiable es la de implicar a la gente, es la de que se establezca la conciencia de que el lector tiene que participar en los medios. Tiene que pagar por los contenidos que recibe, porque si no, ese medio dependerá de otros poderes e intereses. Si conseguimos que la gente sea consciente de que para evitar todo tipo de riesgos, de pasos atrás y, sobre todo, de que nos engañen desde distintos poderes, de que nos manipulen, la vía principal es aportar, es implicarse, es sumarse a un medio, en este caso como infoLibre. Necesitamos a los lectores que den el paso para ser suscriptores, porque si no, no hay forma de sostener un periodismo decente que no dependa de ningún otro poder”.

Dialéctica con los y las suscriptores

“No depender de un banco o de una gran empresa no significa que un periódico independiente no tenga condicionantes. Pasas a depender del abanico ideológico y de actitudes y de comportamientos de tus suscriptores. Y eso es complicado también. Recibimos a veces acusaciones por el mismo tema, de ser demasiado próximos al PSOE, a Podemos o a Sumar. La línea editorial corresponde a todo el arco progresista. Pero me parece muy fructífero el diálogo permanente con los suscriptores que se quejan. También puedes convencerlos de que a lo mejor el medio en el que están no puede coincidir con el 100% de las ideas que uno tiene. La discrepancia está implícita y lo importante es que tengas confianza en ese medio y sepas que su línea editorial es en conjunto buena, que corresponde al universo ideológico y de intereses que tú tienes”.