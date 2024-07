Mª José Landaburu: “Lo de Begoña Gómez es una artimaña política para desgastar a un gobierno”

María José Landaburu (Madrid, 1967) es doctora en derecho, experta en derecho laboral y autoempleo. Colabora como analista de la actualidad en diversos medios de comunicación y es la secretaria general de la Unión de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE). Este 2024 ha publicado el libro Derechos fundamentales, estado social y trabajo autónomo, en el que analiza en él la evolución de los trabajos autónomos, los derechos de quienes los ejecutan y los fraudes como el de los falsos autónomos.

Instrucción caso de Begoña Gómez

“Diría, como poco, que es exótica. Empieza con unas noticias periodísticas, en concreto bulos, cuando tenemos jurisprudencia sobrada del Tribunal Supremo, que dice que esa no es razón para ponerse a investigar. A partir de ahí, no acotar la investigación. Lo que los abogados decimos, a ver lo que pesco y los juristas una investigación prospectiva y eso es muy peligroso. La llamada a Sánchez no tiene ni pies ni cabeza. Es como si fuera una ópera bufa, pero sin ninguna gracia, porque esto nos puede pasar a cualquiera y no deberíamos permitirlo. Los jueces no son siempre seres de luz. Como desde el punto de vista jurídico no le encuentro ningún sentido, solo se me ocurre que es una artimaña política para desgastar a un gobierno, intentar conseguir fuera de las urnas lo que no se consiguió precisamente ahora hace un año”.

Riesgo de eternizarse

“Lamentablemente sí existe. La cuestión de los tiempos judiciales es otro de los problemas que tiene la justicia en este país. Y una justicia que no es rápida no es justicia. Hemos visto sumarios aquí que se han archivado a los cuatro años o más, y durante cuatro años estas personas han tenido sobre su cabeza la losa de la sospecha, la pena del telediario, la interinidad, los gastos, el sufrimiento de su familia. Ahora que hablamos de regeneración demócrata, probablemente el primer elemento que habría que regenerar es este. No puede ser que los jueces se consideren impunes, algunos, por supuesto. Que puedan atacar leyes aprobadas por la soberanía popular en los parlamentos, que puedan atacar gobiernos establecidos, ir contra personas concretas por el hecho de que no comulguen con sus posiciones ideológicas o sociales”.

Objetivo: Pedro Sánchez

“¿El objetivo es Begoña Gómez? No, obviamente el objetivo es Pedro Sánchez en calidad de presidente de un gobierno que no les gusta. Una de las maneras de hacerlo es la prensa y otra la instrumentalización de la justicia para desgastar. La sociedad va madurando y viendo que pasan cosas raras, como que va a ir este señor a La Moncloa a poner micrófonos al presidente del Gobierno, marido de la persona investigada, con lo cual tiene perfecto derecho de no declarar. Pero otra gente no lo verá así y escuchará todo tipo de cosas absurdas. Lo que les gusta es mandar porque han mandado siempre. Pertenecen a familias, a estirpes, a poderes, a instituciones y tienen el poder económico y por tanto no entienden que este este tipo de gente, o sea, gente normal que pueda acceder al gobierno”.

Medidas de regeneración democrática

“Para la regeneración democrática son imprescindibles las medidas. Todavía no sabemos en qué consistirán. Sabemos una proyección de objetivos, pero lo importante no es la lírica, sino cómo se concreten. Se ha quedado uno fuera, el Poder Judicial y es fundamental regenerarlo. Tanto el acceso para ser jueces y magistrados como el que las actuaciones que lleven a cabo estén de verdad sujetas a control. Por otro lado, es cierto que el periodismo y los medios de comunicación en muchas de las ocasiones actúan como operadores políticos. La desinformación es brutal. Y la responsabilidad pública de la información no se está cumpliendo ni el derecho de las ciudadanas y ciudadanos a tener una información veraz. Y hay que actuar contra las devoluciones de inmigrantes en caliente. Son crímenes y se están haciendo, incluso con menores”.

Derogación de la Ley mordaza

“Me ilusioné mucho cuando se habló de derogar la Ley Mordaza. Mi alegría duró lo que duran dos peces de hielo, como diría Sabina. Hacerlo exige el arrojo suficiente para decirle a poderes fácticos reales de este país como son la policía, como son los jueces, como son las cabeceras de los medios de comunicación: las reglas aquí son para todos. No soy muy optimista en este sentido. Me temo que se hará alguna cosa bastante descafeinada y que seguiremos en la misma dirección”.

Renovación del Consejo General del Poder Judicial

“Casi cinco años de paralización de un mandato constitucional concreto por parte del Partido Popular debería ser suficiente como para que se sonrojarse y que asumiese alguna responsabilidad. Por otro lado, están completamente fuera de la realidad. O sea, tanto el PP como el PSOE siguen en un bipartidismo que ya no refleja la realidad. No puede ser. Hay izquierda a la izquierda del PSOE, hay una realidad catalana, vasca, también gallega. También la hay andaluza. No puede ser que desde el epicentro de Madrid y además dos partidos, es verdad que son mayoritarios, pero ninguno puede gobernar solo, se olviden de que hay mucho más allá”.

Reparto de menores no acompañados

“Es una vergüenza que tengamos a los menores que han venido atravesando el océano con traumas enormes, que han perdido a su familia, que son menores, que son bebés, son niños pequeños o son adolescentes como si no fueran seres humanos. La atención al menor es una obligación. Tienen los mismos derechos que nuestros hijos e hijas. Ni menas ni menes. Ahora hemos visto que, con la separación del gobierno, PP y VOX, es el propio PP quien ha cogido estos argumentarios fascistas y contrarios, como digo, a los derechos humanos fundamentales y básicos en este país. Espero que el gobierno lo apruebe por decreto, lo lleve al Congreso y veamos las caras de quienes digan que no van a atender a esos niños. Creo que se están cometiendo delitos de abandono de menores”.

Junts contra el techo de gasto

“Junts se ha caracterizado por su poco compromiso solidario con los demás. A pesar de que el gobierno progresista y los partidos que le han apoyado, han conseguido desbloquear la situación en Cataluña, llegando a indultar, amnistiar, etcétera, es obvio que su compromiso no es recíproco. Además de en este momento se está intentando formar un gobierno por fin en Cataluña, en una alianza entre el PSOE y ERC, que es su natural enemigo. Y lo que hace con esto es llamar la atención y decir se me necesita, soy fundamental, que me hagáis casito. Realmente es un problema de país, porque los presupuestos son un arma fundamental para hacer políticas. Pero estoy convencida de que de que acabarán votando en esta dirección si no quieren un escenario que a mi juicio sería para ellos desastroso, como podrían ser unas nuevas elecciones”.

Hacia unos nuevos presupuestos

“El Gobierno, en un escenario tan plural, tan fragmentado, tiene que negociar, tiene que hablar con todos, tiene que recoger sensibilidades y tiene que hacer unos presupuestos de país. Como eso no debería ser en absoluto difícil en un momento de prosperidad económica de más, donde pueden hacerse presupuestos expansivos. Yo creo que los presupuestos van a salir adelante siempre que se cumplan estos criterios. Responsabilidad por parte de todos, negociación y sentido social de aprovechar una situación económica buena para atender las necesidades de quienes más lo necesiten, que creo que es la clave de cualquier salida de cualquier sociedad. Que sean unos presupuestos, en definitiva, solidarios”

Reducción de la jornada laboral

“Vamos tarde. Uno de los problemas de nuestro país es la escasa productividad. Francia, Dinamarca, Alemania, están ya por las 35 horas semanales y sin embargo su productividad ha aumentado. Necesitamos acortar la jornada laboral por muchas razones, porque cuanto más tiempo de ocio tienes, más capacidad de gasto tienes, mejor vas a trabajar en las horas en las que trabajes. Esto es así. Las personas trabajadoras no somos únicamente factores productivos, somos ciudadanos con derechos. La CEOE no se sienta a negociarlo. No tiene sentido. La CEOE es la patronal reconocida en este país por la por la gracia de Dios, únicamente la Iglesia y la CEOE no se legitiman, nadie les vota, nadie les reconoce. Representan a los grandes y por tantola pequeña y mediana empresa quedan fuera de la negociación”.

Situación económica

“Es muy buena. Hasta tal punto que no interesa a grandes cabeceras decir que tenemos la cifra de paro menor de la serie histórica desde hace al menos 16 años, una previsión de crecimiento por encima de la media de la Unión Europea, un déficit absolutamente controlado, un buen nivel de consumo. Los salarios siguen estando por debajo de los beneficios empresariales. No puede ser que se forren unos pocos, que las grandes fortunas sigan subiendo, que la desigualdad no la acabemos de cortar. Es un reto absolutamente pendiente, recogido en la Constitución. La cuestión de los próximos presupuestos creo que será el reparto territorial. Y socialmente, cómo ayudar a la gente. Por ejemplo, todo el sector agrícola está ligado al cambio climático y se tiene que transformar con recursos suficientes, sin dejar gente atrás”.

Kamala Harris

“Para mí lo básico es que Donald Trump no sea presidente. Cualquier candidato me parecería extraordinario. Dicho esto, Kamala Harris creo que tiene cosas evidentes a su favor. Es una mujer fuerte, es una mujer con posiciones ideológicas claras y progresistas para lo que es el Partido Demócrata en Estados Unidos, con posiciones claras en cosas muy importantes como son la inmigración, la sanidad o el empleo. No tiene una brillantez excesiva, pero tampoco la tenía Biden, tampoco la tiene Trump. Me parece que tiene pegada, que tiene ideología y que tiene fuerza. Biden, si damos vista atrás a su mandato, ha sido extraordinariamente próspero para los Estados Unidos y para los derechos de las personas. Y ese dúo que ha formado con Harris ha sido muy beneficioso”