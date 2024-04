"Mentir sale gratis, no se puede permitir": periodismo contra la crispación en el 11º aniversario de infoLibre

"Prefiero periódicos sin Gobierno, que Gobierno sin periódicos”. Con esta cita de Thomas Jefferson introducía Daniel Basteiro, director de infoLibre y moderador, el acto sobre desinformación y crispación ¿Cómo paramos esto? Periodismo contra la crispación, organizado este jueves con motivo de la celebración del 11º aniversario del periódico.

El debate ha girado en torno a la vigilancia de la publicidad institucional, el altavoz social de las redes y el germen de la crispación como fenómeno sibilino de desgaste, entre otros ejes temáticos, y ha contado con la participación final de algunos socios y socias que se encontraban en el evento.

“Con este ruido me cuesta mucho distinguir lo blanco y lo negro, la verdad de la mentira”, comentaba Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, en una reflexión en la que ha destacado la importancia de entender e identificar una correcta práctica a la hora de ejecutar el cuarto poder, aludiendo a que "lo que nunca ha sido el periodismo es un negocio basado en un fenómeno de masas” y que el buen periodismo no se puede obsesionar con las audiencias para "quedarse con el puro click ”.

“Las redes no solo han fragmentado también han expulsado a mucha gente de la conversación”, aludía la periodista y colaboradora en medios como El País o la Cadena Ser, Ángeles Caballero. El doble filo de estas plataformas de difusión no sólo ha amplificado la desinformación sino que ha conseguido introducir miedo participativo. Para Caballero mucha gente no quiere entrar en terrenos pantanosos como la política por el recibimiento de "olas de odio". "Si se consigue el “no molestar”, se acaba silenciando a mucha población”, afirmaba.

La transparencia institucional y el origen de las fuentes de ingresos de los medios de comunicación ha sido otro de los temas tocados en el coloquio. “Se está inyectando dinero público a determinados medios por ser afines a unas ideas políticas concretas”, aportaba Miguel Álvarez Peralta, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha, en una intervención en la que ha puesto de manifiesto la relevancia de diferenciar lo que es un medio y lo que no. “No podemos considerar que plataformas de opinión como foros o digitales propagandistas son medios.", ha advertido Peralta en relación a una tendencia de "ruptura del consenso social" en la que "cada vez más el usuario se rodea de su propio discurso".

“Los políticos tienen más responsabilidad que los ciudadanos de a pie, pero creo que si los ciudadanos no comprarán esta difusión de bulos y alimentación de tensión política, las cosas cambiarían”, apuntaba Eva Orúe, periodista, excorresponsal y directora de la Feria del Libro de Madrid, respecto al papel de las altas esferas políticas, mediáticas y sociales como potenciadores de la empatía y la pluralidad social. "Debemos escuchar antes que rebatir y a los líderes políticos hay que exigirles impacto en la retórica pero no con lo primero que se les pase por la cabeza", aseveraba Orúe.

Poner fin al matonismo y educar para la duda

"¿Cómo paramos esto?", lanzaba al aire Basteiro con intención de recoger las posibles soluciones para, de cara al futuro, frenar esta regresión informativa. "Hay que educar en la diferenciación de los contenidos y proponer una educación para la duda", comentaba Orúe, mientras que Jesús Maraña afirmaba que la clave está en "establecer unos criterios fieles y fortalecer la transparencia en la publicidad institucional", además de defender un "fuerte instrumento comunicativo público".

Una "reforma mediática" o promover "redes públicas de titularidad pública" fueron algunas de las otras respuestas enunciadas en un evento cuyo objetivo ha sido crear conciencia colectiva para, tal y como enunciaba Caballero, "poder acabar con el matonismo".