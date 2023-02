"Si ocultamos el legado de las mujeres, limitamos el derecho de las niñas a elegir lo que quieren ser"

"Detrás de la historia siempre hay una mirada. Si la observamos, nos damos cuenta de que siempre es la de un hombre que mira a otro hombre. Si ocultamos el legado de las mujeres, estamos limitando a las niñas el derecho a elegir lo que quieren ser". Así arrancaba la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, el Foro Mujeres referentes para una educación en igualdad, una mesa redonda que se celebró este jueves, en colaboración con su departamento, en la sede audiovisual del periódico, Taller de Ideas. En el encuentro, que se puede ver íntegro en nuestro canal de YouTube, participaron también la presidenta del Consejo de la Juventud, Andrea Henry; la doctora en Matemáticas por la Universidad de Sevilla y divulgadora, Clara Grima; y la doctora por la Universitat de València y coordinadora del proyecto europeo Women's Legacy, Ana López Navajas. El debate estuvo presentado por el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, y moderado por el director, Daniel Basteiro.

infoLibre, en su empeño por acercarse a sus lectores y socios, y en consonancia con su apoyo a la idea de un sistema público que eduque en igualdad, quiso plantearse varias preguntas. "¿Qué hubiera ocurrido con la evolución en la lucha por la igualdad si hubiéramos conocido a las mujeres referentes cuando tocaba?", se planteó Maraña, que confesó haber descubierto recientemente la obra de mujeres como Carmen de Burgos.

Y los estudiantes, ¿qué responden cuando se les pregunta por sus referentes en la literatura? ¿Y en el arte? ¿Y en la ciencia? ¿Cuántos dan un nombre femenino? Prácticamente ninguno. Ni siquiera las ponentes, expertas en la materia, podían dar demasiados al recordar su paso por el sistema educativo. "Fuera de los contenidos, mis referentes femeninos han sido mis familiares. Dentro, casi ninguno", añadía López Navajas, que precisamente publicó una investigación, cofinanciada por el Ministerio de Educación, el Instituto de la Mujer y la Universitat de Valencia, que reveló que la presencia de las mujeres en las materias de los cursos de la ESO es, tan solo, de un 7,6%.

¿Cuál es el problema que eso genera? Perdemos "cultura", dijo la experta. Y lo hacemos todos, hombres y mujeres. "Los contenidos educativos que se ofrecen a la sociedad deben ser lo más amplios posible. No se puede dejar de saber que, por ejemplo, las primeras teóricas sobre el cambio climático fueron mujeres. Eso son datos contrastados", expuso. Y planteó un ejercicio: pensemos en el barroco. ¿Qué nombre se nos viene a la mente? Quevedo. ¿Por qué no María de Zayas? "Estamos perdiendo muchísimo patrimonio cultural", lamentó. Esto nos hace "desconocer la importancia y lo clave que ha sido el trabajo y la aportación de tantas mujeres", añadió Alegría.

Por eso Grima no quería ser matemática. "Yo quería ser filósofa. Nunca pensé que una mujer pudiera dedicarse a esa ciencia", lamentó. Su profesor de Filosofía le cambió la idea. ¿Cómo? Utilizando un argumento que, precisamente, nunca se emplea con las mujeres: el económico. "Se nos enseña a ser buenas y solidarias. No se nos habla de dinero, pero hay que enseñar a las niñas que tenerlo, al igual que formarse, también es algo que da libertad", apuntó. Y añadió que, en este sentido, las matemáticas también pueden ser una herramienta para ser "solidarias". "La inteligencia artificial, por ejemplo, ataca el cáncer", ejemplificó.

Henry, pese a pertenecer a otra generación, tampoco ha tenido muchos referentes femeninos. En la escuela, criticó, casi no le dieron la oportunidad de conocerlo. "Puedo nombrar a casi todas las que me enseñaron de carrerilla. Con los hombres no podría, son demasiados", lamentó. Y eso, añadió, ha condicionado mucho a su imaginario. "Cuando me hablan de un astronauta, o de un científico, mi cerebro siempre se ha imagina a un hombre. Lo hace de manera inconsciente, pero lo hace", lamentó.

Un "empeño" del Gobierno

Contra esto, según defendió Alegría, pretende luchar todo el Ejecutivo. "Es absolutamente necesario y de justicia social seguir trabajando en recuperar esa historia olvidada, ese legado oculto de muchas mujeres fundamentales en la historia de nuestro país. Desde el primer momento, el Gobierno ha aprobado los leyes —la LOMLOE y la de FP— que no es que incluyan una materia sobre esto, es que introducen una perspectiva de género transversal a todas las etapas como algo básico", explicó. Y lamentó que en ello no haya consenso. "Me entristece cuando se escucho ciertas mofas cuando trasladamos esta idea, se frivoliza absolutamente. Aun así, no hay que cejar en el empeño ni dejarnos llevar por el pesimismo", abundó. En cualquier caso, en la educación no reside toda la responsabilidad, defendió. "Solos no podemos, también hay que cuidar la formación informal", dijo.

Y citó, en este sentido, el informe La dieta audiovisual en la programación infantil en televisión, de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), que reveló que el 77% de los personajes femeninos de las series infantiles reproducen roles típicos de la feminidad. Y concluyó también que tan solo un 1,8% de los guionistas de las series infantiles son mujeres y que un 3,3% de mujeres ocupan puestos de dirección de series infantiles.

Sobre este último aspecto también se debatió en el Foro. "Hay que conseguir también que subir escalones dentro de tu carrera resulte igual para hombres y para mujeres", defendió Henry, que pidió también que se "deje ser" a las mujeres. "Para llegar a puestos de responsabilidad, tenemos que masculinizarnos, no podemos ser jefas desde una posición de mujer", lamentó, una reflexión compartida por Alegría. "Cuando ocupamos cargos de responsabilidad, hay dos opciones: o estás en el equipo A, el de las blandas, o en el B, el de las bordes y ambiciosas", dijo.

Las ponentes

Henry fue nombrada nueva presidenta del organismo el pasado mes de octubre. El nuevo equipo que desde entonces lidera se plantea como principal objetivo luchar para que la juventud "no se quede atrás ante la difícil situación económica y la inflación", según informó el CJE en un comunicado. Así, ella, destacó tras su nombramiento que una línea imprescindible era "seguir trabajando por la salud mental y formar parte activa en los eventos internacionales y europeos en el contexto del Año Europeo de la Juventud y la Presidencia española de la Unión Europea".

Grima, por su parte, colabora en el blog Mati y sus mateaventuras, un espacio de divulgación de la ciencia de las matemáticas para los más pequeños, y también es componente del podcast Los tres chanchitos. Ha escrito dos libros: Las matemáticas vigilan tu salud, junto con Enrique Fernández Borja, y ¡Que las matemáticas te acompañen! Hace apenas un mes recibió el premio Pasión por la Ciencia, con el que se reconoció su "excelente labor en la docencia y divulgación de las matemáticas a la sociedad en general y especialmente a los más jóvenes".

López Navajas lleva más de una década haciéndose las preguntas que infoLibre lanzaba al principio y por eso también ha sido asesora de Igualdad en la formación del profesorado de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana. Sus años como profesora de Lengua y Literatura en un instituto fue lo que la motivó. En 2011, de hecho, publicó una investigación, cofinanciada por el Ministerio de Educación, el Instituto de la Mujer y la Universitat de Valencia, que revela que la presencia de las mujeres en las materias de los cursos de la ESO es de un 7,6%. A día de hoy, es el estudio sobre la materia más amplio.