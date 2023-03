Te invitamos a ver ' Diva' en Teatros del Canal de Madrid

Invitamos a las socias y los socios de infoLibre a participar en el sorteo de entradas dobles para ver la obra ‘Diva’ de Albert Boadella el próximo 10 de marzo en Madrid. Para participar, envía un e-mail a socios@infolibre.es con el asunto Sorteo Diva. La fecha tope para participar es el 9 de marzo. Los pases son a las 19.45 horas en la Sala Verde de los Teatros del Canal, calle Cea Bermúdez, 1, 28003, Madrid.

El director Albert Boadella se introduce en el mito de María Callas para construir la trágica vida de esta gran diva cuando es abandonada por Onassis y su voz ya no responde a las expectativas de su fama. En esta pieza ella reside en París alejada de todo, se encuentra en el ocaso de su vida. Su voz ya no tiene nada que ver con lo que fue. La crítica se cebó con ella en sus últimas apariciones y no ha vuelto a cantar en público. La artista está, definitivamente, sumida en la decadencia. Vive en un mundo de recuerdos, desdeñando el presente.

Una obra entre el teatro y la ópera cuya interpretación corre a cargo de la soprano María Rey-Joly en el papel de María Callas, y del pianista y tenor Antonio Comas como Aristo Onassis. En la trama dramática se utilizan las arias de Tosca: El Trovador, Madama Butterfly, La Wally, Dido y Eneas, Otello, Norma, etc. La vida de la artista tuvo siempre algo de ópera trágica: en ella se yuxtaponía la María Callas solitaria, que vivió grandes sacrificios personales, con la figura pública que cosechó grandes triunfos rodeada de la jet set -Visconti, Pasolini, Churchill, Marilyn Monroe o Grace Kelly-.

Nacido en 1943 en Barcelona, Albert Boadella realizó estudios teatrales en el Theâtre National de Strasbourg y expresión corporal en París. En 1961 fundó la compañía Els Joglars, con la que ha creado 35 obras, películas y series de televisión. En 2007 aceptó la dirección de Teatros del Canal de Madrid y del Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial. En estos teatros ha creado como autor y director varios musicales y óperas. En 2017, el Ministerio de Exteriores de Francia le nombró Caballero de las artes y las letras.

La soprano madrileña María Rey-Joly comenzó estudiando violín y piano, y posteriormente se licenció en canto por la Escuela Superior de Canto de Madrid. Su repertorio, muy versátil, abarca desde Mozart hasta Wagner, y es una habitual de la zarzuela. Ha interpretado Così fan tutte (Fiordiligi) de Giorgio Strehler, produccion del Piccolo Teatro di Milano; Don Giovanni (Donna Anna y Donna Elvira), La Bohème (Musetta), Falstaff (Alice Ford) o Don Carlo (Elisabetta di Valois). Es parte integrante del espectáculo The Opera Locos, de la compañía Yllana, ganadora del premio Max 2019 en la categoría de mejor espectáculo musical.

