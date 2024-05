Te invitamos a ver 'No Gender' en Teatros del Canal de Madrid

Desde infoLibre invitamos a nuestros socios y socias a participar en el sorteo de entradas dobles* para ver la obra ‘No gender’ el próximo miércoles 29 de mayo de 2024 en Madrid. Para participar rellena este formulario con los datos necesarios (nombre, apellidos, e-mail con el que te suscribiste). La fecha tope para participar es el 28 de mayo de 2024. El pase será a las 20:00 horas en la Sala Negra de los Teatros del Canal, calle Cea Bermúdez, 1, 28003, Madrid. Las personas ganadoras** recibirán la confirmación por e-mail.

Se trata de una obra sobre la deconstrucción del género compuesta de movimiento, texto, música y teatro documental. Un monólogo que indaga en el sentido de ser una persona trans no binaria.

Su autora e intérprete, Ondina Maldonado, ha alcanzado popularidad con su música y la actuación. Ha publicado los discos Despegar, Aquí y ahora. Entre sus interpretaciones figuran papeles en la serie Cuéntame, en el montaje teatral Las amazonas, el musical Hoy no me puedo levantar, la serie de televisión La unidad y las películas No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas y Dreamland. Para ella son necesarios proyectos como No gender, que planteen preguntas. Desarrollar referentes que expongan estas realidades partiendo de una experiencia personal que hable de todas las demás.

No gender se presenta por una necesidad de abrir el debate sobre qué significa ser una persona trans no binaria y cómo encajar en un sistema que nos sitúa en tierra de nadie. En escena, la propia Maldonado parte de su propia experiencia y su propia transición para desplegar un espectáculo compuesto de movimiento, texto, música, teatro documental, investigación de universos sonoros.

Aviso: el espectáculo contiene desnudos integrales y hace uso de luces estroboscópicas.

