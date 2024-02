Te invitamos a ver ‘Pandataria’, con Cayetana Guillén-Cuervo, en Teatros del Canal de Madrid

Invitamos a las socias y los socios de infoLibre a participar en el sorteo de entradas dobles para ver la obra ‘Pandataria’ el martes 20 de febrero en Madrid. Para participar, rellena este formulario con tu correo con el que tienes la suscripción y tu nombre completo. La fecha tope para participar es el 19 de febrero. Los pases son a las 19:45 horas en la Sala Verde de los Teatros del Canal, calle Cea Bermúdez, 1, 28003, Madrid.

Se trata del nuevo espectáculo del coreógrafo y bailarín Chevi Muraday con su compañía Losdedae, Premio Nacional de Danza, ha creado una oda a la inclusión con el foco en la parte de la sociedad que vive marginada.

Pandataria es una isla perteneciente al archipiélago de las Pontinas. Es una isla prisión. En la época de la dinastía Julio-Claudia, las mujeres del imperio que no se adecuaban a las normas (adúlteras, poderosas, independientes, políticas) eran exiliadas a la isla. Más adelante, en 1941, Spinelli, Rossi y Colorni acabaron allí también por orden de Mussolini. Habían puesto en duda la llegada al poder del dictador.

Es el lugar del que no es un ciudadano legal, la isla de los que sobran, de los no válidos. Esta obra es un grito a la diversidad y el amor que aúna la danza, la interpretación y el rap. A través de la danza y el rap, el elenco ofrecerá un espectáculo ecléctico que llevará al espectador a esta isla a la que es desterrado todo aquel que no encaja en la sociedad. En el escenario estará muy presente la corporalidad y diferentes presencias escénicas que se fusionan a través del movimiento.

Cayetana Guillén-Cuervo, protagonista de la obra, dice que es una pieza para “abrazar la diferencia y entender las razones del otro”. Es una obra de “empatía y de amor con mayúsculas”.

Dirigido por David Picazo y con la intervención del espacio escénico del artista Okuda San Miguel. La música original es de Mariano Marín, la iluminación de Nicolas Fischtel y el vestuario de Eudald Magri.

