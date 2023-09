Lo que abarca la derecha más conservadora

Presume el líder del Partido Popular de que en Galicia no existía Vox. Y tras las elecciones del 23J sigue sin existir. Todo indica que ya estaba integrado en su estructura conservadora. En toda una comunidad de cuatro provincias la ultraderecha no consiguió ochenta mil votos. Más o menos los habitantes, que no personas con derecho a voto, de una población del tamaño de Avilés. Valor poco significante. Pero el dato induce a error. Y es que el PP es una evolución del franquismo y Vox dice rechazar esa evolución. Como decisión práctica da lo mismo votar al original que al imitador.

La razón principal es que Vox ya está integrado en los populares en la comunidad gallega, por lo que no es necesario invertir en el nuevo proyecto. También es que los conservadores integran familias como la que lleva gobernando en Ourense desde hace tiempo, hasta hace poco omnipresente y todopoderosa en los campos político y económico.

Es decir, los presuntos voxtantes de la extrema derecha ya votaban al Partido Popular, y es una constante que cambiar el voto es muy difícil. Además, ¿para qué?, si votar a unos u otros es lo mismo.

Una de las pruebas de lo que digo es que no le ha costado al presidente popular asimilar las exigencias de Vox en populosas comunidades autónomas, y en otras ya practica la misma política de ultraderecha, como es el caso de Madrid. Mientras, en Aragón pactan planes bastante impracticables que ya había en tiempos de la dictadura franquista, más de medio siglo después.

Por esa razón, Vox aplaude hoy sin exigencias la investidura del líder popular mientras éste ni se molesta en agradecerle el gesto ni en matizar ese apoyo para propiciar acuerdos con otras fuerzas que posibilitasen su investidura.

Fernando Granda es socio de infoLibre.